Від початку березня РФ випустила 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів по Україні. Ми потребуємо більше систем ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення ППО України.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "шахедів" і майже 900 керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони, а також знищувати російську військову авіацію.
"Але ми потребуємо більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - підсумував він.
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