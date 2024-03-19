КНДР випробувала надвеликі РСЗВ, це могло бути перевіркою перед їхньою відправкою до Росії, - Bloomberg
Цього тижня КНДР провела випробування надвеликих РСЗВ, що могло бути способом перевірити їх, щоб надалі продати Росії.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Так, цього тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями реактивних систем залпового вогню калібру 600-мм. У Південній Кореї припускають, що це могло бути черговим способом для Пхеньяна перевірити свої ракети, аби продати їх Росії.
"Ракети калібру 600 міліметрів були випущені з шести пускових установок. Експерти зі зброї заявили, що ці снаряди, ймовірно, були балістичними ракетами малої дальності KN-25 із того самого сімейства зброї, яку Кім Чен Ин відправив до Росії для використання в її війні проти України", - пише видання.
Перед тим, як Північна Корея оприлюднила подробиці та фотографії своїх останніх випробувань зброї, міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік сказав, що не зрозуміло, чи були ці навчання для підсилення передових сил Пхеньяна чи для перевірки того, як Кремль міг би використовувати ракети для агресії проти України.
"Існує велика ймовірність, що це фінальна перевірка ефективності перед експортом до Росії", - сказав він.
США, Південна Корея та інші країни звинуватили Північну Корею у відправці Росії новітніх балістичних ракет. Повідомлялося, що це можуть бути ракети Hwasong-11, широкий клас балістичних ракет малої дальності, які можуть вражати цілі з високим ступенем точності, кажуть експерти з питань озброєнь.
KN-25 є частиною цього класу. Ракета має дальність польоту близько 380 кілометрів і вперше була випробувана в 2019 році.
Північна Корея показала шість ракет, що запускаються одночасно, на фотографіях, які оприлюднили державні ЗМІ країни. Південна Корея і Японія зафіксували два запуски з інтервалом близько 40 хвилин, причому в Токіо заявили про фіксацію запуску трьох ракет, а Сеул - що було випущено більше шести ракет. Різні дані можуть свідчити про складність відстеження ракет, запущених одночасно безпосередньо поруч одна з одною.
"Що трохи заплутує і навіть бентежить, то це те, як ці реактивні системи залпового вогню були спочатку оцінені як Південною Кореєю, так і Японією", - пояснив науковий співробітник з питань оборони і військового аналізу в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Джозеф Демпсі.
Передача ракет викликала занепокоєння, що Північна Корея може спробувати експортувати зброю до інших країн, окрім Росії. КНДР експортує ракетні технології і системи з 1980-х років, але через санкції та інші проблеми можливості для цього скоротилися, йдеться у минулорічній доповіді британського аналітичного центру RUSI. Однак торгівля з Москвою може "відкрити двері" для Кім Чен Ина.
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Справа громад не государственная структура. Боевые ракеты до 300 км не продают частникам. И для покупки такого нужны договора и лицензии. И Таурус выходит за разрешенный договором радиус.
Можливо, ще й зараз не пізно. Треба тільки не занепокоєння висловлювати, а просто заплатити Пупсу, щоб експортував туди, куди слід.
Вот вам и все, что нужно знать о санкциях, глобализации и закате цивилизации.
Спасибо демократу Обаме, которые отменил кодируемый военный сигнал для GPS.