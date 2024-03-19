УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9934 відвідувача онлайн
Новини
5 772 13

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в "Іграх дружби", які організовує РФ

спорт,мок,росія,олімпіада

Росія планує провести зимові та літні "Ігри дружби". Міжнародний олімпійський комітет закликає спортсменів не брати участі в цих змаганнях.

Про це йдеться у пресрелізі МОК, інформує Цензор.НЕТ.

"Всупереч основоположним принципам Олімпійської хартії та резолюціям Генеральної Асамблеї ООН російський уряд має намір організувати суто політично вмотивовані спортивні заходи. Російський уряд створив і фінансує "Міжнародну асоціацію дружби" (МАД) з метою проведення літніх і зимових "Ігор дружби", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що перші "Літні ігри дружби" планується провести в Москві та Єкатеринбурзі у вересні 2024 року, а "Зимові ігри дружби" - в Сочі у 2026 році.

Також читайте: Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії

"З цією метою російський уряд розпочав інтенсивний дипломатичний наступ, спрямовуючи урядові делегації та послів, а також міністерські та інші керівні органи до урядів по всьому світу. Щоб зробити їхню суто політичну мотивацію ще більш очевидною, вони навмисно оминають спортивні організації в країнах, на які спрямована їхня діяльність. Це є кричущим порушенням Олімпійської хартії та одночасно порушенням різних резолюцій ООН.

Це цинічна спроба Російської Федерації політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських атлетів світу, однозначно виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Комісія навіть вбачає ризик того, що спортсмени будуть змушені своїми урядами брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, і, таким чином, будуть використані як частина політичної пропагандистської кампанії.

МОК рішуче закликає всіх учасників олімпійського руху та всі уряди відмовитися від будь-якої участі та підтримки будь-яких ініціатив, що мають на меті повну політизацію міжнародного спорту", - зазначили у Комітеті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Олімпійських іграх в Парижі може бути до 40 російських спортсменів, - віцепрезидент МОК Коутс

Автор: 

МОК (173) росія (66060) спорт (1631)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
хай кацапи проводять побільше таких заходів.
чим дорожче, тим краще!
цікаво, нам заборонять їх бомбити, у цей час? до сочі, ми долітаємо.
показати весь коментар
19.03.2024 15:03 Відповісти
+6
Переможе мельдоній
показати весь коментар
19.03.2024 14:59 Відповісти
+5
Бляха, і ці теж закликають!
Непомітно підкралася пандемія тотального закликанства!
показати весь коментар
19.03.2024 14:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Переможе мельдоній
показати весь коментар
19.03.2024 14:59 Відповісти
Бляха, і ці теж закликають!
Непомітно підкралася пандемія тотального закликанства!
показати весь коментар
19.03.2024 14:59 Відповісти
хай кацапи проводять побільше таких заходів.
чим дорожче, тим краще!
цікаво, нам заборонять їх бомбити, у цей час? до сочі, ми долітаємо.
показати весь коментар
19.03.2024 15:03 Відповісти
ігри дружби , просто божевілля , цівілізований світ ти зобовʼязаний зруйнувати московію ну не повинно таке утворення існувати це просто лайно на голови всьому людству , а українцям ще і таке горе і кровопролиття
показати весь коментар
19.03.2024 15:06 Відповісти
Так це вже було (Л.Кравчук)
показати весь коментар
19.03.2024 15:11 Відповісти
"Ігри доброй волі" вже бачили. І куди вони ділися майже одразу? А понтів тоді було!!!
показати весь коментар
19.03.2024 15:17 Відповісти
Чебур-нет
Чебур-спорт
Чебур-хз що
показати весь коментар
19.03.2024 15:29 Відповісти
орбанята поїдуть, фіценята теж, італійці можуть ще та австріяки, якщо ***** запропонує достатньо грошей то й німці поїдуть. ну а всілякі габони-узбекистани-бразилії-індії-********-корєї - навіть можна не сумніватися. ну і центрова квіточка звісно китай. ось тобі й міжнародні ігри, чому ні?
показати весь коментар
19.03.2024 15:32 Відповісти
Будуть кидатися засохлим коров'ячим лайном.
показати весь коментар
19.03.2024 15:45 Відповісти
А тим часом https://news.liga.net/ua/politics/news/prezydent-mok-rosiiski-sportsmeny-ne-maiut-nesty-vidpovidalnist-za-dii-ikhnoho-uriadu президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду . В інтерв'ю французькому https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024-nous-sommes-intransigeants-quand-il-s-agit-de-punir-ceux-qui-ont-viole-la-charte-olympique-assure-thomas-bach-au-sujet-de-la-russie_6433711.html Le Monde він заявив, що "треба захищати російських атлетів, які не порушували Олімпійську хартію".

"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії - підпадають під санкції. Якщо цього не роблять - повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", - сказав він.

За словами Баха, МОК дотримується "жорсткої лінії", коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що "потрібно захищати спортсменів, які її не порушували".

*******
Отакий він, цей МОК. Одним постом проти касапів; іншим захищає...
показати весь коментар
19.03.2024 16:44 Відповісти
Мавзолейная Помойка краснопузых Шариковых рабZeи победит даже самого фюрера Мацковии...88%🦍🦍💩типа встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники 👹👹👹
показати весь коментар
19.03.2024 17:30 Відповісти
До Сочі наші безпілотники може і не долетять. А ось до Москви РДК і Легіон може і дійде, якраз на літнє змагання
показати весь коментар
22.03.2024 08:16 Відповісти
 
 