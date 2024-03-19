Владу Харкова закликають перейменувати вулицю на честь учасника чеченської війни Олега Челнова (Беркута)
Міськраду Харкова закликають перейменувати вулицю Бакуліна на честь учасника війни, уродженця Харкова Олега Челнова (позивний Беркут).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідне звернення з проханням перейменувати вулицю Бакуліна іменем Олега Челнова надіслала міськраді Харківська громадська організація "Спілка ветеранів АТО".
Донька Челнова в Instagram опублікувала пост, в якому розповіла: "Нещодавно ми звернулись до міськради з проханням про перейменування однієї з вулиць в Харкові на честь мого батька. Нещодавно за моїм проханням мій знайомий звернувся до людини яка має звʼязок із сином голови кабміну ЧРІ Ахмеда Закаєва- Шамілем Закаєвим (зараз продовжує існувати уряд Ічкерии у вигнанні- це люди які виїхали з Чечні і продовжують вести деокупаційну діяльність). Єдине прохання від мене було дрібʼязковим- написати лист зі зверненням щодо перейменування однієї з вулиць Харкова на честь Олега Беркута Челнова. Але результату досі нема. Така сама історія з УНСО. Я припускаю що або ми робили це неправильно і не через тих людей, або до уповноважених це зробити просто не дійшла інформація. Настав той день коли я хочу зробити ще раз спробу САМА, бо сесія міськради, на якій буде прийняте рішення про перейменування відбудеться скоро!".
Олег Челнов народився у Харкові у 1965 році. Брав участь у війні в Афганістані, де дістав поранення. У 1994 році він вирушив до Чечні, де командував батальйоном УНА-УНСО "Вікінг" під час оборони Грозного. Згодом, у 1996 році, він знову поїхав на Кавказ та за офіційною версією загинув у бою в Грозному 6-7 березня, проте тіло Челнова так і не знайшли.
Челнова було посмертно нагороджено орденом "Герой нації" Чеченської Республіки Ічкерія за мужність і героїзм у боротьбі за незалежність Чечні та Кавказу. Він став одним з двої українців, які отримали таку нагороду.
Іменем Олега Челнова було названо вулицю у столиці Чечні - Грозному. Проте після приходу до влади кадирівців її було перейменовано.
Після загибелі Олега його єдиній дитині – дочці Аліні урядом республіки Ічкерія була призначена довічна державна пенсія, але зі зміною влади ця грошова допомога не виплачувалася.
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