Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем початок переговорів про вступ України в ЄС та збільшення постачання боєприпасів
Напередодні засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом ЄР Шарлем Мішелем.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, насамперед вони обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.
"Подякував Шарлю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні, обсягом 5 млрд євро. Крім того, розглянули можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський та Мішель обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.
"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - додав Зеленський.
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- перший крок він же єдиний і головний - звільнення своєї території від окупантів . А до цього моменту - все це порожні балачки
всі чомусь забувають хто на нас попер
"ЄС не хоче багато говорити публічно про прийняття нових членів на тлі "розлючених фермерів", які влаштовують по всьому континенту подекуди насильницькі протести.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-farm-protests-ursula-von-der-*****-voloymyr-zelenskyy/?fbclid=IwAR36K3dKGjfXXVQm1BxvlLFJXze4B5PCbY5ZwmARudVcbgNPggvpTRDCLc4 Politico . Джерело: