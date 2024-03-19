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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Білопіллю на Сумщині, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, у місті проблеми з водопостачанням

вибух

Російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Білопіллі на Сумщині.

Про це повідомив Білопільський міський голова Юрій Зарко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Було два вибухи. Поки не зрозуміло, чи ракети, чи КАБи. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців. Інформації про поранених чи загиблих немає. Масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив він.

Зарко закликав мешканців громади зробити запаси води.

"Наразі маємо проблеми з водопостачанням. Зробіть запаси води, якщо ще є така можливість", - додав він.

Читайте: За минулу добу Сумщина зазнала 50 російських обстрілів. В області зафіксовано 214 вибухів, - ОВА

Автор: 

обстріл (29181) Сумська область (3877)


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Топ коментарі
+3
нізяяяя, "партнери" не зрозуміють.
Вже навіть сліці бачать що країну випалюють, а нам дадуть аж 3 ярди .... потім,колись, з ПРИБУТКІВ активів нарасєї.
Ні АКТИВИ, а ПРИБУТОК зних, і то не весь, і то хз як. БАБЛО косять УСІ, на Україну усім начхати. Але ж марафон то наше всьо, а іньше -іпсо.
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19.03.2024 15:40 Відповісти
+2
Тобто кацапи нищать все . Може їм допомогти зробити санітарну зону на їх території - ВСЕ ПІД НУЛЬ ‼️
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19.03.2024 15:29 Відповісти
+2
Чим і ким ?
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19.03.2024 16:32 Відповісти
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Тобто кацапи нищать все . Може їм допомогти зробити санітарну зону на їх території - ВСЕ ПІД НУЛЬ ‼️
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19.03.2024 15:29 Відповісти
Звісно, можна все закатати асфальтом.
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19.03.2024 15:37 Відповісти
Нееть , то під буряки
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19.03.2024 15:52 Відповісти
Які проблеми, приїжджай і допомагай. Асфаль, буряки... все що душа забажає.
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19.03.2024 16:44 Відповісти
нізяяяя, "партнери" не зрозуміють.
Вже навіть сліці бачать що країну випалюють, а нам дадуть аж 3 ярди .... потім,колись, з ПРИБУТКІВ активів нарасєї.
Ні АКТИВИ, а ПРИБУТОК зних, і то не весь, і то хз як. БАБЛО косять УСІ, на Україну усім начхати. Але ж марафон то наше всьо, а іньше -іпсо.
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19.03.2024 15:40 Відповісти
3 ярди не подобаються? Не бери.
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19.03.2024 16:55 Відповісти
Чим і ким ?
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19.03.2024 16:32 Відповісти
https://youtu.be/lCgAuk1YZ6c?si=UNiHUcNDgcs_8zG0 ...

Про Мавзолейн кино Брат -2 и причем тут Юлія Навальная и Севастополь....
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19.03.2024 16:53 Відповісти
Багатостраждальна сумщина,так за 1,5 року допомоги і немає.
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19.03.2024 16:58 Відповісти
 
 