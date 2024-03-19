Фінляндія передала Україні кілька бойових катерів, у Румунії 50 українських військових пройдуть навчання на них, - ЗМІ

Україна отримає від Фінляндії партію бойових катерів. Військові навчатимуться в Румунії і катери спочатку доставлять у Румунію, а потім переправлять до України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив румунський портал "Монітор оборони й безпеки".

За даними видання, румунська армія навчатиме українських військових на кораблях, отриманих із Фінляндії, а потім сприятиме переправленню цих суден в Україну.

"У жовтні міністерство оборони Фінляндії надіслало листа до румунського міністра національної оборони, в якому повідомило, що хоче передати обладнання Україні, й попросило Румунію надати підтримку в транзиті через її національну територію, а також організацію навчальних заходів для українських екіпажів, які отримають й експлуатуватимуть подаровану техніку", - повідомив Йоганніс румунському парламенту 14 лютого.

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За його словами, також фінська сторона запитала надання на безоплатній основі матеріально-технічного забезпечення українського особового складу, включно з проживанням, транспортом, харчуванням, паливом, необхідним для експлуатації катерів.

Йоганніс не повідомив парламенту, на якій техніці українські військові навчатимуться в Румунії, але, як зазначає видання, говорив про катери.

"Наразі Велика Британія, Швеція і США надали Україні різні типи бойових кораблів... Швеція 20 лютого оголосила про передачу 10 десантних катерів CB-90 і 20 швидкісних G-катерів, а також підводного озброєння... Фінляндія використовує десантні катери, аналогічні шведським, і не виключено, що вони того самого типу", - пише видання.

Зазначається, що фінська державна телерадіокомпанія Yle повідомила про це з посиланням на румунське джерело, зазначивши, що фінська влада не розкрила змісту військової допомоги Україні.

"До складу ВМС Фінляндії входять, зокрема, десантні кораблі класу "Єху" і транспортні кораблі класів "Юрмо" і "Віско", - йдеться в повідомленні Yle.

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Нагадаємо, на початку лютого Фінляндія направила 22-й пакет військової допомоги на суму до EUR190 млн і заявила про підготовку довгострокового плану підтримки України. До переданого пакету входить техніка й вироби виробництва Фінляндії, при цьому "окреме фінансування в розмірі EUR30 млн буде виділено на підтримку України".

Наприкінці грудня повідомлялося, що Фінляндія дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на території країни. Також він дозволив перевезення територією Румунії деякої зброї для України.