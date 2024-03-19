УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9144 відвідувача онлайн
Новини
4 144 35

Путін у травні поїде в Китай на переговори із Сі Цзіньпіном, - Reuters

путін,сі,цзіньпін

Російський диктатор Володимир Путін має намір у травні поточного року вирушити до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном.

Про це із посиланням на п'ять окремих джерел пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін відвідає Китай", - повідомило виданню одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним. Подробиці незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також побажали залишитися анонімними.

Інше джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два з джерел сказали, що візит Путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи.

У Кремлі від коментарів відмовилися. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін відвідає Францію та зустрінеться з Макроном на початку травня, - Politico

Автор: 

Китай (4702) путін володимир (24120) Сі Цзіньпін (335)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Уйло на поклон поедет.

Си, не мой ноги, плешивый вылежит их.
показати весь коментар
19.03.2024 11:21 Відповісти
+9
показати весь коментар
19.03.2024 11:39 Відповісти
+7
Знову буде на коліна перед господарем падати як минулого разу? Питання риторичне. Звичайно що буде.
показати весь коментар
19.03.2024 11:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Солодка парочка
показати весь коментар
19.03.2024 11:20 Відповісти
Великий Дракон и каторжный педофил Гааги
показати весь коментар
19.03.2024 11:24 Відповісти
Уйло на поклон поедет.

Си, не мой ноги, плешивый вылежит их.
показати весь коментар
19.03.2024 11:21 Відповісти
А шо, ***** вже дуплом не собразняє?
показати весь коментар
19.03.2024 11:38 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 11:39 Відповісти
Знову буде на коліна перед господарем падати як минулого разу? Питання риторичне. Звичайно що буде.
показати весь коментар
19.03.2024 11:21 Відповісти
дадину треба сплачувати своєчасно
показати весь коментар
19.03.2024 11:26 Відповісти
Гарний шанс задвухсотити цю болотяну крису.
показати весь коментар
19.03.2024 11:23 Відповісти
Хазяїн викликає на килим
показати весь коментар
19.03.2024 11:25 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 11:26 Відповісти
Разом махньом на Марс...
Разом бухнемо квасу...

Роз'єм тепер у нас...
Підключенний до анусу...
показати весь коментар
19.03.2024 11:44 Відповісти
А жовтопикому не западло бути посильним у *****? Та й що він може передати Заходу? Чергову маячню про "мір" за рахунок України?
показати весь коментар
19.03.2024 11:26 Відповісти
Мені здається що комуністичний Китай випробовує за допомогою росіян європейців (включно українців, бо вони поза всяким сумнівом теж європейці) на міцність. І у разі хоч найменшої перемоги росіян китайці осміліють і разом з іншими диктаторами розв'яжуть третю світову. Тому всі ці нью чемберлени, що надіються Україною заткнути рота Путіну повинні готуватися слати своїх дітей на війну. Всі ці любителі миру за рахунок капітуляції України нехай чесно скажуть своїм виборцям, що в цьому випадку будуть воювати вже вони і вони ж будуть в недалекому майбутньому вже ховати на кладовищах своїх дітей, які померли від бомб і ракет росіян, китайців і їх союзників.
показати весь коментар
19.03.2024 11:28 Відповісти
Не поможе.
Українському мудрому виборцю пояснювали що буде обери клоуна- пєрєстать стрєлять, під час війни.
І шо?
показати весь коментар
19.03.2024 11:32 Відповісти
Все вони чудово усвідомлюють, пані Полякова під проксі. Проблема для них в тому, що по факту, за колективну Європу немає кому воювати. Я не бачу в майбутньому черги в німецьких воєнкоматах із турків, арабів і.т.д.
показати весь коментар
19.03.2024 11:46 Відповісти
Памʼятаю при початку операції «буря в пустелі» журналісти знайшли батька першого загиблого військового. Той, розказуючи соплі на камеру верещав на всю Америку «Буш! Ти вбив мого сина!». 😐
показати весь коментар
19.03.2024 11:53 Відповісти
Та яке там проксі. В моєму поколінні навіть такого слова не знають.
показати весь коментар
19.03.2024 11:57 Відповісти
Німці йдуть, саме корінні. І йдуть часто молоді люди і хлопці і дівчата до 30 років.
показати весь коментар
19.03.2024 11:58 Відповісти
Йой, то пані подорожує по цілому світі! Вітаю. Йдуть куди, ваші німці? В не воюючу армію? Я кажу про повномасштабну війну. Скільки із новоприбулих або перше покоління зголоситься йти в окопи?
показати весь коментар
19.03.2024 12:09 Відповісти
Йдуть в армію якраз більше з 2022 року. І вони не тупі і знають що з ними може бути у випадку війни.
показати весь коментар
19.03.2024 12:16 Відповісти
У НАТО не та доктрина щоб воювати живою силою а 500 тис у них є наявний мобілізаційний резерв це більш чим достатньо... тих хто служив по контракту... в доктрині НАТО основна ударна сила це авіація, ракети, ОТРК типу Хаймарс та тепер дрони...

навіть арта туди не входить... тому у них так мало БП і їх артустановки не розраховані на ту кілкість пострілів що ми вистрілюємо та швидко виходять з ладу... вона більш для локальних ударів високоточними снарядами...
показати весь коментар
19.03.2024 12:27 Відповісти
Просто до вас питання більшість економіки Китаю завязана на екпорті в США та ЄС.... Китай нападе на свій ринок збуту? ))) До того ж їх економіка залежна від західних технологій...

до цього часу китайці не мають свого обладнання для виробництва тих же ******** чіпів...
показати весь коментар
19.03.2024 12:21 Відповісти
Просто відповідаю. Диктатори хочуть влади над новими рабами. І їх ******* закони економіки не цікавлять.
показати весь коментар
19.03.2024 12:23 Відповісти
Сі не схожий на тупого диктатора і добре знає історію Мао з його металургією в кожному дворі... та що з того вийшло... рабів тепер простіше тримати в покорі високими технологіями типу соціального рейтингу і цифрового юаня...

а воювати із заходом тільки в телевізорі.. або проксі війнами на чужій території як колись робив совок...
показати весь коментар
19.03.2024 12:31 Відповісти
Знов буде ВініПуху руки цілувати та облизувати.
показати весь коментар
19.03.2024 11:40 Відповісти
Будет просить у хозяина гроши?
показати весь коментар
19.03.2024 11:42 Відповісти
поїде
цацать..
показати весь коментар
19.03.2024 11:43 Відповісти
казали ж, що сі збирається до макрона, у травні.
показати весь коментар
19.03.2024 11:43 Відповісти
Якщо до травня не буде ядерноЇ війни...
Якщо до травня всі доживуть до того часу....
Якщо до травня США не проголосують про допомогу...
Якщо до травня Україна не спалить усі НПЗ, що залишилися...
Якщо до травня Іноземний Легіон Франції не зайде в Україну...
Якщо до травня РДК не буде вести бої в підмосков'ї...
Якщо до травня не впаде Кримський міст...
Якщо до травня Тайвань не проведе загальну мобілізацію...
....
Тоді хтось (мабуть\напевно\може) кудись поїде...
показати весь коментар
19.03.2024 11:58 Відповісти
👏гарно сказав.
показати весь коментар
19.03.2024 12:00 Відповісти
Щоб він там і залишився. Назавжди. Дивись, його поховають біля труни сі , як віддану собаку.
показати весь коментар
19.03.2024 11:58 Відповісти
за 800 років так нічого й незмінилося на болотах. так само московські царьки отримують ярлики від ординських ханів, цілують їм чоботи та злизують кумис з дуп їхніх кобил. цікаво, а гімнастку під сі підкладе, як це було заведено?
показати весь коментар
19.03.2024 12:03 Відповісти
Две суки.
показати весь коментар
19.03.2024 12:07 Відповісти
Здавати росію китайцям буде?
показати весь коментар
19.03.2024 12:53 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 13:09 Відповісти
 
 