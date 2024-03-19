Від початку березня РФ випустила 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів по Україні. Ми потребуємо більше систем ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення ППО України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "шахедів" і майже 900 керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони, а також знищувати російську військову авіацію.

"Але ми потребуємо більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - підсумував він.

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