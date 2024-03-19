Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в "Іграх дружби", які організовує РФ
Росія планує провести зимові та літні "Ігри дружби". Міжнародний олімпійський комітет закликає спортсменів не брати участі в цих змаганнях.
Про це йдеться у пресрелізі МОК, інформує Цензор.НЕТ.
"Всупереч основоположним принципам Олімпійської хартії та резолюціям Генеральної Асамблеї ООН російський уряд має намір організувати суто політично вмотивовані спортивні заходи. Російський уряд створив і фінансує "Міжнародну асоціацію дружби" (МАД) з метою проведення літніх і зимових "Ігор дружби", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що перші "Літні ігри дружби" планується провести в Москві та Єкатеринбурзі у вересні 2024 року, а "Зимові ігри дружби" - в Сочі у 2026 році.
"З цією метою російський уряд розпочав інтенсивний дипломатичний наступ, спрямовуючи урядові делегації та послів, а також міністерські та інші керівні органи до урядів по всьому світу. Щоб зробити їхню суто політичну мотивацію ще більш очевидною, вони навмисно оминають спортивні організації в країнах, на які спрямована їхня діяльність. Це є кричущим порушенням Олімпійської хартії та одночасно порушенням різних резолюцій ООН.
Це цинічна спроба Російської Федерації політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських атлетів світу, однозначно виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Комісія навіть вбачає ризик того, що спортсмени будуть змушені своїми урядами брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, і, таким чином, будуть використані як частина політичної пропагандистської кампанії.
МОК рішуче закликає всіх учасників олімпійського руху та всі уряди відмовитися від будь-якої участі та підтримки будь-яких ініціатив, що мають на меті повну політизацію міжнародного спорту", - зазначили у Комітеті.
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Непомітно підкралася пандемія тотального закликанства!
чим дорожче, тим краще!
цікаво, нам заборонять їх бомбити, у цей час? до сочі, ми долітаємо.
Чебур-спорт
Чебур-хз що
"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії - підпадають під санкції. Якщо цього не роблять - повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", - сказав він.
За словами Баха, МОК дотримується "жорсткої лінії", коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що "потрібно захищати спортсменів, які її не порушували".
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Отакий він, цей МОК. Одним постом проти касапів; іншим захищає...