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КНДР випробувала надвеликі РСЗВ, це могло бути перевіркою перед їхньою відправкою до Росії, - Bloomberg

кндр

Цього тижня КНДР провела випробування надвеликих РСЗВ, що могло бути способом перевірити їх, щоб надалі продати Росії.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, цього тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями реактивних систем залпового вогню калібру 600-мм. У Південній Кореї припускають, що це могло бути черговим способом для Пхеньяна перевірити свої ракети, аби продати їх Росії.

"Ракети калібру 600 міліметрів були випущені з шести пускових установок. Експерти зі зброї заявили, що ці снаряди, ймовірно, були балістичними ракетами малої дальності KN-25 із того самого сімейства зброї, яку Кім Чен Ин відправив до Росії для використання в її війні проти України", - пише видання.

Перед тим, як Північна Корея оприлюднила подробиці та фотографії своїх останніх випробувань зброї, міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік сказав, що не зрозуміло, чи були ці навчання для підсилення передових сил Пхеньяна чи для перевірки того, як Кремль міг би використовувати ракети для агресії проти України.

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"Існує велика ймовірність, що це фінальна перевірка ефективності перед експортом до Росії", - сказав він.

США, Південна Корея та інші країни звинуватили Північну Корею у відправці Росії новітніх балістичних ракет. Повідомлялося, що це можуть бути ракети Hwasong-11, широкий клас балістичних ракет малої дальності, які можуть вражати цілі з високим ступенем точності, кажуть експерти з питань озброєнь.

KN-25 є частиною цього класу. Ракета має дальність польоту близько 380 кілометрів і вперше була випробувана в 2019 році.

Північна Корея показала шість ракет, що запускаються одночасно, на фотографіях, які оприлюднили державні ЗМІ країни. Південна Корея і Японія зафіксували два запуски з інтервалом близько 40 хвилин, причому в Токіо заявили про фіксацію запуску трьох ракет, а Сеул - що було випущено більше шести ракет. Різні дані можуть свідчити про складність відстеження ракет, запущених одночасно безпосередньо поруч одна з одною.

"Що трохи заплутує і навіть бентежить, то це те, як ці реактивні системи залпового вогню були спочатку оцінені як Південною Кореєю, так і Японією", - пояснив науковий співробітник з питань оборони і військового аналізу в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Джозеф Демпсі.

Передача ракет викликала занепокоєння, що Північна Корея може спробувати експортувати зброю до інших країн, окрім Росії. КНДР експортує ракетні технології і системи з 1980-х років, але через санкції та інші проблеми можливості для цього скоротилися, йдеться у минулорічній доповіді британського аналітичного центру RUSI. Однак торгівля з Москвою може "відкрити двері" для Кім Чен Ина.

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Автор: 

КНДР (1252) ракети (4072) росія (66060)


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Топ коментарі
+11
О це й союзник без жодних там бла бла не стриляй ескалація бла бла бла ООН нати бла бла не можна … їм ***** на ібпш куди хочеш і по чому хочеш.
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19.03.2024 14:46 Відповісти
+11
Це ніяка не ескалація, і не порівнюйте це з передачею Таурусів! (с.) Якийсь гіпотетичний німецький чиновник.
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19.03.2024 14:48 Відповісти
+11
И главное ни Китай ни Орбан ни Ердоган не кричат про ескалацию. Они только на нас давят с капитуляцией. Все потому что им не мир нужен а победа рашки
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19.03.2024 14:54 Відповісти
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О це й союзник без жодних там бла бла не стриляй ескалація бла бла бла ООН нати бла бла не можна … їм ***** на ібпш куди хочеш і по чому хочеш.
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19.03.2024 14:46 Відповісти
Проблема только в том, что Корея их продает, а не передаёт их бесплатно. Мы тоже можем покупать на рынке вооружений, только требуем все за деньги союзников.
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19.03.2024 15:52 Відповісти
Ви можете? Та ну! Вартість однієї ракети Таурус, згідно Вікіпедії, близько 1 млн доларів. Невже, ти думаєш, що Справа громад не спромоглася б зібрати на певну кількість, аби ухайдакати Керченський міст? Це перше. Друге - хто заважає знайти юридичні механізми, щоб, у кінцевому рахунку, саме агресор заплатив за кожен снаряд і кожен набій, які ми вимушені на нього витратити? Проблема має вирішуватись за рахунок того, хто її створив.
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19.03.2024 18:42 Відповісти
Ну и? А Раша именно платит Корее и Ирану за поставки.

Справа громад не государственная структура. Боевые ракеты до 300 км не продают частникам. И для покупки такого нужны договора и лицензии. И Таурус выходит за разрешенный договором радиус.
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19.03.2024 21:25 Відповісти
А хто тобі сказав, що купуватиме Справа громад? Її справа, у даному випадку, була б зібрати кошти й передати їх до бюджету. Ну й, зрозуміло, проконтролювати.
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20.03.2024 06:22 Відповісти
Справа громад не передает денег в бюджет хапугам.
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20.03.2024 11:41 Відповісти
Відмазка не приймається! Я згадав "Справу громад" виключно для прикладу. Може бути будь-який волонтерський фонд. Якби він зібрав на Тауруси, це для нього був би ухукушательний плюс. До того ж, зараз європейці скидаються коштами, щоб викупити снаряди, які знайшли чехи, точно так же могли б скинутися й на Тауруси. Отже, справа не у грошах, а в тому, що Шольц - ображена ліверна ковбаса. Недарма з'явився такий термін - "шольцювати".
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20.03.2024 18:06 Відповісти
Кроме Таурусов в мире нет других ракет?
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20.03.2024 19:06 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/KEPD-150/350_TAURUS#%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8 Перший варіант вже використовується, але у нього менша дальність - до моста не достає. Другий - буде та ж сама історія, що з АТАСМS. До того ж - "По состоянию на 2012 год JASSM интегрирована в состав вооружения следующих носителей: бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockwell_B-1_Lancer B-1 , https://ru.wikipedia.org/wiki/B-2 B-2 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-52_Stratofortress B-52H , https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon F-16 и https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F/A-18_Hornet F/A-18 . Работы по интеграции с https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15E_Strike_Eagle F-15E ведутся, на дальнейшую перспективу планируется интеграция с F-35 " https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-158_JASSM#%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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20.03.2024 19:52 Відповісти
Ну и? Больше нет других ракет?
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20.03.2024 20:03 Відповісти
Ну, запропонуй!
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20.03.2024 20:17 Відповісти
Кому? Все, что я хотел сказать, уже давно сказал.
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20.03.2024 20:21 Відповісти
Ну, тоді йди собі. Я тебе не затримую.
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20.03.2024 20:29 Відповісти
Счастливого пути и скатертью дорога, тело.
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20.03.2024 20:52 Відповісти
Лети собі, вибздню козячий!
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21.03.2024 10:09 Відповісти
Чого фото не дали?

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19.03.2024 14:48 Відповісти
Це ніяка не ескалація, і не порівнюйте це з передачею Таурусів! (с.) Якийсь гіпотетичний німецький чиновник.
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19.03.2024 14:48 Відповісти
Зато у наших союзничков что у США что у южной кореи одна обеспокоенность. Не тех мы союзников выбрали
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19.03.2024 14:49 Відповісти
Треба було з 14 року тихенько закупляти у травоїдних зброю.
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19.03.2024 14:52 Відповісти
"викликала занепокоєння, що Північна Корея може спробувати експортувати зброю до інших країн, окрім Росії" Джерело:

Можливо, ще й зараз не пізно. Треба тільки не занепокоєння висловлювати, а просто заплатити Пупсу, щоб експортував туди, куди слід.
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19.03.2024 15:13 Відповісти
Без проблем - выбирайте. Только из кого? Кто согласен нам еще передать на шару вооружений и финансовой помощи на пару сотен миллиардов баксов? Может вопрос в том, что нужно было не выбирать во власть барыгу, готовиться, строить армию и слушать предостережения союзников?

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19.03.2024 16:00 Відповісти
А яких ви союзників хотіли, Китай, КНДР, Іран?
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19.03.2024 16:25 Відповісти
Це вже ОТРК.
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19.03.2024 14:52 Відповісти
Теж трохи "зачепило". Тоді "Іскандер" та С-300 теж РСЗВ...
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19.03.2024 14:57 Відповісти
Складнощі перекладу, англійською MLRS і те і те.
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19.03.2024 15:05 Відповісти
як те писдоокий кім-чен-чмо під санкціями розробля стільки зброї??? при тому, що в нього ни нафти ні газу ні алмазів??????
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19.03.2024 14:53 Відповісти
там просто деньги не крадут. Вернее только ему можно. И коррупция сведена до нуля.
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19.03.2024 14:55 Відповісти
На ютюб пошукайте, якось давно дивився передачу, журналістське розслідування. Там повний триндець, країна рабів. Мільйони працюють на фабриках за їжу, шиють "бренди", потім на них бірка типу зроблено камбоджа. китай чи ще щось. Левова частка шмоток брендів, то кндр. Чоловіків продають у рабство у інші країни, це все під патронатом держави. Там мільярдні доходи.
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19.03.2024 15:05 Відповісти
тут вже питаня, що краще: бути зброєною північною кореєю під диктатором, чи обкраденою , розхристаною нещасною Україною, з якої зробили світовий полігон, а з українців - живих мішеней.
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19.03.2024 15:24 Відповісти
Все повинно бути в міру. Що занадто - то не здраво.
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19.03.2024 16:11 Відповісти
Питання: чого ти до цих пір в Україні? Їдь у Росію! Там і зброя є! І диктатор!
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19.03.2024 17:34 Відповісти
в Україні тому, що я українець. і якщо я за сильну Україну - то я паганий українець і маю їхати в рашку??? мені не подобається, мені гидко з того, що зробила з Україною ця шобла у владі. А ти значить гарний українець бо все одобрюєш? що чоловіків знищують на війні, дітей та старих вбивають ракетами, а жінок злидні змушують по світі в борделях працювати? А саму Україну зтирають та заселяють мордвой та бурятами?
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19.03.2024 17:59 Відповісти
З тебе такий "українець" - "як з гімна - куля"! Від тебе "лаптями" смердить за кілометр!
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19.03.2024 18:01 Відповісти
ну якщо щирий українець це таке лайно як ти. то не бажаю ним бути.
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19.03.2024 18:14 Відповісти
Так ти й так не українець! Ти - "хохол" зі знанням української мови! І строчиш з окупованої території
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19.03.2024 18:28 Відповісти
знаходжусь під Оріховом. а ти мабуть в схроні на польському кордоні?
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19.03.2024 19:25 Відповісти
З якого боку фронту?
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19.03.2024 19:26 Відповісти
приїзжай побачиш. чи сциш? мабуть з хати не вилазиш?
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19.03.2024 19:27 Відповісти
А чого мені кудись їхать? Я своє туди вже "від"їздив" Ти мені дай відповідь - "З ЧИЙОГО боку фронту ти знаходишся?" Бо від твого коментаря пахне кацапською провокацією!
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19.03.2024 19:48 Відповісти
И главное ни Китай ни Орбан ни Ердоган не кричат про ескалацию. Они только на нас давят с капитуляцией. Все потому что им не мир нужен а победа рашки
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19.03.2024 14:54 Відповісти
Саме таким вони й бачать "мир". Їм же ніщо насправді не загрожує.
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19.03.2024 14:58 Відповісти
Так їм потрібна тиша і бізнес, ас южуал, а тут якісь хохли третій рік рогом вперлися, замість того, щоб капітулювати за 3 дні, та ще й допомогу клянчать.
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19.03.2024 14:59 Відповісти
Так если бы им просто нужна была тишина они бы молча не наблюдали как КНДР и Иран а так же сам Китай втихаря поставляют оружие рашке. Им именно нужно поражение Украины. ***** пообещал каждому своему союзнику по кусочку Украины и удовлетворить ихние геополитические интересы. Орбану нужно закарпатье, росийский газ, нефть без посредников. Китаю нужно шелковый путь через Украину в Европу. А так же украинские заводы и земля, которые находятся при самом рынке Европы.
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19.03.2024 15:09 Відповісти
Занепокоєння в хаймарс не зарядиш, довбні
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19.03.2024 14:57 Відповісти
Нічого, Остін вже заявив на Рамштайні що він там чогось не допустить, а це потужніше за будь-які ракети і надважкі РСЗО.
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19.03.2024 15:01 Відповісти
Черговий раз поводили по губам США. Героїчно відіб'ються занепокоєннями.
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19.03.2024 15:17 Відповісти
Нам розповідають, що ця країна під суворими санкціями вже багато років. Там процвітає голод та зубожіння населення. Натомість , що можна побачити у нас ?
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19.03.2024 15:28 Відповісти
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19.03.2024 15:43 Відповісти
Мне кажется, что самым интересным будет то, что эти ракеты, как и иранские шахеды наводяться по координатам GPS американской спутниковой системы.
Вот вам и все, что нужно знать о санкциях, глобализации и закате цивилизации.
Спасибо демократу Обаме, которые отменил кодируемый военный сигнал для GPS.
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19.03.2024 19:27 Відповісти
шооольц! писториус! где таурусы!
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19.03.2024 21:50 Відповісти
 
 