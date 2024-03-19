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Військова допомога Україні - послання Путіну, що не варто сподіватися на вибори в США, - Шольц

олаф,шольц

Рішуча військова допомога, яку країни Європи і США надають Україні, має бути посланням російському диктатору Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Він мусить знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові. Це означає, що він не має розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який негайно поховає Україну разом із ним", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також читайте: Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України

Шольц вважає, що Путін має усвідомити, що складається ситуація, за якої можливий "справедливий, а не продиктований мир". Для цього, як зауважив Шольц, Путін повинен, передусім, вивести свої війська.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Німеччина 19 березня оголосить новий пакет військової допомоги Україні.

Автор: 

допомога (8448) путін володимир (24120) США (23404) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+9
Та шо ви його лякаєте??? На нього ваші кволі погрози не діють. Хочете по-справжньому на нього вплинути? Тоді давайте більше грошей та зброї. Це як мінімум. Ну а якщо по максимуму, то приймайте Україну до НАТО.
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19.03.2024 15:08 Відповісти
+7
Заспокойтеся. Гроші не дають.
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19.03.2024 15:13 Відповісти
+6
краще зброї та усього неопхідного для ЗСУ під жорстким контролем, бо гроші зе-банда вкраде та виведе в офшори ...
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19.03.2024 15:11 Відповісти
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Та шо ви його лякаєте??? На нього ваші кволі погрози не діють. Хочете по-справжньому на нього вплинути? Тоді давайте більше грошей та зброї. Це як мінімум. Ну а якщо по максимуму, то приймайте Україну до НАТО.
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19.03.2024 15:08 Відповісти
краще зброї та усього неопхідного для ЗСУ під жорстким контролем, бо гроші зе-банда вкраде та виведе в офшори ...
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19.03.2024 15:11 Відповісти
Заспокойтеся. Гроші не дають.
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19.03.2024 15:13 Відповісти
Гроші для дєрьмака з хрипатим покидьком ? Чи ти вважаєш , що тобі щось перепаде
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19.03.2024 15:13 Відповісти
Дякуємо Німеччині! У ростролів- чергова істерика.
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19.03.2024 15:38 Відповісти
"хутін повинен, передусім, вивести свої війська" - правильно кажете, пане Шольц.
То що там з таурусами?
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19.03.2024 15:15 Відповісти
Тебе тільки Тауруси цікавлять, росіянин?
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19.03.2024 15:39 Відповісти
Ванга з тебе так собі... Міняй професію.
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19.03.2024 17:15 Відповісти
Допустили витік інфи по Таурусам. Ракети є але пунктів управління немає. Так було і з танками. Німці ощадливі. На склад не працюють.
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19.03.2024 15:19 Відповісти
Послати би тебе куди подалі,шольц.
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19.03.2024 15:22 Відповісти
Шольц чемний, пропустить тебе вперед
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19.03.2024 15:36 Відповісти
Дуло заліпи
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19.03.2024 15:48 Відповісти
Знов тебе,медведчуківського, на Цензор кинули?
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19.03.2024 15:40 Відповісти
Як ти вже за#бав,мудак. Піди краще в кубики пограйся.
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19.03.2024 15:46 Відповісти
Це чучело всім під коментами тут гівна підкідає і всі в нього кацапи та боти
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19.03.2024 17:13 Відповісти
пара десятків Taurus-ів та *********** міст на дні моря - краще любих слів.
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19.03.2024 15:40 Відповісти
Таурасами зруйнувати кримський міст не вийде, тільки пошкодити.
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19.03.2024 15:43 Відповісти
так кремль надеется, что бы осталась та же власть, ***-е вы дебилы. при этой власти она делает что хочет, эта власть размораживает миллиарды ирану, нефть держится на 80+, ***-е вы дебилы.
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19.03.2024 16:27 Відповісти
всім припікають тауруси. але ніхто не дякує, що сьогодні Шольц "росчерком пера" нам відвалив 0.5 лярда допомоги (часткова оплата чеської ініціативи по ***********) .
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19.03.2024 16:30 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/19/7447184/ Bild: Германия закупит у США крылатые ракеты, которые могут заменить Taurus
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19.03.2024 16:35 Відповісти
плохой перевод и смысл несколько разнится если сравнивать оригинал текста в бильд и в этой ссылке.
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20.03.2024 00:14 Відповісти
Шольц помахав ×уєм перед обличчям ×уйла - це вже стає правилом добого тону серед політиків ЄС незалежно від статі.
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19.03.2024 16:37 Відповісти
мабуть куйло своїми підкилимними домовленостями із американцями хир ложив на послання таких як шольц.котрий на словах робитьпослання ,а на діл підтримує рашиста
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19.03.2024 16:41 Відповісти
Ага!
...І про це найрішучішим чином надзвичайно рішучим тоном заявив дуже-очєнь-сильно рішучий герр Шольц.
От чесно: вірю! Вкрай рішуче!
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19.03.2024 16:46 Відповісти
саме ослаблення західної допомоги надихнуло путіна.
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19.03.2024 17:17 Відповісти
Ну после такой заявы предлагаю дать кликуху-погремуху этому Шмольцу---,Шмольц Решительный,!
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19.03.2024 18:45 Відповісти
 
 