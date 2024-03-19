До кінця березня ЄС поставить Україні 500 тис. боєприпасів з обіцяного мільйона, - речник Стано
Україна отримає 500 000 боєприпасів з обіцяних 1 мільйона від Євросоюзу до кінця березня 2024 року.
Про це заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має досягти одного мільйона.
"До кінця березня це буде приблизно пів мільйона", - зауважив Стано у відповідь на запитання журналіста, на якому етапі зараз виконання обіцянки Євросоюзу.
"Так, до кінця цього березня ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - додав речник ЄС, наголосивши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.
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Якщо ми витратили за 2 роки десь 3,5 - 4,0 млн. снарядів, аби "ліквідувати" 432 тис. орків, то це десь 8-9 снарядів на одного орка.
Цей показник збільшився до кінця 2022 року (5-7 тисяч пострілів), знизився в першій половині цього року і зараз нібито становить приблизно 9 тисяч пострілів на добу.
чи, мільйон і всьо?
я вам нічего нє должен.
Потом...
Половіну...
Может бить... (с)
"...Загалом у 2024 році Україна може отримати понад два мільйони *********** і витрачати щонайменше по 6 тисяч на день до Нового року. Водночас в рф снарядів більше, власна промисловість випускає по два мільйони на рік, до того ж кндр могла поставити два мільйони 2023 року і ще один цього року. Північнокорейські снаряди поганої якості, але навіть за їх вирахуванням рашистські війська можуть робити близько 10 тисяч пострілів щодня.
Проте, у міру зростання снарядної кризи Україна збільшила виробництво FPV-дронів. Українські заводи виробляють до 50 тисяч безпілотників на місяць, за рік може бути близько мільйона.
FPV не можна назвати прямою заміною артилерії, але дрони можуть слугувати доповненням *********** калібру 155 мм.
Одна з тактик ЗСУ полягає в тому, що прицільні удари артилерійським вогнем вражають численну російську штурмову групу і розсіюють війська і техніку. Дезорганізовані вцілілі, які намагаються сховатися на території поза радіусом дії радіоглушилок і засобів ППО, стають легкою мішенню для FPV, які окремо атакують солдатів і техніку.
Так, якщо раніше українській батареї потрібно було 10 пострілів, щоб уразити російську штурмову групу, то тепер достатньо і п'яти - якщо об'єднати зусилля з операторами FPV.
Таким чином, несподіваний приплив артилерійських снарядів для України:
- європейські поставки 500 тисяч до кінця березеюня;
- 1.5 млн. "чеська іеіціатива" - від початку червня;
- власне виробництво,
може завдати таких втрат армії рф, що це зупинить російський наступ у 2024 році.".
десь третину.
а враховуючи потенціал народжуваності, та азіатської дисципліни, війна з китаєм, дуже затратна.