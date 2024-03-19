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Дискусії щодо ракет Taurus доводяться до крайності. Підтримка України в інших галузях важливіша, - Пісторіус

taurus

Наразі дискусії щодо постачань в Україну далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності" у той час, коли країна потребує артилерійських снарядів та протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.

"Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша", - висловився Пісторіус.

За словами очільника німецького Міноборони, зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів та протиповітряної оборони.

Автор: 

Німеччина (7481) ракети (4072) Пісторіус Борис (278)


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Топ коментарі
+7
Є два варіанти. Їх у вас немає або ви сцикуни.
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19.03.2024 12:49 Відповісти
+7
Там "два в одному".
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19.03.2024 12:50 Відповісти
+5
Пісторіус, ти .......
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19.03.2024 12:48 Відповісти
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Пісторіус, ти .......
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19.03.2024 12:48 Відповісти
Десь читав, не можу згадати де і хто саме сказав. Чи то Шольц, чи Пісторіус, чи Остін...
"Я вам ничего не должен"
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19.03.2024 13:10 Відповісти
то Зеленський казав своїм 73%
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19.03.2024 13:15 Відповісти
Може хтось з "розумників" припине волати і скаже з чого ті "Тауруси" запускати? Бо "Гріпенів" на шведи ще не дали.
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19.03.2024 15:28 Відповісти
Піздоріус, ну ти поняв...
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19.03.2024 12:48 Відповісти
Є два варіанти. Їх у вас немає або ви сцикуни.
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19.03.2024 12:49 Відповісти
Там "два в одному".
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19.03.2024 12:50 Відповісти
Всі звикли бити німців. Тому що чмошников б'ють завжди. Спробуйте наїхати на поляків, відповідь буде миттєвою, і буде дуже боляче.
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19.03.2024 12:50 Відповісти
Ні хто їх не б'є, просто нех обіцяти.
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19.03.2024 12:53 Відповісти
А обіцяли? Хто? Коли?
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19.03.2024 15:29 Відповісти
Чмошники це ті шо сидять на шиї ЕС ще й командувати пробують, кордони перекривають. Бо коли кордон перекриє Германія то Польща здохне...
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19.03.2024 12:54 Відповісти
Чмошник, це той, хто б'є слабшого. І це саме поляки.
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19.03.2024 13:26 Відповісти
На жаль це мораль з мультиків, в житті так не буває.
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19.03.2024 13:29 Відповісти
Є таке.
Ну дадуть ті Тауруси. Десяток. Впулять ними по мосту, може навіть пошкодять. Це нічого в загальному не змінить...
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19.03.2024 12:50 Відповісти
стратегічний успіх у війні можна забезпечити синхронізованим ударом по керченському мосту та наступом на Мелітополь. Тоді практично весь південь наш, бо окупанти втрачають постачання.
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19.03.2024 13:28 Відповісти
Ці ракети потрібні для конкретної цілі - "сісястого мосту". Знищення котрого дуже ускладнить логістику ворогу. Для Пісторіуса це надто складно?
Могли б не вигадувати нісенітниці, одна тупіша за іншу, а одразу прямо сказати - "не дамо", і на цьому б все припинилося.
Щодо решти - дуже дякуємо німецьким бандерівцям за всю вже надану допомогу. Danke schön!!!
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19.03.2024 12:51 Відповісти
Taurus дуже повільні крилаті ракети. Проти сісястого мосту потрібна балістика.
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19.03.2024 12:58 Відповісти
То нехай краще згниють...
Може варто їх випробувати? А то німці й не здогадуються, що тремтять над застарілим лайном
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19.03.2024 13:06 Відповісти
Якщо їх почнуть збивати, це буде удар по неіснуючій репутації німецьких виробників зброї, яка ніде не використовувалася. Подивіться скільки у орків різних ракет і одна дебільна ракета в Німеччині.
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19.03.2024 13:21 Відповісти
Да вот что странно. Почему то прекратили колупать мост через Перекоп. А кацапы уже туристический маршрут планируют. Вообще оборзели. Уверены что не тронут?
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19.03.2024 13:18 Відповісти
Мене вкурльвує той факт, що німці мають такі технології і їм дозволили виробляти таку зброю! Для чого американці утримують ціле угруповання в Германії!?
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19.03.2024 12:51 Відповісти
і тепер ганси, котрих розгромила коаліція якихось 60 років тому ниють, що їм потрібна високоточна зброя!
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19.03.2024 12:53 Відповісти
Одне одному не мішає
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19.03.2024 12:52 Відповісти
Здається перед "танковою коаліцією", народився такий термін, як "шольцинг". Тепер "шольцинг" з "Таурусами". Минув той, мине і цей. От тільки часу обмаль...
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19.03.2024 12:53 Відповісти
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19.03.2024 13:02 Відповісти
повторю ще раз "останній аргумент" в їхній дискусії, чого тауруси, навіть в лайт версії, не дадуть
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-keine-marschflugkoerper.html
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19.03.2024 13:19 Відповісти
нашо вам той таурус? ми краще вам шоломів дамо. Аж десять штук
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19.03.2024 13:21 Відповісти
ага, війна - це така ненапряжна прогулянка вихідного дня.. чого ото доводити дискусії до крайності???
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19.03.2024 13:24 Відповісти
Ненапряжна прогулянка вихідного дня на шашлики у травні.
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19.03.2024 15:32 Відповісти
Два слова, скажіть всього лише два слова і від вас відчепляться: ми сцикуни.
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19.03.2024 13:29 Відповісти
Главное - моральная поддержка.
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19.03.2024 13:30 Відповісти
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість .....
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19.03.2024 13:35 Відповісти
Потужно
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19.03.2024 13:42 Відповісти
 
 