США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього, - Остін
США і західні союзники не дозволять, щоб Україна програла у війні з РФ.
Про це на засіданні "Рамштайн" заявив голова Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить", - заявив він.
Топ коментарі
+44 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар19.03.2024 12:30 Відповісти Посилання
+37 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар19.03.2024 12:31 Відповісти Посилання
+35 Deodar Revolution
показати весь коментар19.03.2024 12:29 Відповісти Посилання
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ніхто не каже, про перемогу україни!
ніхто не каже, де саме перемога україни!
Результат немає значення.
У 2014 році чому захоплені території Донбасу та Луганську не звільнили?
Там що, чисельність російської армії була більша, ніж української?
Тієї що була, було достатньо.
Але майже всі хто при владі овочевій був, так і залишався далі.. А потім приходять їхні діти, онуки...
А чим більше захід буде допомагати, тим більше буде розкрадатись.
А ну ще можливо боНевтік оманчький може вам у своїх потужних меседжах про перемогу позказати
1) Українці, явно перебільшують значення даної війни для світу; (це звісно не дивно, бо для нас це війна за виживання, але не забувайте що не для них)
2) Для них це просто бізнес, і типова ігра із збільшенням впливу на ще один регіон!.
Незламні американці борються за своє виживання: тримають мексиканський кордон.
В вас гроші закінчились для підтримки
Чи ти вирішив словами нас підтримувати ?
так что лучший друзья и союзники Украины это дроны, которые летят на НПЗ, нефтебазы, порты и СПГ.
Видос з донецького напрямку 17 березня.. колона бронетехніки розбита вщент 👹👹💥💥✌️ Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
Подивимося що запропонують республіканці восени
П.С.- можливо і скоріше, якщо наш хрипато-носатий батько драконів ще щось ляпне
хто б міг подумати, що обама досі смикає за нитки . . .