Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем початок переговорів про вступ України в ЄС та збільшення постачання боєприпасів

Напередодні засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом ЄР Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, насамперед вони обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.

"Подякував Шарлю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні, обсягом 5 млрд євро. Крім того, розглянули можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Мішель обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.

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"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - додав Зеленський.