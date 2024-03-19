Боррель пропонує направити 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України
Високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонує використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Решту 10%, зазначив дипломат, буде переведено до бюджету ЄС і використано їх для підвищення потужності української оборонної промисловості.
Боррель сказав, що подасть пропозицію країнам-членам ЄС у середу, напередодні саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.
Він наголосив, що пропозиція полягає в тому, щоб використовувати прибуток від активів, які розміщені в Європі, а не самі активи. За його словами, це може приносити близько 3 мільярдів євро щорічно.
"Конкретна пропозиція буде подана завтра. Це має бути погоджено державами-членами", - додав він.
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нам потрібні ВСІ рашиські гроші на ЗБРОЮ!
всі 350 міліардів !!
невже, це все, в його голові народжується, чи хтось підказує.
Сто раз наголошувала:
Будь-яка допомога - це добре!
Але: НІЯКОЇ допомоги грошами зеленої наволочи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3+млрд на рік... Комплекс "Патріот" - 1+млрд... Виготовляють - 12 на рік...
Раз на рік купувати "Патріот", а на решту - снаряди, БК, ремонт техніки. А якщо вийде, то й новою розжитися. Головне - не давати гроші на Банкову та їхнім призначенцям.