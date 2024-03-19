Дрони знищують два ворожі тягачі, які намагались вивезти з поля бою підбитий український "Leopard 2" (оновлено). ВIДЕО
Оператори українських дронів знищили два ворожі броньовані тягачі, якими ворог намагався вивезти з поля бою підбитий український "Leopard 2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Росіяни спробували забрати з поля бою під Кремінною підбитий український танк Леопард-2 шведської модифікації Strv-122. Двома танками ворогові вдалося зачепити Леопард і потягнути у бік своїх позицій. Проте українські дрони прилетіли вчасно, і обидва російські танки були знищені. Наочний приклад, що підбиту техніку треба знищувати, інакше противник зробить все для її евакуації та відновлення з метою пропаганди", - зазначає у коментарі автор публікації.
Як повідомили в бригаді НГУ "Азов", дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів.
Оператори РУБпАК 12-ої бригади "Азов" зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.
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Усі- Леопарди і Абрамси також.
Це війна. Втрати е втрати.
Тебе мають охороняти ракетами і гицлями...
Знову на вентелятор кидаешь? Знову Україна « погана»?
Підор, як кажуть хлопці на нулі,
український народ - Незламний!
Воюе з ху&лом не «влада « України. Воюе Народ.
Україна була, е та буде.
Слава Україні!
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»українці програють» сказав якійсь поляк…?
Ну, сказав. Дуда теж казав. Ну, і що?!!!
Останне слово скаже ЗСУ!
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Натиснув "Керування спамом" - далі натиснув "Спам".
вы убогие даже для ипсохи за 15 руб. мимикрировать не можете)
Хто знає, що з екіпажем Лео ??
с каких пор леопарды стали украинскими?