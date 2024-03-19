Військова допомога Україні - послання Путіну, що не варто сподіватися на вибори в США, - Шольц

Рішуча військова допомога, яку країни Європи і США надають Україні, має бути посланням російському диктатору Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Він мусить знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові. Це означає, що він не має розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який негайно поховає Україну разом із ним", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також читайте: Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України

Шольц вважає, що Путін має усвідомити, що складається ситуація, за якої можливий "справедливий, а не продиктований мир". Для цього, як зауважив Шольц, Путін повинен, передусім, вивести свої війська.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Німеччина 19 березня оголосить новий пакет військової допомоги Україні.