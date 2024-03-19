Рашисти вдарили по Білопіллю на Сумщині, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, у місті проблеми з водопостачанням

Російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Білопіллі на Сумщині.

Про це повідомив Білопільський міський голова Юрій Зарко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Було два вибухи. Поки не зрозуміло, чи ракети, чи КАБи. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців. Інформації про поранених чи загиблих немає. Масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив він.

Зарко закликав мешканців громади зробити запаси води.

"Наразі маємо проблеми з водопостачанням. Зробіть запаси води, якщо ще є така можливість", - додав він.

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