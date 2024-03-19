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Новини Війна
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Українці воюють за нашу свободу та незалежність. У цій війні РФ має зазнати стратегічної поразки, - міністр оборони Латвії Спрудс

спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що підтримка України є необхідною, оскільки вона бореться не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності, євроатлантичну єдність.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Українці воюють за нашу свободу, незалежність, суверенітет, воюють проти імперіалістичної диктатури. Саме тому ми підтримуємо Україну і у суспільстві, і емоційно, бо нам доводилось пройти через подібний досвід перед обличчям агресора у нашій країні. Україна бореться за цінності демократії, свободи, заснований на правилах міжнародний порядок для малих країн і не тільки. Ставки дуже високі в Україні і підтримка для України абсолютно потрібна", - наголосив Спрудс.

Також голова Міноборони Латвії прокоментував заяви деяких світових лідерів на Заході, які закликають Україну до початку переговорів з Росією.

"Перш за все, має бути прапор із жовтого та блакитного кольорів. Україна воює за свободу і продовжує воювати за свободу. Українці дуже добре продемонстрували, що Україна продовжить воювати доти, доки не виграє цю війну", - наголосив він.

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Спрудс зазначив, що для західних країн - усіх членів НАТО - "важливо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно всіма можливими способами".

"Рішення про мирні домовленості – це українське рішення, коли всі українські території будуть звільнені і коли Росія зазнає стратегічної поразки в Україні", - додав латвійський міністр.

Автор: 

Латвія (1363) росія (66060)


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Литовці не лише звіздять, а допомагають з усіх сил.
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19.03.2024 12:34 Відповісти
Бо країни Балтії розуміють що в разі чого кацап зітре їхні маленькі держави.
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19.03.2024 12:40 Відповісти
Україна переможе інакше не може бути.
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19.03.2024 12:38 Відповісти
дуже шкода, що так поки що думають не всі лідери Європи. але це поки так. Вони рано чи пізно до цього таки прийдуть. Краще раніше, вслід за країнами Балтії.
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19.03.2024 12:54 Відповісти
А чого українці повинні воювати та гинути за вашу свободу? Пани з ЕС не хочуть допомогти своїми арміями?
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19.03.2024 13:00 Відповісти
За словами Макрона, переговори про це в ЄС вже тривають ...
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19.03.2024 13:52 Відповісти
********* зараз прийшов вбивати саме нас.
І українці воюють насамперед за свої свободу та життя.
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19.03.2024 14:12 Відповісти
 
 