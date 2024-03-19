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Дрони знищують два ворожі тягачі, які намагались вивезти з поля бою підбитий український "Leopard 2" (оновлено). ВIДЕО

Оператори українських дронів знищили два ворожі броньовані тягачі, якими ворог намагався вивезти з поля бою підбитий український "Leopard 2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Росіяни спробували забрати з поля бою під Кремінною підбитий український танк Леопард-2 шведської модифікації Strv-122. Двома танками ворогові вдалося зачепити Леопард і потягнути у бік своїх позицій. Проте українські дрони прилетіли вчасно, і обидва російські танки були знищені. Наочний приклад, що підбиту техніку треба знищувати, інакше противник зробить все для її евакуації та відновлення з метою пропаганди", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Канада підготувала майже 200 українських танкістів для роботи з Leopard

Як повідомили в бригаді НГУ "Азов", дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів.

Оператори РУБпАК 12-ої бригади "Азов" зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.

Дивіться: FPV-дрони бригади НГУ "Азов" ліквідують окупантів під Кремінною. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17825) танк (2085) Азов (785) дрони (4903) Leopard (140) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+44
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19.03.2024 15:05 Відповісти
+28
Просто Леопард был на задании! Задача успешно выполнена, ещё минус два.
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19.03.2024 15:25 Відповісти
+23
зрада зрадная,подбитый танк хотели евакуировать,вам на войну точно нельзя,а то коробочку подбитую увидите,побежите сдаваться,сильно впечатлительный
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19.03.2024 15:10 Відповісти
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19.03.2024 15:05 Відповісти
А тепер ще ладу сєдан колір баклажан клянчити будуть.
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19.03.2024 15:31 Відповісти
Вонми вже наші леопарди крадуть. Ну супер просто...
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19.03.2024 15:06 Відповісти
зрада зрадная,подбитый танк хотели евакуировать,вам на войну точно нельзя,а то коробочку подбитую увидите,побежите сдаваться,сильно впечатлительный
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19.03.2024 15:10 Відповісти
Унітазів у селах не знайшли. А у Леопарді вони МАБУТЬ є. Але не демонтуються.
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19.03.2024 16:19 Відповісти
слабі ці леопарди ,застрягають у багні часто
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19.03.2024 15:07 Відповісти
Теж саме можно сказати за всі радянські танки окрім Т-64, якими їх з багна витягують.
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19.03.2024 15:13 Відповісти
Усі танки горять.
Усі- Леопарди і Абрамси також.
Це війна. Втрати е втрати.
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19.03.2024 15:29 Відповісти
Да. З абрамса зато хлопці вижили коли ззаду боєкомплект вже вибухав
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19.03.2024 15:43 Відповісти
Так, але комусь сподобалось їх випускати на самий нуль без прикриття піхоти, решіток, і РЕБ-у. Там вже далеко не один втрачений Абрамс. Сирок робе свою задачу- спалює ресурси
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19.03.2024 19:10 Відповісти
Ухтиблюа! Спец по танках? Тайняк?
Тебе мають охороняти ракетами і гицлями...
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19.03.2024 15:41 Відповісти
Да и так было все ясно со сверх тяжелой натовской техникой на украинском грунте. Там другой недостаток, что лео1, что лео2 имеют круговую заводскую броню на уровне мардера. Совковая броня на жопе любого обт толще минимум на 15 мм. Вот и получается, что на булат кацы тратят до 8 фпв, а дорогущий лео2 горит уже после 2-3.
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19.03.2024 18:04 Відповісти
Кацапе фольф,

Знову на вентелятор кидаешь? Знову Україна « погана»?

Підор, як кажуть хлопці на нулі,
український народ - Незламний!

Воюе з ху&лом не «влада « України. Воюе Народ.

Україна була, е та буде.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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19.03.2024 15:37 Відповісти
Евакуювати??? Вкрасти!!!
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19.03.2024 15:19 Відповісти
Для пропаганди їм конче потрібні такі трофеї бо травень наближається, що там ***** буде окрім своєї пики демонструвати.
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19.03.2024 15:23 Відповісти
А може то ще мєркєльша ***** подарувала?
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19.03.2024 15:24 Відповісти
Просто Леопард был на задании! Задача успешно выполнена, ещё минус два.
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19.03.2024 15:25 Відповісти
Точно - Лео завелся, вернулся на прежнее место и стал дальше ждать "эвакуаторщиков"
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19.03.2024 15:34 Відповісти
😁😂👍🤝
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19.03.2024 16:48 Відповісти
Дорогувато буде ! Не той метод.
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19.03.2024 18:47 Відповісти
Охота на живця дуже вдала,респект хлопцям ! Діжурте за Леопардом,лапотні за ним ще приїдуть.
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19.03.2024 15:32 Відповісти
Рашисты уже слюни пустили как будут етот Леопард тащить по красной площади и мастурбировать от восторга
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19.03.2024 15:35 Відповісти
К сожалению, ********* уже имеет и Леопард и Брэдли , в рабочем состоянии, для парада на дивятамай. И другую бронетехнику, включая немецкую, тоже
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19.03.2024 16:45 Відповісти
Они уже отжали их. Ценность этого была в модификации шведов, strv. Из всего представленного у них нету пока только этой стрвешки, хаймарса и вообще американских тяжелых грузовиков и нету абрамса. А все лео кроме стрв уже есть.
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19.03.2024 18:07 Відповісти
флюродросити. це називається флюродросити...
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20.03.2024 08:40 Відповісти
Кацапа, сиди на пляшці рівно.
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19.03.2024 15:42 Відповісти
Київ за 3 дня…це вде було.

»українці програють» сказав якійсь поляк…?

Ну, сказав. Дуда теж казав. Ну, і що?!!!

Останне слово скаже ЗСУ!
Слава Україні
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19.03.2024 15:49 Відповісти
Слава беркут іди нагуй, казкарь москальський, або ще гірше бот дєрмаковський!
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19.03.2024 15:51 Відповісти
Я цього кацапа послав на "фіцо".
Натиснув "Керування спамом" - далі натиснув "Спам".
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19.03.2024 16:14 Відповісти
Ты лично нет. Все твоя фсбшная методичка
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19.03.2024 16:55 Відповісти
Який ти беркут, ти півень обскубаний, а беркут з тебе, як з гімна куля, - аааабтєкай лаааашара, лахта снова абъядь лаааханулась. Бугагагагага Ржунимагустебящилаптехлебатель 🇷🇺 ⚰️ ➕ 🕯️ 💩 💩 💩 🐐 🐐 🐐 🐷 🐷 🐷 👉🖕🖕🖕🚢🤔🧐😝😝😝😝😜🤪
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19.03.2024 17:33 Відповісти
миллиардами,козломордый ,миллиардами))))))а еще 2000 ф 35 потеряли,
вы убогие даже для ипсохи за 15 руб. мимикрировать не можете)
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19.03.2024 16:23 Відповісти
В Ольгино криза - вже імбецилів на роботу беруть.
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19.03.2024 16:30 Відповісти
они всегда в кадрах неразборчивы были, а тут реально подпекло олигофренов набирают)
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19.03.2024 16:44 Відповісти
Їпать, ти тупий, козляро - я в захваті!
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19.03.2024 16:48 Відповісти
Забаньте это фсбшное однодневное чучело
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19.03.2024 16:54 Відповісти
А шо є така польська армія, і з ким вона більше трьох тижнів воювала?
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19.03.2024 16:55 Відповісти
Даже подбитый Леопард может уничтожить пару танков орков
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19.03.2024 15:48 Відповісти
Нажаль - нарізано відео так, що нічого не зрозуміло.
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19.03.2024 16:56 Відповісти
Богу треба молитися, а не на леопарди надіятись
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19.03.2024 18:30 Відповісти
На Б...а сподівайся, а з Леопардами не помиляйся.
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19.03.2024 18:50 Відповісти
Знову музика якась дивна.

Хто знає, що з екіпажем Лео ??
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19.03.2024 18:49 Відповісти
Странно. Почему кацы буксируют наш лео, а не мы сами?
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19.03.2024 20:04 Відповісти
Чому не можна поставити димову завісу та витягти Лео?
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20.03.2024 06:22 Відповісти
Система знищеня подарованої закордоної зброї щоб не потрапила до рашистів не приацює. Це дуже погано для нових поставок техніки та зброї від дарувальників.
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19.03.2024 20:27 Відповісти
Украинский леопард? окуеть. дайте два взамен.
с каких пор леопарды стали украинскими?
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19.03.2024 20:49 Відповісти
С тех пор, как московія стала росією
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19.03.2024 22:57 Відповісти
бо підарки не віддарки, дурню...
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20.03.2024 08:41 Відповісти
Дивно, краще б знищiли леопард, щьоп не достався ******.
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20.03.2024 00:35 Відповісти
 
 