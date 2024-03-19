Повідомлено про підозру соратницям Путіна Лантратовій та Варламовій, які причетні до депортації українських дітей із Херсону, - СБУ

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової – дружини голови фракції у федеральних зборах Росії Сергія Миронова. Фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, у період окупації Херсону зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини. Йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

Як зазначається, щоб "оглянути" дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом "офіційного візиту" представниць країни-агресора. Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до москви нібито для оздоровлення в російських медустановах.

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Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсону правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до РФ з підписами Лантратової та Варламової.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, примусове індивідуальне чи масове переселення або депортація осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

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