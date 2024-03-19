Українці воюють за нашу свободу та незалежність. У цій війні РФ має зазнати стратегічної поразки, - міністр оборони Латвії Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що підтримка України є необхідною, оскільки вона бореться не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності, євроатлантичну єдність.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Українці воюють за нашу свободу, незалежність, суверенітет, воюють проти імперіалістичної диктатури. Саме тому ми підтримуємо Україну і у суспільстві, і емоційно, бо нам доводилось пройти через подібний досвід перед обличчям агресора у нашій країні. Україна бореться за цінності демократії, свободи, заснований на правилах міжнародний порядок для малих країн і не тільки. Ставки дуже високі в Україні і підтримка для України абсолютно потрібна", - наголосив Спрудс.

Також голова Міноборони Латвії прокоментував заяви деяких світових лідерів на Заході, які закликають Україну до початку переговорів з Росією.

"Перш за все, має бути прапор із жовтого та блакитного кольорів. Україна воює за свободу і продовжує воювати за свободу. Українці дуже добре продемонстрували, що Україна продовжить воювати доти, доки не виграє цю війну", - наголосив він.

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Спрудс зазначив, що для західних країн - усіх членів НАТО - "важливо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно всіма можливими способами".

"Рішення про мирні домовленості – це українське рішення, коли всі українські території будуть звільнені і коли Росія зазнає стратегічної поразки в Україні", - додав латвійський міністр.