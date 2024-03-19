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Новини Війна
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Від початку березня РФ випустила 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів по Україні. Ми потребуємо більше систем ППО, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення ППО України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "шахедів" і майже 900 керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони, а також знищувати російську військову авіацію.

"Але ми потребуємо більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - підсумував він.

Читайте: Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем початок переговорів про вступ України в ЄС та збільшення постачання боєприпасів

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) ППО (3276)


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Топ коментарі
+10
"...я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя..." Джерело:

Ти не дякуй, а сам зрозумій спочатку! Чи дєрьмак не дозволяє?
Аудит ДАСУ, після якого у відкритому доступі з'являються адреси підприємств ВПК та їх постачальників, візити усіляких безумних та подляків з агрохіміями... І після цього туди прилітає від московитів, але сидить Червінський.
Арешти Пашинського, справи проти Тетяни Чорновіл... Зате Рєзніков, Баканов навіть не під підозрою і насолоджуються життям (хоча обидва мобілізаційного віку)...

А ще можна пригадати історію про завод "Байрактарів"....

Легко закликати когось щось зробити і при цьому самому не робити нічого!
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19.03.2024 15:00 Відповісти
+9
Як людина, яка всі гроші витратила на асфальт, нищила боєздатність наших ППО, з таким вираженнія обличчям каже про ці системи, ніби він тут ні до чого і все робив, щоб вони в нас були і десь трішечки у 2020 році не доробив?
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19.03.2024 14:57 Відповісти
+6
Досвід сцени! Він звик по кілька годин тренуватись перед дзеркалом - ось і результат. А що він сказав - не має значення: все одно через кілька годин забуде (це теж досвід, але вже серіальний).
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19.03.2024 15:03 Відповісти
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Ці тварюки відмовилися від масованих ракетних ударів. Скоріше за все, накопичують запаси і чекають, коли у нас закінчаться ракети для ППО.
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19.03.2024 14:51 Відповісти
Як людина, яка всі гроші витратила на асфальт, нищила боєздатність наших ППО, з таким вираженнія обличчям каже про ці системи, ніби він тут ні до чого і все робив, щоб вони в нас були і десь трішечки у 2020 році не доробив?
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19.03.2024 14:57 Відповісти
Досвід сцени! Він звик по кілька годин тренуватись перед дзеркалом - ось і результат. А що він сказав - не має значення: все одно через кілька годин забуде (це теж досвід, але вже серіальний).
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19.03.2024 15:03 Відповісти
900 кабів !!! В умі не вкладається така кількість!
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19.03.2024 14:58 Відповісти
"...я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя..." Джерело:

Ти не дякуй, а сам зрозумій спочатку! Чи дєрьмак не дозволяє?
Аудит ДАСУ, після якого у відкритому доступі з'являються адреси підприємств ВПК та їх постачальників, візити усіляких безумних та подляків з агрохіміями... І після цього туди прилітає від московитів, але сидить Червінський.
Арешти Пашинського, справи проти Тетяни Чорновіл... Зате Рєзніков, Баканов навіть не під підозрою і насолоджуються життям (хоча обидва мобілізаційного віку)...

А ще можна пригадати історію про завод "Байрактарів"....

Легко закликати когось щось зробити і при цьому самому не робити нічого!
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19.03.2024 15:00 Відповісти
Те все накопичується, коли йде велика вода,і ****** не витримує, то знесе все, паводок, небезпечний, після 20 травня.
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19.03.2024 15:06 Відповісти
"Ми потребуємо більшого захисту" ну так роби щось для захисту, бо то мені нагадує, " яж мать твою,мине все должны"
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19.03.2024 15:02 Відповісти
Ватна ЗЕлена курва, а про зняті твоїм "татаровскім" ДБР клістрони у 2020, чому не пригадав??? Застіснялся? Так може нагадати??? https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
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19.03.2024 15:15 Відповісти
Невже асфальт більше не допомогає ?
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19.03.2024 15:16 Відповісти
Зєля, запускай план "асфальтний кумпол"...
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19.03.2024 15:31 Відповісти
точно треба більше ппо ? не асфальту і не шашличків а саме ппо ?
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19.03.2024 15:46 Відповісти
А якщо Захід відповість: « я ж неЛох, мені 42 роки і я вам нічого не винен»? Так же ********** тоді відповідав українському воїну-захиснику?…
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19.03.2024 16:13 Відповісти
ППО нехай хтось робить?Від кого ти вимагаєшь?Понти колотіть та хаміти Амеріці майстер,стягнув всі залишки ППО до Київа,але ж лячно все рівно? Україна для нього не рідна,нехай хтось ії рятує?
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19.03.2024 16:18 Відповісти
Чому ж тоді систему "Петріот" , яка була знищене кацапами, не була захищена і не вкрита хоча б маскувальною сіткою???
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19.03.2024 18:18 Відповісти
по 45 кабів на день?
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19.03.2024 18:38 Відповісти
а своё ппо создавать не надо?
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19.03.2024 22:39 Відповісти
Чому ти пдрло про Сумщину мовчиш і не реагуєш? На офсайті жодної інформації і всі коменти від свого народу позакривило...Тобі зепдрло пох на народ, ну як і на початку повномаштабного вторгнення те ж саме було? Ска ти асфльтношашлична, а не президент воюючої України!
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19.03.2024 23:36 Відповісти
 
 