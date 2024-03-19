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Новини Війна
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У росіян був "дедлайн" - захоплення Куп’янська до "виборів". Від своїх намірів вони не відмовилися, - речник бригади "Сталевий Кордон" Шевцов

купянськ

У Збройних Силах очікують, що війська РФ і далі продовжуватимуть намагатися окупувати Куп’янськ на Харківщині.

Про це заявив речник бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він зазначив, що у росіян був "дедлайн до 15 березня" - захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, щоб "показати якісь результати перед "виборами" президента в Російській Федерації".

Проте, він наголосив, що на жоден клаптик вони не просунулися, але від своїх намірів не відмовилися. Наразі Збройні сили України очікують на продовження тих же дій.

Шевцов зазначив, що наразі на напрямку залишається те ж угруповання військ – близько 100 000 військових та велика кількість техніки.

Речник розповів, що протягом 2024 року на ділянці, яку тримає бригада, зупиняли дві спроби прориву ДРГ. Ціль груп - знищення інфраструктури, підривні роботи, наголосив він.

"На нашій ділянці проводимо усі заходи, щоб цього не допустити", - підсумував Шевцов.

Читайте: Доба на Харківщині: атака "шахедів" на Харків та Ізюм, обстріли Куп’янська та Вовчанська. ФОТОрепортаж

Автор: 

Куп’янськ (805)


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купянск под вопросом
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19.03.2024 13:57 Відповісти
купянск под большим вопросом
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19.03.2024 14:00 Відповісти
а самі росіяни в курсі про існування цих дедлайнів?



бо таке відчуття, що це виключно плід уяви зе медійників.

- окупантам наказано взяти Бахмут до 9 травня

- окупантам наказано взяти Авдіївку до 1 грудня

- окупантам наказано взяти Купянськ до виборів

Схема дешевша, ніж будувати фортифікації: вкидаєш у медіа "нереальний дедлайн" . Місто тримається довше. Потім ми його втрачаємо, а вкраїнчики хіхікають "росіяни лохи, пів року не могли взяти місто" (а факт втрати міста відходить на 10й план) .
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19.03.2024 14:05 Відповісти
Чудове відео від 47 бригади: орків
викинули на полі...не вспіли вони
окопатися,як наші бійці почали їх....
та так вправно - 16 двухсотих та
21 трьохсотий за п'ять хвилин.
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19.03.2024 14:21 Відповісти
 
 