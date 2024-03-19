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Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем початок переговорів про вступ України в ЄС та збільшення постачання боєприпасів

зеленський,мішель

Напередодні засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом ЄР Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, насамперед вони обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.

"Подякував Шарлю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні, обсягом 5 млрд євро. Крім того, розглянули можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Мішель обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до війни, - президент Євроради Мішель

"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - додав Зеленський.

Автор: 

євроінтеграція (504) Зеленський Володимир (24352) Шарль Мішель (333)


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"...кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС..."
- перший крок він же єдиний і головний - звільнення своєї території від окупантів . А до цього моменту - все це порожні балачки
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19.03.2024 13:00 Відповісти
звільнити все до кордонів 91 без військ союзників малоймовірно на жаль.
всі чомусь забувають хто на нас попер
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19.03.2024 13:05 Відповісти
Весь час їздить кудись і щось обговорює...Де результат?Де,курва,результат!?Міжнародна політика то чисто прерогатива президента.Але якщо її розуміти так що зняти з фронту головнокомандувача і укріпити ним посольство Великобританіі - то ну його нахрєн з такою політикою...
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19.03.2024 13:15 Відповісти
По фото так відразу і не поймеш,чи це Мішель,чи його брат-близнюк Шмигаль
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19.03.2024 13:25 Відповісти
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19.03.2024 13:46 Відповісти
Україна в ЄС - думаю що спитав про це пошепки і в кінці розмови. Бо вже знає де нашкодив, коли з трибуни ООН обізвав поляків заради грошей, які йому українські агробарони приплачують...
"ЄС не хоче багато говорити публічно про прийняття нових членів на тлі "розлючених фермерів", які влаштовують по всьому континенту подекуди насильницькі протести.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-farm-protests-ursula-von-der-*****-voloymyr-zelenskyy/?fbclid=IwAR36K3dKGjfXXVQm1BxvlLFJXze4B5PCbY5ZwmARudVcbgNPggvpTRDCLc4 Politico . Джерело:
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19.03.2024 13:54 Відповісти
Привіт дерьмаку псу єфесбешному.
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19.03.2024 14:24 Відповісти
 
 