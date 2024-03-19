Путін у травні поїде в Китай на переговори із Сі Цзіньпіном, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін має намір у травні поточного року вирушити до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном.

Про це із посиланням на п'ять окремих джерел пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін відвідає Китай", - повідомило виданню одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним. Подробиці незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також побажали залишитися анонімними.

Інше джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два з джерел сказали, що візит Путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи.

У Кремлі від коментарів відмовилися.

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