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Новини
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Слідство у справі Червінського посилається на відео з російського телеканалу, достовірність якого не можна встановити, - адвокат Глоба

червінський

Державної зради у справі полковника Романа Червінського немає, оскільки він не видавав жодної інформації росіянам.

Про це заявив адвокат Костянтин Глоба в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Один із доказів, на який посилається слідство, є відео, де йдеться нібито про те, що Червінський передав певну інформацію росіянам. Проте сторона захисту наголошує, що це відео - з російського телеканалу.

"Достовірність цього відео встановити не можна. Оскільки для того, щоб експертиза визнала достовірність цього відео, необхідне першоджерело, на яке було записано. Друге – я зробив стенограму цього відео. Там немає жодного слова про надання будь-якої інформації Романом. Нічого! А якщо Роман надавав тій стороні якусь інформацію, чому не йдеться про держзраду?" - зазначив захисник.

"Ми тільки зайшли в цю справу три місяці тому, на черговому продовженні запобіжного заходу, я судді чітко повідомив: "Дивіться, для того, щоб просто маніпулятивно написати це в підозрі, нічого не треба. Ну ось написав прокурор – і все. Але якщо ми зробимо це окремим злочином, нам же це доводити треба, нам же потрібні конкретні докази, а доказів немає", - додав Глоба.

За словами адвоката, держзради у справі немає, тому що Червінський не видавав жодної інформації.

Повний текст інтерв'ю із Костянтином Глобою для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Також читайте: 90% свідків у справі Червінського говорять на його користь, але слідство цього не помічає, - адвокат Глоба

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Також дивіться: Апеляційний суд розглядає зміну запобіжного заходу полковнику Червінському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (11740) Червінський Роман (149)


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Топ коментарі
+25
виникає зустрічне питання - в наших українських судах приймають як доказ відео з російських телеканалів, яке пропонує сторона обвинувачення... виникає питання , сторона обвинувачення - це хто? а судді, які це приймають, вони хто?...чому так зване правосуддя в нашій країні дуже нагадує кривосуддя наших сусідів...
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19.03.2024 12:38 Відповісти
+22
Знову - посилання на кацапів .!! пц .
Була б моя воля , я б всіх хто тягне в Україну кацапське медійне пропагандистське лайно - вішав би .
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19.03.2024 12:37 Відповісти
+16
Дожилися. В судах транслюють кацо-пропаганду.
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19.03.2024 12:40 Відповісти
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Знову - посилання на кацапів .!! пц .
Була б моя воля , я б всіх хто тягне в Україну кацапське медійне пропагандистське лайно - вішав би .
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19.03.2024 12:37 Відповісти
Ну если украинские суды требуют справки с оккупированных территорий от окупационной власти!!!То это полная потеря управлением государства! Агония какае то!
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19.03.2024 12:46 Відповісти
Які судді, такі й методи. За що ці вилупки отримують шалені зарплати, пільги, пенсії?
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19.03.2024 12:56 Відповісти
щоб садити патріотів до тюрьми
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19.03.2024 13:47 Відповісти
Радіо ОБС це вже доказ в суді???
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19.03.2024 13:22 Відповісти
виникає зустрічне питання - в наших українських судах приймають як доказ відео з російських телеканалів, яке пропонує сторона обвинувачення... виникає питання , сторона обвинувачення - це хто? а судді, які це приймають, вони хто?...чому так зване правосуддя в нашій країні дуже нагадує кривосуддя наших сусідів...
показати весь коментар
19.03.2024 12:38 Відповісти
Дожилися. В судах транслюють кацо-пропаганду.
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19.03.2024 12:40 Відповісти
"...якщо ми зробимо це окремим злочином, нам же це доводити треба, нам же потрібні конкретні докази, а доказів немає" Джерело:

Нагадує різницю на 10см в зрості між людиною на відео і реальною людиною у справі проти Ріфа...
А ще анекдот:
- Абрам, твоя дочка шльондра!
- Так в мене син!
- А ти тепер спробуй виправдатися і довести!

А ще питання: а чому справи на основі відео московитських пропагандонів не відкриваються проти "київської хунти" - дєрьмака, татарова, подляка, усіляких безумних агрохімій і професіАнальних гетьманцевих?
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19.03.2024 12:42 Відповісти
"Слідство у справі Червінського посилається на відео з російського телеканалу, достовірність якого не можна встановити, - адвокат Глоба.
Цілком може бути,що відео створене ШІ і підкинуте зермаку через змі.Між іншим,як і по справі Антоненка фігурують сумнівні відео і аудіо,по яких його обвинувачено у вбивстві,плюс до процесу обвинувачення підключався сам горе-гарант громадян.
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19.03.2024 12:42 Відповісти
створене за допомогою ШІ відео легко відрізнити від реального. ШІ щє не на тому рівні.
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19.03.2024 13:48 Відповісти
Памятається,як проти Тимошенко,за Януковича,створювали відео,пустили в мережу,в якому паплюжили її імя.Потім вона на якомусь каналі пояснювала: "беруть відео,знімають аудіо і накладають своє аудіо,схоже з моїм голосом"(Відеомастер).Тепер ші майже стовідсотково генерує чужий голос(аудіо),по відео-не зовсім,але можна так підібрати,що буде досить правдоподібним,щоб кинути чи то змі,чи напряму в мережу.
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19.03.2024 14:22 Відповісти
Зелений цирк вже заїбав.
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19.03.2024 12:44 Відповісти
Відео з російського телеканалу підготовлене не без участі ФСБ.
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19.03.2024 12:55 Відповісти
90% суддів в Україні - вата, 10% - латентні зрадники.
Що ми тут обговорюємо...
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19.03.2024 13:00 Відповісти
Все це лишній раз показує дебілізм нашої влади.Не можна у військовий час так довго встановлювати вину військового.Не винен - відпустити,винен - покарати...Розводити оту довгу муйню з судами,доказами,підозрами...для чого?
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19.03.2024 13:05 Відповісти
Й**ані зермаки !
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19.03.2024 13:12 Відповісти
Та як "відпустити"? Єрьмак не дозволяє...
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19.03.2024 13:13 Відповісти
Ну якщо посилатись на "скабєєвщину",то Володимир той,що НЕТРЯПКА,вже триччі до пожиттєвого мав би бути засудженний
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19.03.2024 13:33 Відповісти
Після зміни влади одразу звільнять,а ті що клепали звинувачення,молоді прокурори,втечуть з місця проживання,бо автоматично на них відкриють провадження за фальсифікацію крим.справи.
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19.03.2024 13:45 Відповісти
За всю цю ганьбу несе відповідальність президент Зеленський. Скоріше цей утирок вже нарешті пішов би.
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19.03.2024 14:13 Відповісти
Коли немає доказів - готові лайно руками у вигребній ямі "перетирати"
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19.03.2024 14:14 Відповісти
Єрмак сховався.
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19.03.2024 14:21 Відповісти
Пінкертони тягнуть кішку за хвіст. Задумано вперед. Кинем пред'яву, будуть сумлінно оскаржувати, поступово будем вносити нові. І справа не буде рухатись до суду. І шпигуни будуть ходити кепкувати. Так само татарівці возились і по підриву Шеремета. Як казав Роман, операцію запропонували для ГУРМО, але блогери відмовились. Тоді СБУ підключились. Не слід забувати, що Ваньку -літінанта зняли зразу ж після прильоту а проти Романа порушили через півроку. Відволікають увагу від продажного зеленого шобла.
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19.03.2024 15:09 Відповісти
Щоби не писали,щоби не говорили,а все наслідок безрозсудності отих 73 на виборах.
І як це так вдалось отак наі наш мудрий народ?
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19.03.2024 15:36 Відповісти
А мудрому народу багато чого вдалося. Весь час вдається. Вибрати кумунізда Льоньку замість патріота Чорновола. Профуркать зброю. Ядерну. Віддать рашці бомбардувальники і ракети. Шастать до рашки на вахту до тюмєнєй (привіт, вуйки!)
Голосувати за гречку. Мовчки спостерігати, як знищують Київ.
Замуровувати у підвалах котів на страшну смерть. Активно шастати на Балі та інші острови тоді, коли треба було створювати державу.

Одиниці боролися, інші - їли.
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19.03.2024 15:44 Відповісти
А хіба при сивочолому суди по іншому працювали, ті ж Вовки та інші. Вони, яких призначав і підбирав той же сивочолий, просто стали служити новим хазяям. Слід згадати, що сивочолий свого часу розвалив демократичну коаліцію в 2005-ому, був в шістьрках міністрах у азарова, своєю корупційною політикою спаплюжив ідеали майдану 2014 року і в кінці кінців привів до влади зеленського. Який став дуже здібним учнем і продовжив почате сивочолим.
Нажаль, маємо те, що маємо
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19.03.2024 17:38 Відповісти
В корені неправильно.Сн придумали росіяни,як альтернативу пр і януковичу,а "буратіно" пристав служити ще з 2004.І не Порошенко привів сн,а винен лише в тому,що в час зовнішньої агресії допустив сходження ворожого політичного проекту на вищі сходинки, в якості президента.А всі звинувачення по корупції безпідставні,бо навіть на судах над ним,зелені нічого не змогли подати по лінії корупції.
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19.03.2024 18:01 Відповісти
До речі, а як там по справі Шеремета? Там же й хрипаста ЗЄлєнь іплом світила, звинувачувала. Прєзумпція нєвіновності, плять.

Я не розумію, як нарід може терпіти, коли патріота так нагло й цинічно ********, практично тихо знищують, а Баканови-Арєстовічі вчаться на адвокатів, лазятьь по Монако.
Ви не розумієте,що в Україні діє російська влада? Не ПРОросійська, а саме російська!
Й ви ще регочете з правосуддя у рашці? Та в Україні воно таке саме!
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19.03.2024 15:40 Відповісти
А з початку повномасштабного вторгнення вони стали на захист України: Ю.Кузьменко займається медичною справою, А.Антоненко та Я.Дугарь-у ЗСУ.
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19.03.2024 17:45 Відповісти
Та з самого початку аваківського цирку на дроті було ясно, що то знущання з патріотів.
Але нарід заковтнув. Змовчав. І тепер шобла нічого не боїться.
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19.03.2024 18:28 Відповісти
Адвокат каже, що Достовірність цього відео встановити не можна.🤬
Це точно адвокат? Це точно хороший адвокат?
А якби відео було 100500 разів достовірне, ще й до того пуцькін видав довідку з печаткою про його достовірність, то ЩО?
То - ЩО? Значить, можна вірити тому відео, тому, що виригнули кацапи?
Чи адвокат мав на увазі достовірнісь аргументів відео?
ТО хороший адвокат повинен чітко формулювати свої думки. Як мінімум! А тут якась жвачка. соррі.🤐
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19.03.2024 15:49 Відповісти
баканов гуляє, лієв гуляє, Рєзніков гуляє, зеленський з єрмаком гуляють, а Червінській сидить, при чому офіційно НЕ ЗА ЩО.
В Україні є Служба що переймається Безпекою України?
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19.03.2024 15:49 Відповісти
Служба, яка повинна займатись безпекою країни, спалилась, підглядаючи за дівчатами з команди Бігуса в готельних номерах
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19.03.2024 17:40 Відповісти
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19.03.2024 15:54 Відповісти
Влада зелених ригів працює на знищення української розвідки
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19.03.2024 16:09 Відповісти
 
 