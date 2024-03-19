"Слідство у справі Червінського посилається на відео з російського телеканалу, достовірність якого не можна встановити, - адвокат Глоба.

Державної зради у справі полковника Романа Червінського немає, оскільки він не видавав жодної інформації росіянам.

Про це заявив адвокат Костянтин Глоба в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Один із доказів, на який посилається слідство, є відео, де йдеться нібито про те, що Червінський передав певну інформацію росіянам. Проте сторона захисту наголошує, що це відео - з російського телеканалу.

"Достовірність цього відео встановити не можна. Оскільки для того, щоб експертиза визнала достовірність цього відео, необхідне першоджерело, на яке було записано. Друге – я зробив стенограму цього відео. Там немає жодного слова про надання будь-якої інформації Романом. Нічого! А якщо Роман надавав тій стороні якусь інформацію, чому не йдеться про держзраду?" - зазначив захисник.

"Ми тільки зайшли в цю справу три місяці тому, на черговому продовженні запобіжного заходу, я судді чітко повідомив: "Дивіться, для того, щоб просто маніпулятивно написати це в підозрі, нічого не треба. Ну ось написав прокурор – і все. Але якщо ми зробимо це окремим злочином, нам же це доводити треба, нам же потрібні конкретні докази, а доказів немає", - додав Глоба.

За словами адвоката, держзради у справі немає, тому що Червінський не видавав жодної інформації.

Повний текст інтерв'ю із Костянтином Глобою для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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