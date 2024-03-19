Дрони знищують два ворожі тягачі, які намагались вивезти з поля бою підбитий український "Leopard 2" (оновлено). ВIДЕО

Оператори українських дронів знищили два ворожі броньовані тягачі, якими ворог намагався вивезти з поля бою підбитий український "Leopard 2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Росіяни спробували забрати з поля бою під Кремінною підбитий український танк Леопард-2 шведської модифікації Strv-122. Двома танками ворогові вдалося зачепити Леопард і потягнути у бік своїх позицій. Проте українські дрони прилетіли вчасно, і обидва російські танки були знищені. Наочний приклад, що підбиту техніку треба знищувати, інакше противник зробить все для її евакуації та відновлення з метою пропаганди", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Канада підготувала майже 200 українських танкістів для роботи з Leopard

Як повідомили в бригаді НГУ "Азов", дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів.

Оператори РУБпАК 12-ої бригади "Азов" зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.

Дивіться: FPV-дрони бригади НГУ "Азов" ліквідують окупантів під Кремінною. ВIДЕО