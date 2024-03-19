Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в "Іграх дружби", які організовує РФ

Росія планує провести зимові та літні "Ігри дружби". Міжнародний олімпійський комітет закликає спортсменів не брати участі в цих змаганнях.

Про це йдеться у пресрелізі МОК, інформує Цензор.НЕТ.

"Всупереч основоположним принципам Олімпійської хартії та резолюціям Генеральної Асамблеї ООН російський уряд має намір організувати суто політично вмотивовані спортивні заходи. Російський уряд створив і фінансує "Міжнародну асоціацію дружби" (МАД) з метою проведення літніх і зимових "Ігор дружби", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що перші "Літні ігри дружби" планується провести в Москві та Єкатеринбурзі у вересні 2024 року, а "Зимові ігри дружби" - в Сочі у 2026 році.

Також читайте: Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії

"З цією метою російський уряд розпочав інтенсивний дипломатичний наступ, спрямовуючи урядові делегації та послів, а також міністерські та інші керівні органи до урядів по всьому світу. Щоб зробити їхню суто політичну мотивацію ще більш очевидною, вони навмисно оминають спортивні організації в країнах, на які спрямована їхня діяльність. Це є кричущим порушенням Олімпійської хартії та одночасно порушенням різних резолюцій ООН.

Це цинічна спроба Російської Федерації політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських атлетів світу, однозначно виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Комісія навіть вбачає ризик того, що спортсмени будуть змушені своїми урядами брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, і, таким чином, будуть використані як частина політичної пропагандистської кампанії.

МОК рішуче закликає всіх учасників олімпійського руху та всі уряди відмовитися від будь-якої участі та підтримки будь-яких ініціатив, що мають на меті повну політизацію міжнародного спорту", - зазначили у Комітеті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Олімпійських іграх в Парижі може бути до 40 російських спортсменів, - віцепрезидент МОК Коутс