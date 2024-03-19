90% свідків у справі Червінського говорять на його користь, але слідство цього не помічає, - адвокат Глоба

Свідки у справі полковника Романа Червінського дають показання на його користь.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів адвокат Костянтин Глоба.

За його словами, наразі захист працює над тим, щоб все ж донести суду позицію про те, що утримання Романа Червінського під вартою – це правовий нонсенс.

"По-перше, у матеріалах справи 90% свідків говорять на його користь. Слідство цього просто не помічає. Я в одному з засідань надав судді таблицю, де проаналізував, що написано в підозрі й що кажуть свідки з боку обвинувачення, які не відповідності. Якщо умовно, то, наприклад, у підозрі стверджується, що Роман зробив те-то. За цим фактом свідок обвинувачення дає покази, які свідчать про те, що Роман цього не робив. Робили або інші люди, або цього не робилося взагалі – все залежить від ситуації. Ось у чому проблема. І наша роль сьогодні в суді зводиться до того, щоб донести: "Ви просто прочитайте", - зазначив захисник.

Глоба заявив, що захист на 90% працює з тим, що зібрало слідство.

"Але якщо прибрати усілякі маніпулятивні моменти, то на 80% матеріали справи підтверджують нашу позицію. Тому ми працюємо з матеріалами кримінального провадження, ми працюємо зі свідками сторони обвинувачення. Тому що вони дають показання на нашу користь", - додав він

Повний текст інтерв'ю з адвокатом Костянтином Глобою читайте тут.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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