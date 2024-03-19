Рашисти вдарили по Білопіллю на Сумщині, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, у місті проблеми з водопостачанням
Російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Білопіллі на Сумщині.
Про це повідомив Білопільський міський голова Юрій Зарко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Було два вибухи. Поки не зрозуміло, чи ракети, чи КАБи. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців. Інформації про поранених чи загиблих немає. Масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив він.
Зарко закликав мешканців громади зробити запаси води.
"Наразі маємо проблеми з водопостачанням. Зробіть запаси води, якщо ще є така можливість", - додав він.
Топ коментарі
+3 Tui Yii
показати весь коментар19.03.2024 15:40 Відповісти Посилання
+2 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар19.03.2024 15:29 Відповісти Посилання
+2 Grigoriy1959
показати весь коментар19.03.2024 16:32 Відповісти Посилання
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Вже навіть сліці бачать що країну випалюють, а нам дадуть аж 3 ярди .... потім,колись, з ПРИБУТКІВ активів нарасєї.
Ні АКТИВИ, а ПРИБУТОК зних, і то не весь, і то хз як. БАБЛО косять УСІ, на Україну усім начхати. Але ж марафон то наше всьо, а іньше -іпсо.
Про Мавзолейн кино Брат -2 и причем тут Юлія Навальная и Севастополь....