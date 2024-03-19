Путін у травні поїде в Китай на переговори із Сі Цзіньпіном, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін має намір у травні поточного року вирушити до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном.
Про це із посиланням на п'ять окремих джерел пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін відвідає Китай", - повідомило виданню одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним. Подробиці незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також побажали залишитися анонімними.
Інше джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два з джерел сказали, що візит Путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи.
У Кремлі від коментарів відмовилися.
Топ коментарі
+10 dd13
показати весь коментар19.03.2024 11:21 Відповісти Посилання
+9 Володимир #577208
показати весь коментар19.03.2024 11:39 Відповісти Посилання
+7 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар19.03.2024 11:21 Відповісти Посилання
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Си, не мой ноги, плешивый вылежит их.
Разом бухнемо квасу...
Роз'єм тепер у нас...
Підключенний до анусу...
Українському мудрому виборцю пояснювали що буде обери клоуна- пєрєстать стрєлять, під час війни.
І шо?
навіть арта туди не входить... тому у них так мало БП і їх артустановки не розраховані на ту кілкість пострілів що ми вистрілюємо та швидко виходять з ладу... вона більш для локальних ударів високоточними снарядами...
до цього часу китайці не мають свого обладнання для виробництва тих же ******** чіпів...
а воювати із заходом тільки в телевізорі.. або проксі війнами на чужій території як колись робив совок...
цацать..
Якщо до травня всі доживуть до того часу....
Якщо до травня США не проголосують про допомогу...
Якщо до травня Україна не спалить усі НПЗ, що залишилися...
Якщо до травня Іноземний Легіон Франції не зайде в Україну...
Якщо до травня РДК не буде вести бої в підмосков'ї...
Якщо до травня не впаде Кримський міст...
Якщо до травня Тайвань не проведе загальну мобілізацію...
....
Тоді хтось (мабуть\напевно\може) кудись поїде...