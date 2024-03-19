До кінця березня ЄС поставить Україні 500 тис. боєприпасів з обіцяного мільйона, - речник Стано

Україна отримає 500 000 боєприпасів з обіцяних 1 мільйона від Євросоюзу до кінця березня 2024 року.

Про це заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має досягти одного мільйона.

"До кінця березня це буде приблизно пів мільйона", - зауважив Стано у відповідь на запитання журналіста, на якому етапі зараз виконання обіцянки Євросоюзу.

"Так, до кінця цього березня ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - додав речник ЄС, наголосивши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель пропонує направити 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України