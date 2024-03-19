США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього, - Остін

США і західні союзники не дозволять, щоб Україна програла у війні з РФ.

Про це на засіданні "Рамштайн" заявив голова Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить", - заявив він.

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