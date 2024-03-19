У росіян був "дедлайн" - захоплення Куп’янська до "виборів". Від своїх намірів вони не відмовилися, - речник бригади "Сталевий Кордон" Шевцов

У Збройних Силах очікують, що війська РФ і далі продовжуватимуть намагатися окупувати Куп’янськ на Харківщині.

Про це заявив речник бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він зазначив, що у росіян був "дедлайн до 15 березня" - захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, щоб "показати якісь результати перед "виборами" президента в Російській Федерації".

Проте, він наголосив, що на жоден клаптик вони не просунулися, але від своїх намірів не відмовилися. Наразі Збройні сили України очікують на продовження тих же дій.

Шевцов зазначив, що наразі на напрямку залишається те ж угруповання військ – близько 100 000 військових та велика кількість техніки.

Речник розповів, що протягом 2024 року на ділянці, яку тримає бригада, зупиняли дві спроби прориву ДРГ. Ціль груп - знищення інфраструктури, підривні роботи, наголосив він.

"На нашій ділянці проводимо усі заходи, щоб цього не допустити", - підсумував Шевцов.

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