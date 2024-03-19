Боррель пропонує направити 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України

Високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонує використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Решту 10%, зазначив дипломат, буде переведено до бюджету ЄС і використано їх для підвищення потужності української оборонної промисловості.

Боррель сказав, що подасть пропозицію країнам-членам ЄС у середу, напередодні саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.

Він наголосив, що пропозиція полягає в тому, щоб використовувати прибуток від активів, які розміщені в Європі, а не самі активи. За його словами, це може приносити близько 3 мільярдів євро щорічно.

"Конкретна пропозиція буде подана завтра. Це має бути погоджено державами-членами", - додав він.

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