Дискусії щодо ракет Taurus доводяться до крайності. Підтримка України в інших галузях важливіша, - Пісторіус

Наразі дискусії щодо постачань в Україну далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності" у той час, коли країна потребує артилерійських снарядів та протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.

"Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша", - висловився Пісторіус.

За словами очільника німецького Міноборони, зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів та протиповітряної оборони.