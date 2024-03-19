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Новини
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90% свідків у справі Червінського говорять на його користь, але слідство цього не помічає, - адвокат Глоба

червінський,адвокати

Свідки у справі полковника Романа Червінського дають показання на його користь.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів адвокат Костянтин Глоба.

За його словами, наразі захист працює над тим, щоб все ж донести суду позицію про те, що утримання Романа Червінського під вартою – це правовий нонсенс.

"По-перше, у матеріалах справи 90% свідків говорять на його користь. Слідство цього просто не помічає. Я в одному з засідань надав судді таблицю, де проаналізував, що написано в підозрі й що кажуть свідки з боку обвинувачення, які не відповідності. Якщо умовно, то, наприклад, у підозрі стверджується, що Роман зробив те-то. За цим фактом свідок обвинувачення дає покази, які свідчать про те, що Роман цього не робив. Робили або інші люди, або цього не робилося взагалі – все залежить від ситуації. Ось у чому проблема. І наша роль сьогодні в суді зводиться до того, щоб донести: "Ви просто прочитайте", - зазначив захисник.

Глоба заявив, що захист на 90% працює з тим, що зібрало слідство.

"Але якщо прибрати усілякі маніпулятивні моменти, то на 80% матеріали справи підтверджують нашу позицію. Тому ми працюємо з матеріалами кримінального провадження, ми працюємо зі свідками сторони обвинувачення. Тому що вони дають показання на нашу користь", - додав він

Повний текст інтерв'ю з адвокатом Костянтином Глобою читайте тут.

Читайте: Суддів, які розглядатимуть справу Червінського, визначають у "ручному режимі", - адвокат Глоба

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Також читайте: Суд зобов’язав внести до реєстру відомості про злочин, коли до Червінського не допустили його адвокатів. ДОКУМЕНТ

Автор: 

адвокат (939) суд (11740) Червінський Роман (149)


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Топ коментарі
+20
У мене одне питання - коли будуть судити цю вражу владу? Разом з маріонетками-суддями.
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19.03.2024 11:39 Відповісти
+19
Єрьмак проти...
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19.03.2024 11:38 Відповісти
+17
А тим часом мародера лієва відпустили гуляти. Так переможемо.
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19.03.2024 11:40 Відповісти
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Єрьмак проти...
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19.03.2024 11:38 Відповісти
Так "баба яга протів"
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19.03.2024 11:44 Відповісти
У мене одне питання - коли будуть судити цю вражу владу? Разом з маріонетками-суддями.
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19.03.2024 11:39 Відповісти
Пану Роману здоров'я та витримки! Захисту - наснаги, не зупиняйтеся!
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19.03.2024 11:39 Відповісти
А тим часом мародера лієва відпустили гуляти. Так переможемо.
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19.03.2024 11:40 Відповісти
Патріот- ворог, коруціонер- свій. На кого працює зелена влада?
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19.03.2024 13:01 Відповісти
Слуги ***** - цим все сказано ...
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19.03.2024 13:26 Відповісти
… це тому, що і слідство, і прокурори, і судді -це все куплена кацапамикорупційна машина на службі ворогів України.
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19.03.2024 11:40 Відповісти
ці покидьки вже заговорили про диктатуру. ППЦ.
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19.03.2024 11:41 Відповісти
Для усіх мислячих людей ця справа -- це ознака зради і колаборанства зеленої влади.
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19.03.2024 11:43 Відповісти
Зелені суди продажні як всі зелені уроди. Війна закінчиться за це треба буде відповісти, цікаво де ці потвори будуть ховатись.
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19.03.2024 11:44 Відповісти
Не продажні, а централізовані. І закон трактують так, як скаже "центр", ім'я якому Татаров
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19.03.2024 11:50 Відповісти
Точніше буде, компромат на них збирали десятиліттями провоохоронні органи і клали в архів.Чому саме перше кадрове призначення зе було заміна голови СБУ? А щоби заволодіти компроматами,в т.ч. на себе."На себе"-очевидно почистили,в цьомуі була функція І.Б,як голови.Тепер смикають: не хочеш,ок,потім пожалієш.
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19.03.2024 12:16 Відповісти
Не потрібно забувати про прокурорів. Саме вони "шиють" справи, фальсифікують факти.
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19.03.2024 12:36 Відповісти
Вкрав 1,5млрд у ЗСУ під час війни - вийшов з буцегарні
Вкрав десятки млрд у ЗСУ під час війни - під оплески пішов з посади і насолоджується життям (навіть підозри немає)
Розкрив зраду, планував і здійснював спец операції проти московитів під час війни - не має права на свободу через вигадані чи надумані обвинувачення.
Додамо сюди ще справи проти Марченка, Кривоноса, Ріфа....

"...відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті." Джерело:
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19.03.2024 11:49 Відповісти
Очень похоже на то, что власть добивается от Червинского чтобы он навсегда закрыл рот на счет "Вагнергейта". Червинский не соглашается, понимая что все обвинения против него липовые. Власть продолжает держать его в заточении, используя "послушных" судей, прокуроров и следователей.
Как долго это может продолжаться? Пока у нас такая власть ...
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19.03.2024 11:50 Відповісти
Як розпізнати хто патріот а хто зрадник України??
Якщо тримають роками в СІЗО-патріот
якщо штаф 6800 (дубинський)
то зрадник..
Отакі вони ЗЕОП-нащадки Говнюковича
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19.03.2024 11:50 Відповісти
Free Roman Chervinskiy
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19.03.2024 11:55 Відповісти
Ось вона диктатура як є. І що цікаво. Будь який заклик до повалення режиму буде трактуватися, як антіконстітуційний і чекай в гості слідчих МВС, ДБР, ГПУ. А ось заклик щодо надання Зеленському повноважень диктатора це нормально?

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19.03.2024 12:00 Відповісти
Як буде гойда українською?
Саме час кнурятині сте.фанчуку виголошувати
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19.03.2024 12:07 Відповісти
Генерали (свідки по справі) тримаються за свої крісла і покази не дадуть ....
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19.03.2024 12:07 Відповісти
При сталіну як було: офіцери героїчно гинули за родіну,за сталіна.А коли їх забирали свої,то і на себе,і на друзів,на товаришів по службі клепали різні звинувачення.Ніхто один за одного не став і брали їх поодинці,кого захотіли. Варто памятати.
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19.03.2024 12:24 Відповісти
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19.03.2024 12:33 Відповісти
Helga

Зраднику Сальдо загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Просто нагадаю, що Роману Червінському, за статтею, яку йому інкремінують, загрожує 12 років. я вже просто не вивожу цей сюр(((
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19.03.2024 12:35 Відповісти
Кажуть, все фабрикується по вказівці агента ФСБ " козиря". А хто це? Цей крот дуже небезпечний.
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19.03.2024 12:58 Відповісти
Шановний Цензор.нет,
Будьте добрі, друкуйте, будьласка, призвища судей !!!

Не пишіть "судді" ніби вони з неба.
Ім'я та Призвіще. І то робіть постійно, щоб їх ВСІ дуже добре потім пам'ятали.
Будь ласка.
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19.03.2024 15:55 Відповісти
 
 