УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9723 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
3 062 20

До кінця березня ЄС поставить Україні 500 тис. боєприпасів з обіцяного мільйона, - речник Стано

сша,зброя,боєприпаси

Україна отримає 500 000 боєприпасів з обіцяних 1 мільйона від Євросоюзу до кінця березня 2024 року.

Про це заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має досягти одного мільйона.

"До кінця березня це буде приблизно пів мільйона", - зауважив Стано у відповідь на запитання журналіста, на якому етапі зараз виконання обіцянки Євросоюзу.

"Так, до кінця цього березня ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - додав речник ЄС, наголосивши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель пропонує направити 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України

Автор: 

боєприпаси (2296) Євросоюз (13663) Стано Петер (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
2023-го
показати весь коментар
19.03.2024 14:10 Відповісти
+2
ЄС ще має посадити в Україні мільярд дерев...
показати весь коментар
19.03.2024 14:17 Відповісти
+1
до кінця якого березня?
показати весь коментар
19.03.2024 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до кінця якого березня?
показати весь коментар
19.03.2024 14:09 Відповісти
2023-го
показати весь коментар
19.03.2024 14:10 Відповісти
а можна мильоном снарядів вбити мильон орків?Тут є канапні експерти?
показати весь коментар
19.03.2024 14:09 Відповісти
Можна! Но с вероятностью 0,8......
показати весь коментар
19.03.2024 14:11 Відповісти
Вчи мову. Не канапні, а канапкові. Навіть єжесі на нєбєсі Навальний казав, що Крим, це не Канапка.
показати весь коментар
19.03.2024 14:16 Відповісти
канапа не канапка, вчи мову.
показати весь коментар
19.03.2024 15:36 Відповісти
Скажи це Навальному...
показати весь коментар
19.03.2024 15:48 Відповісти
тобі треба ти й скажи
показати весь коментар
19.03.2024 18:53 Відповісти
Навіщо тут есперти?
Якщо ми витратили за 2 роки десь 3,5 - 4,0 млн. снарядів, аби "ліквідувати" 432 тис. орків, то це десь 8-9 снарядів на одного орка.
показати весь коментар
19.03.2024 14:22 Відповісти
На опублікованій інфографіці зазначено, що після вторгнення українська артилерія робила приблизно 4 тисячі пострілів щодня.

Цей показник збільшився до кінця 2022 року (5-7 тисяч пострілів), знизився в першій половині цього року і зараз нібито становить приблизно 9 тисяч пострілів на добу.
показати весь коментар
19.03.2024 14:31 Відповісти
враховуйте, що частину снарядів ми втратимо ще на етапі зберігання (завдяки кротам зеленського, які наведуть не один шахед і не одну ракету).
показати весь коментар
19.03.2024 14:23 Відповісти
до грєчєскіх калєнд
показати весь коментар
19.03.2024 14:10 Відповісти
а далі?
чи, мільйон і всьо?
я вам нічего нє должен.
показати весь коментар
19.03.2024 14:13 Відповісти
- Сказал: дам, значіт, дам...
Потом...
Половіну...
Может бить... (с)
показати весь коментар
19.03.2024 14:14 Відповісти
ЄС ще має посадити в Україні мільярд дерев...
показати весь коментар
19.03.2024 14:17 Відповісти
@ :
"...Загалом у 2024 році Україна може отримати понад два мільйони *********** і витрачати щонайменше по 6 тисяч на день до Нового року. Водночас в рф снарядів більше, власна промисловість випускає по два мільйони на рік, до того ж кндр могла поставити два мільйони 2023 року і ще один цього року. Північнокорейські снаряди поганої якості, але навіть за їх вирахуванням рашистські війська можуть робити близько 10 тисяч пострілів щодня.
Проте, у міру зростання снарядної кризи Україна збільшила виробництво FPV-дронів. Українські заводи виробляють до 50 тисяч безпілотників на місяць, за рік може бути близько мільйона.
FPV не можна назвати прямою заміною артилерії, але дрони можуть слугувати доповненням *********** калібру 155 мм.
Одна з тактик ЗСУ полягає в тому, що прицільні удари артилерійським вогнем вражають численну російську штурмову групу і розсіюють війська і техніку. Дезорганізовані вцілілі, які намагаються сховатися на території поза радіусом дії радіоглушилок і засобів ППО, стають легкою мішенню для FPV, які окремо атакують солдатів і техніку.
Так, якщо раніше українській батареї потрібно було 10 пострілів, щоб уразити російську штурмову групу, то тепер достатньо і п'яти - якщо об'єднати зусилля з операторами FPV.
Таким чином, несподіваний приплив артилерійських снарядів для України:
- європейські поставки 500 тисяч до кінця березеюня;
- 1.5 млн. "чеська іеіціатива" - від початку червня;
- власне виробництво,
може завдати таких втрат армії рф, що це зупинить російський наступ у 2024 році.".
показати весь коментар
19.03.2024 14:21 Відповісти
як що кожного дня вбивати один млн китайців, то за рік це складе триста шістдесят п'ять млн.
десь третину.
а враховуючи потенціал народжуваності, та азіатської дисципліни, війна з китаєм, дуже затратна.
показати весь коментар
19.03.2024 14:32 Відповісти
Говорили недавно, що тільки літом почнуть поставляти
показати весь коментар
19.03.2024 15:04 Відповісти
 
 