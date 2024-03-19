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Новини
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Боррель пропонує направити 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонує використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Решту 10%, зазначив дипломат, буде переведено до бюджету ЄС і використано їх для підвищення потужності української оборонної промисловості.

Боррель сказав, що подасть пропозицію країнам-членам ЄС у середу, напередодні саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.

Він наголосив, що пропозиція полягає в тому, щоб використовувати прибуток від активів, які розміщені в Європі, а не самі активи. За його словами, це може приносити близько 3 мільярдів євро щорічно.

"Конкретна пропозиція буде подана завтра. Це має бути погоджено державами-членами", - додав він.

Читайте: Будь-яка країна-член ЄС, яка хоче закуповувати боєприпаси для України за межами Євросоюзу, може отримати відшкодування з Європейського фонду миру, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2296) Євросоюз (13663) Боррель Жозеп (1074) актив (241)


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Топ коментарі
+4
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19.03.2024 13:42 Відповісти
+4
Бажано здійснювати це напряму через структури ЄС/НАТО. Краще зеленій шоблі гроші не давати.
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19.03.2024 14:18 Відповісти
+3
Ну і? Направляйте? А, ви ж - демократична структура, де смердючі мадяри можуть заблокувати будь-яку ініціативу
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19.03.2024 13:43 Відповісти
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19.03.2024 13:42 Відповісти
Ну і? Направляйте? А, ви ж - демократична структура, де смердючі мадяри можуть заблокувати будь-яку ініціативу
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19.03.2024 13:43 Відповісти
3 мільярдів євро щорічно -маловато буде

нам потрібні ВСІ рашиські гроші на ЗБРОЮ!
всі 350 міліардів !!
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19.03.2024 13:45 Відповісти
З яких 300 осяде самі знаєте куди.
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19.03.2024 13:51 Відповісти
боррель, сипле пропозиціями, на всі сторони.
невже, це все, в його голові народжується, чи хтось підказує.
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19.03.2024 13:55 Відповісти
Раніше писали, що за ці кошти будуть відбудовувати Україну. А фактично ці міліарди залишаться в Америці , бо зброю будуть купляти у них. Ми нікому не потрібні, американці роблять все з вигодою собі.
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19.03.2024 13:57 Відповісти
Хай краще в Америці ніж в ОПі.
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19.03.2024 14:13 Відповісти
ти вже хочеш щось відбудовувати? Є непогане місце для вкладень та інвестицій - Куп'янський напрямок. Є потреба в бетоні, скобах, перекатах, плівці.
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19.03.2024 14:20 Відповісти
А чому не 100 %. ??
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19.03.2024 14:02 Відповісти
10% себе любимым (за администрирование)
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19.03.2024 14:24 Відповісти
Крутять,вертять і піаряться з тими активами,а віз і нині там.
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19.03.2024 14:12 Відповісти
Бажано здійснювати це напряму через структури ЄС/НАТО. Краще зеленій шоблі гроші не давати.
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19.03.2024 14:18 Відповісти
!!!
Сто раз наголошувала:
Будь-яка допомога - це добре!
Але: НІЯКОЇ допомоги грошами зеленої наволочи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2024 14:28 Відповісти
Та ви шо? Це ж доведе дєрьмаківців до серцевого нападу і розриву дупи! Вони вже ці кошти по власних кишенях розподілили, а ви от так зобідили і насцяли цим щурам в нору!

3+млрд на рік... Комплекс "Патріот" - 1+млрд... Виготовляють - 12 на рік...
Раз на рік купувати "Патріот", а на решту - снаряди, БК, ремонт техніки. А якщо вийде, то й новою розжитися. Головне - не давати гроші на Банкову та їхнім призначенцям.
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19.03.2024 14:30 Відповісти
Борель має рацію !
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19.03.2024 14:38 Відповісти
 
 