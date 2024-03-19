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США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього, - Остін

остін

США і західні союзники не дозволять, щоб Україна програла у війні з РФ.

Про це на засіданні "Рамштайн" заявив голова Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить", - заявив він.

Читайте також: Остін сьогодні на засіданні "Рамштайну" переконуватиме союзників, що США віддані підтримці України, - Reuters

Автор: 

США (23404) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+44
мантра, про не допустить, що б не програла задовбала!
ніхто не каже, про перемогу україни!
ніхто не каже, де саме перемога україни!
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19.03.2024 12:30 Відповісти
+37
Фу заспокоїв. Вже скоро пів року буде як ви не можете допомогу надати. То в трампа куй довгий то в джонсона сорочка коротка.
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19.03.2024 12:31 Відповісти
+35
около 12 часов возле о.Змеиный пропал с радаров расейский СУ-26
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19.03.2024 12:29 Відповісти
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около 12 часов возле о.Змеиный пропал с радаров расейский СУ-26
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19.03.2024 12:29 Відповісти
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19.03.2024 12:34 Відповісти
Су- 26 це спортивний літак типу сесни. Що він там робив?
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19.03.2024 12:41 Відповісти
тпфу, очепутка - су-24
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19.03.2024 12:43 Відповісти
СУ-26? Це спортивний пропелерний літак, надіюся на ньому одоробло ботоксне летіло.
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19.03.2024 13:04 Відповісти
Это хороший знак.Заканчтваются у них истребители.Начинают разконсервировать старые советские ангары хранилища.Скоро до Яков и Мигов-9 доберутся
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19.03.2024 18:55 Відповісти
"Подай зброю мені, Брате!" (С)
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19.03.2024 12:29 Відповісти
Насиплять Путлєру чи Трампушці солі на хвіст,?
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19.03.2024 12:31 Відповісти
Українці теж не дозволять виграти війну кремлівському плєшен- фюреру, ніколи 🙁
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19.03.2024 12:29 Відповісти
Для цього українцям потрібно значно більше зброї і техніки.
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19.03.2024 15:06 Відповісти
мантра, про не допустить, що б не програла задовбала!
ніхто не каже, про перемогу україни!
ніхто не каже, де саме перемога україни!
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19.03.2024 12:30 Відповісти
Перемога України Заходу не потрібна. Зовсім не потрібна. Це вже давно зрозуміло.
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19.03.2024 12:35 Відповісти
Потрібно якнайдовше вести війну і тільки!
Результат немає значення.
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19.03.2024 13:04 Відповісти
так затягувати війну західу теж не вигідно, бо війна збільшує інфляцію і погано впливає на західну економіку. Вкачування десятків мільярдів в Україну теж не продуктивно і ці гроші можна було в вложити в себе. Зате решта світу дивляться на захід як на придурків, від яких треба триматись подалі. От нахіба захід це робить? я не розумію.
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19.03.2024 14:28 Відповісти
Як сказати. Вони серйозно запустили свій ВПК, нам віддають своє старе озброєння, собі - клепають нове. З'явилася купа робочих місць, покращився валютооборот.
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19.03.2024 15:08 Відповісти
І не лише собі клепають зброю, а й на продаж, коли потенційні покупці побачили її в дії, а не на навчаннях та полігонах.
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19.03.2024 15:38 Відповісти
страх. Животный страх перед русскими. Все делается на пол-шишечки
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20.03.2024 00:07 Відповісти
Та не буде перемоги України, поки існують внутрішні вороги і займають місця у владі.
У 2014 році чому захоплені території Донбасу та Луганську не звільнили?
Там що, чисельність російської армії була більша, ніж української?
Тієї що була, було достатньо.
Але майже всі хто при владі овочевій був, так і залишався далі.. А потім приходять їхні діти, онуки...
А чим більше захід буде допомагати, тим більше буде розкрадатись.
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20.03.2024 00:27 Відповісти
Щоб не програла?! ..............ля.дь !!!
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19.03.2024 12:30 Відповісти
Плавне перелаштування з однієї мантри на іншу.
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19.03.2024 15:09 Відповісти
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19.03.2024 12:30 Відповісти
Фу заспокоїв. Вже скоро пів року буде як ви не можете допомогу надати. То в трампа куй довгий то в джонсона сорочка коротка.
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19.03.2024 12:31 Відповісти
Та не те, щоб довгий, але з різьбою.
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19.03.2024 12:55 Відповісти
Ви допустіть щоб Україна виграла, а так з вашим недопущенням можна дійсно воювати до "останнього українця"
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19.03.2024 12:31 Відповісти
Я так розумію, що допомоги Україні не буде.
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19.03.2024 12:52 Відповісти
Ну так вони і не дуже проти цього. Менше українців, бідніші українці - легше і доступніше буде потім розпоряджатися нашими родючими землями, природніми ресурсами...
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19.03.2024 15:11 Відповісти
Тухляк черговий. Балабольство.
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19.03.2024 12:31 Відповісти
нігга лукавить
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19.03.2024 12:31 Відповісти
Коли вже хтось скаже про перемогу.
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19.03.2024 12:32 Відповісти
Скажуть, коли рак свисне. А зроблять, коли з гори злізе.
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19.03.2024 15:36 Відповісти
Пам'ятаю в 2023 по гавномарафону, і всі ОПешні прихвосні називали РОКОМ ПЕРЕМОГИ, чи вам цього не достатньо?
А ну ще можливо боНевтік оманчький може вам у своїх потужних меседжах про перемогу позказати
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20.03.2024 05:59 Відповісти
незрозуміла позиці. І ще більш не зрозумілі дії та перспективи. Ні про що, кароч..
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19.03.2024 12:33 Відповісти
Кто такой остин что бы делать такие заявления? Он уполномочен? то всё демократический бред и пустословие, всё что бы не помогать Украине, а только пи..еть про помощь что бы у всех было на слуху.
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19.03.2024 12:33 Відповісти
Допоможіть необхідною зброєю, щоб прискорити якнайшвидше нашу перемогу, а не розтягувати війну роками.
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19.03.2024 12:34 Відповісти
Думаєте, вони цього не розуміють? Розуміють, але плани явно інші. При чому, від перших днів війни.
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19.03.2024 15:12 Відповісти
Що для вас перемога?
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20.03.2024 06:01 Відповісти
Грема пам'ятайте з грозами в кредит на технику?після будапештського меморандумах і словами про бізнесм,два года гинуть мирні українці все їм байдуже,як бедград так байден як призивав бомбить,а як ядерна рашка всрався
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19.03.2024 12:34 Відповісти
Україна бореться проти всього зла світу, а ви там одного спикера Джонсона побороти не в змозі.
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19.03.2024 12:37 Відповісти
Хм, два цікавих факти:
1) Українці, явно перебільшують значення даної війни для світу; (це звісно не дивно, бо для нас це війна за виживання, але не забувайте що не для них)

2) Для них це просто бізнес, і типова ігра із збільшенням впливу на ще один регіон!.
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20.03.2024 06:04 Відповісти
Остіне, залиш слова собі. Ліндсі грем вже нам все розказав популярно.

Незламні американці борються за своє виживання: тримають мексиканський кордон.
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19.03.2024 12:37 Відповісти
Тобто, мови про перемогу вже взагалі немає? Мова йде вже, щоб "не програла"? Найс.
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19.03.2024 12:42 Відповісти
Та ніби про непрограш лише завжди і йшла мова...
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19.03.2024 15:35 Відповісти
А що для вас перемога?
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20.03.2024 06:05 Відповісти
Ну казав, ну говорив, ну і шо? (С)
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19.03.2024 12:42 Відповісти
Тобто воюйте поки можете воювати, а далі Остін заявить що Україна не програла, навіть якщо від неї залишиться Закарпатська область.
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19.03.2024 12:44 Відповісти
орбан, тут як тут. чекає облизується.
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19.03.2024 12:50 Відповісти
Щось мені підказує, що нас давно вже поділили, тільки нам простому народові про це забули сказати. Питання хто і скільки відияпає і що лишиться, а перемога чи поразка їх вже не цікавлять
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20.03.2024 06:07 Відповісти
То може вже відновите належне постачання зброї!
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19.03.2024 12:46 Відповісти
Цікаво, а скільки ще можна говорити? У Зеленського навчились, чи що? Чи не пора вже діяти...
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19.03.2024 12:48 Відповісти
8 хвилин тому - Су-24 окупантів зник з радарів над Чорним моем
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19.03.2024 13:01 Відповісти
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19.03.2024 13:03 Відповісти
Файно всі говорять. А де дії?
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19.03.2024 13:02 Відповісти
А что значит недопустите?. Кто воевать будет и идти в контрнаступ через 2-3 года??? Ну загоните на фронт еще тыс. 300 гражданских мужиков угрозами, ограничениями и физическими пытками в ТЦК. А что дальше???? Немотивированный гражданский, запуганный больной человек разрушенный Донбасс не освободит и по минным полям в атаку не понесется, скорее к врагу уйдет, ибо на своих при таком отношении еще больше злости будет, или на больничку сьедет с самострелом..... Лично Я считаю, что мы никогда не выйграем войну, если Запад не поможет нам своими солдатами. Должен открыться полноценный "Второй фронт" как во Вторую Мировую, НАТО должна ввести легионы своих воинов в Украину, иначе нас ждет поражение максимум года через 3-4 , они нас задавят просто человеческим ресурсом и количеством людей..... 140 миллионов против 35, чудес не бывает. Нужна помощь!!!
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19.03.2024 13:10 Відповісти
Згодна з Вами на 100%. А керівники Європи та США цього не розуміють?
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19.03.2024 13:19 Відповісти
Кацапів вже давно не 140 мільйонів, а реально 89-92 (станом на 2021) по рівню споживання основних товарів та послуг. Щороку смертність вища за народжуваність в ********** гарантує мінус 1 мільйон. Тобто за два роки мінус 2 мільйони. От вам уже 90 мільйонів. Ще 1-2 мільйони втекли з ********** від мобілізації. Уже 88 мільйонів. З них придатні до служби всього 10-12 мільйонів без обмежень. Решта інваліди, алкоголіки, наркомани та олігофрени. В Україні придатні до служби без обмежень 11,5 млн.. Що не ясно? Ми більш здорова нація і врешті таки відмудохаємо кацапське падло остаточно.
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19.03.2024 13:57 Відповісти
У вас надто оптимістичний погляд на цифри. Нас теж далеко не 35 млн вже...в Україні.
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19.03.2024 15:14 Відповісти
Оптимістичний оптиміст, ти таки далеко бачиш з допомогою свого розового бінокля, сидячи на своєму дивані. От взяти б тебе і пикою ткнути в Лінію Бойового Зіткнення хоча б на місяць, цікаво, що б ти тоді заспівав.
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19.03.2024 15:44 Відповісти
Здорова нація могла вибрати членограя?
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19.03.2024 15:48 Відповісти
Здорова нація могла вибрати українофоба?
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19.03.2024 15:49 Відповісти
Фізично ми як коні, а от в головах таки насрано...
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20.03.2024 00:20 Відповісти
А щоб виграла???? Чи ми нам і дітям гинути десятирічями? Робите з Украіни Афганістан?
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19.03.2024 13:11 Відповісти
Мабуть, затриндять пуйла до смерті.
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19.03.2024 13:18 Відповісти
Але щоб і не виграла. Не доказав чувак мислішку.
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19.03.2024 13:28 Відповісти
Що для вас перемога?
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20.03.2024 06:09 Відповісти
Та ти вже обiцяв перевернути небо та землю.
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19.03.2024 13:28 Відповісти
трулюлю- траляля.....
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19.03.2024 13:39 Відповісти
не позорся чел

В вас гроші закінчились для підтримки

Чи ти вирішив словами нас підтримувати ?
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19.03.2024 13:44 Відповісти
Типа вы там воюйте ещё 10 лет лопатами и всяким старым говном, ведь вас там много и вас не жалко.
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19.03.2024 14:06 Відповісти
God bless USA
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19.03.2024 14:29 Відповісти
god damn the u.s.a.
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20.03.2024 00:09 Відповісти
Нехай уточнить, що він має на увазі, коли каже "програла". Бо це другий будапештський меморандум буде. Потім скажуть: "Ви нас не так зрозуміли, насправді ми хотіли сказати...." І далі по тексту.
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19.03.2024 15:04 Відповісти
шел третий год войны, а woke администрация всё еще говорит: "не допустим что бы ПРОИГРАЛА", о победе речи нет. перевожу: "будете истекать кровью столько, сколько мы woke будем у власти", "мы будем продолжать списывать и ликвидировать у себя снаряды, f-16, A-10, абрамсы, бредли, страйки и хаммери, а вы будете продолжать терять мужское население и свои города", "а так же мы будем вставлять всячески палки в колеса своим нефтянникам, уже наложили запрет на добычу газа для СПГ и отправку в Европу, что бы рашисты там продавали свой спг и нефть держалась на 80+".

так что лучший друзья и союзники Украины это дроны, которые летят на НПЗ, нефтебазы, порты и СПГ.
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19.03.2024 15:57 Відповісти
блаблабла
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19.03.2024 16:11 Відповісти
https://youtu.be/uxRUqICJTFs?si=S50Nvoaz1nOAWXIE ...

Видос з донецького напрямку 17 березня.. колона бронетехніки розбита вщент 👹👹💥💥✌️ Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
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19.03.2024 16:13 Відповісти
Щоб не програла? А куди ж поділося - щоб виграла, тобто перемогла?
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19.03.2024 17:57 Відповісти
Знову слова...слова. А Авдіївку залишили через допомогу...
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19.03.2024 18:15 Відповісти
в кредит или ссуда?
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19.03.2024 19:34 Відповісти
Слова Ллойда Остіна йдуть врозріз із діями вищестоячих чиновників. Чим нижча по ієрархії посада американського чиновника (чи він уже з префіксом "екс-"), тим сміливіші заяви робить. Дивний збіг
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19.03.2024 20:00 Відповісти
на ділі ми робимо все.щоб Україна віддала частину української території.а на словах більше пів- року США 3,14стякають .що не допустять, щоб Україна програла. Лицемірні брехливі американські лохотронщики...
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19.03.2024 22:16 Відповісти
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет "Сатана"). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам
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19.03.2024 22:35 Відповісти
своих детей сша никуда не отправит
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20.03.2024 00:10 Відповісти
Почну з кінця допису: по-перше, у нас немає політиків. Є хто завгодно - членограї, фсбшні кроти, бариги, "корабельні сосни" і хрен його знає ще хто, тільки не політики. По-друге, захід і в тому числі і америка давно вже стали не "оплотом демократії" а простими торгашами - вкладаються там, де пахнуть лаве. І до лампочки їм люди, країни. По великому рахунку американцям і сама ната, і їхня п'ята стаття до лампочки - якщо їм буде не вигідно, то фіг з два вони щось будуть робити. Можливо висловлять "занепокоєння"... навіть можуть "санкції" накласти... А остін, остін сказав те,що мав сказати - не він вирішує.
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20.03.2024 05:30 Відповісти
Дивно коли ви вірите у третю світову війну, де будуть масштабні військові конфлікти і операції). В 21 то столітті таке слухати, це розуміти що людина всього лиш жертва пропаганди
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20.03.2024 06:13 Відповісти
Демократична партія США обісралась на весь світ, всі побачили. Все що вони можуть це не дати України програти.

Подивимося що запропонують республіканці восени
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20.03.2024 05:26 Відповісти
Нічого не запропонують, а ви чого чекаєте? Думаю до осені, на Україну в США взагалі болт покладуть і займуться своїми інтересами.
П.С.- можливо і скоріше, якщо наш хрипато-носатий батько драконів ще щось ляпне
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20.03.2024 06:15 Відповісти
Але допомогу блокує спікер-республіканець і Трамп. У вас голова не варить.
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22.03.2024 14:05 Відповісти
В США проблеми з яйцями, тестостерон зменшуються від ГМО
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20.03.2024 07:45 Відповісти
весь "рамштайн" створений для того, щоб нескінчено обговорювати те що НЕ МОЖНА поставляти Україні

хто б міг подумати, що обама досі смикає за нитки . . .
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20.03.2024 10:22 Відповісти
Без зброї з США - це просто гарні декларації.
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22.03.2024 14:04 Відповісти
 
 