УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9875 відвідувачів онлайн
Новини
7 228 30

В Австралії показали фільм про російських окупантів на фронті: Посол Мирошниченко назвав його "чашею з блювотинням" за брехню і кремлівські наративи

окупанти

В Австралії державний телеканал зняв і показав документальний фільм "Війна України. Інша сторона", присвячений російській армії. Представники України розкритикували фільм за незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські кремлівські наративи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Австралійський державний телеканал ABC зняв і показав у своєму ефірі документальний фільм "Війна України. Інша сторона", присвячений російській армії. У фільмі зокрема містяться інтерв’ю з російськими солдатами, що зараз перебувають на фронті, знято їхній побут та воєнні будні.

Український посол в Австралії Василь Мирошниченко жорстко розкритикував сам фільм та рішення мовника показати цей матеріал глядачам.

"Програма, що вийшла вчора ввечері на Four Corners "Війна в Україні: інший бік", була журналістським еквівалентом чаші блювотиння. Вона беззаперечно повторювала і транслювала незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи, що виходили з Кремля. І це цілком відповідало інтересам російського диктатора Путіна", - йдеться у заяві, опублікованій посольством України в Австралії.

Також дивіться: Я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм, - режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов. ВIДЕО

Зазначається, що фільм мінімізував і применшив смерть тисяч невинних українців, яких вбили російські солдати.

"Австралійській радіомовній корпорації має бути соромно, що вона випустила в ефір таке суцільне сміття. Через міністра зв’язку [Австралії] я попрошу про зустріч із керівним директором ABC і виконавчим продюсером Four Corners, щоб зрозуміти, який процес призвів до виходу в ефір цієї пропаганди про Путіна та насильства національною телекомпанією Австралії. Я поділюся з ними тими фактами, які програма абсолютно не врахувала", - заявив український посол.

Українська діаспора в Австралії теж обурена показом фільму, що подає російську точку зору на війну.

Також дивіться: "Блідій молі - кінець": вийшов документальний фільм про Російський добровольчий корпус. ВIДЕО

"У серії інтерв'ю глядачі бачать, як режисер тисне руки, обіймається та посміхається до російських солдатів, слухаючи грубу брехню, ненависть та геноцидні наміри щодо українців. Це безглуздо для ABC вдавати, що це була безстрашна журналістика, що дає нам "надзвичайний" доступ до "іншої сторони". Поширення брехні та сіяння плутанини щодо правильного та неправильного – пряма мета російської пропаганди. Ось і ABC потрапила у пастку, використовуючи гроші платників податків, щоб транслювати російську пропаганду прямо в австралійські вітальні", - йдеться у заяві "Австралійської федерації українських організацій".

У відповідь канал ABC повідомив, що показаний фільм є лише однією з серії програм про російсько-український конфлікт. Там також заявили, що австралійська аудиторія має право подивитися цей фільм та ухвалювати власні рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти у Маріуполі знімають фільм про окупацію міста, - Андрющенко. ВIДЕО

"Війна в Україні: Інша сторона" — це складний, але законний документальний фільм, (...) який пропонує рідкісне уявлення про життя російських солдатів під час війни. Це доповнює наше розуміння цього трагічного конфлікту та показує повний, жахливий вплив війни", - сказав представник ABC, слова якого наводить The Guardian.

Військовий оглядач The Guardian Ден Саббаг, втім, визнав, що показаний фільм був "щедрий до російської позиції, просто надавши її простим солдатам і цивільним особам ефірний час".

"Але ані глядачі, ані мовники не повинні повністю ігнорувати точки зору, які рідко чуються. У всьому документальному фільмі досить ретельно підкреслюється, хто винен у вторгненні – Росія", - зауважив Саббаг.

Автор: 

Австралія (436) армія рф (17825) фільми (283)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Москалі заплатили гроші 💰 австралійцям ті зняли фільм про нещасних руских. Пропаганда працює. Якщо зелені не платять гроші або не знімають фільми, то це робить хтось інший.
показати весь коментар
19.03.2024 15:47 Відповісти
+23
Результат того, що гроші витрачають на дебіломарафон, придуркуваті серіали, підтримку Кварталівських коханок, і жодного коп'ясна промоушн України закордоном...
показати весь коментар
19.03.2024 15:45 Відповісти
+18
Так, давай, міністерство культури України-
знімай свою фільму.

Давай альтернативне бачення. А не сиди та чекай!
Працюйте на Перемогу!
показати весь коментар
19.03.2024 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
була журналістським еквівалентом чаші блювотиння... Эпично звучит))) а по факту очередная рфская пропаганда.
показати весь коментар
19.03.2024 15:43 Відповісти
Гітлєр(Геббельс) живий і працює Х**лом(Лавровим).
показати весь коментар
19.03.2024 16:27 Відповісти
Не треба порівнювати їх
Німці на голову були вище русні

Те що робить русню, це просто закидування грошима
показати весь коментар
19.03.2024 17:12 Відповісти
скандал дуже добре продається
а гроші не пахнуть
такі реалії
показати весь коментар
19.03.2024 20:18 Відповісти
Та да, комент по типу - "не читал, не смотрел, не слышал, но не одоряю" (з радянського). А фільм треба показувати по тв в Україні, щоб побачили шо у головах касабів. До речи, той кореспондент висновки дає проукраїнські.
показати весь коментар
19.03.2024 21:12 Відповісти
Так, давай, міністерство культури України-
знімай свою фільму.

Давай альтернативне бачення. А не сиди та чекай!
Працюйте на Перемогу!
показати весь коментар
19.03.2024 15:43 Відповісти
Мінкульт з Г+Г, СТБ, ІСТВ наразі комерційні серіали знімають. Он скільки прем'єр.
показати весь коментар
19.03.2024 15:46 Відповісти
Яке альтернативне бачення? Австралія є підписантом Статуту МКС, а путін злочинцем - ордер на якого видав цей суд.
У нацистів теж було своє альтернативне бачення і впевнений досить аргументоване з їхньої точки зору.
показати весь коментар
19.03.2024 16:20 Відповісти
Такіх фільмів вже не один десяток, друже ! Їх треба дивитись. А не волати у перерві між серіалами. Я особисто кожного вечора по одному переглядаю. "Захисники неба" для початку рекомендую. Потім Війна Стаффа або Оборона Макарова.
показати весь коментар
19.03.2024 18:27 Відповісти
При всій моїй огиді до зелених, в цивілізованих країнах повинні бути певні межи т.з. журналістики.
Звичайно ці межи легко розширюються пропорційно вкладеним коштам замовника.
У війні пропаганд перемагає та де брешуть! А опускатися на їх рівень де вони задавлять нас досвідом теж не варіант.
показати весь коментар
19.03.2024 18:29 Відповісти
Цей світ приречений.🤦
показати весь коментар
19.03.2024 15:45 Відповісти
Результат того, що гроші витрачають на дебіломарафон, придуркуваті серіали, підтримку Кварталівських коханок, і жодного коп'ясна промоушн України закордоном...
показати весь коментар
19.03.2024 15:45 Відповісти
Коп'я на промоушн. Пальці для клавіатури вже не ті.
показати весь коментар
19.03.2024 23:06 Відповісти
Москалі заплатили гроші 💰 австралійцям ті зняли фільм про нещасних руских. Пропаганда працює. Якщо зелені не платять гроші або не знімають фільми, то це робить хтось інший.
показати весь коментар
19.03.2024 15:47 Відповісти
Виразять озабочєнность і на цьому все закінчиться. В цьому винні не тільки *****, а і самі ми українці. Тридцять років терпіли страшенну корупцію та вибирали у владу прокацаплених гнид. А вони, працюючи на кацапню та отримуючи від них різні преференції розповсюджували по білому світу як саме корумпована країна світу. Така не добра слава про Україну і далі продовжує працювати проти нас...
показати весь коментар
19.03.2024 15:49 Відповісти
в суд надо подать на канал и австралию.
показати весь коментар
19.03.2024 23:52 Відповісти
просто заплатили кацапи продажним гандонам. інакше їх ніхто б не допустив на фронт. просто бабло і продажні гандони - все решта пздж і відмазки...
показати весь коментар
19.03.2024 15:53 Відповісти
А де пан посол був раніше? Грівся на сонечку? Треба було працювати, щоб не було такого фільму.
показати весь коментар
19.03.2024 15:55 Відповісти
там же, тобто в австралії, є паркан, за який заборонено заходити, бо там кінець пласкої землі.
то нехай дивляться, як ахмат трахає ваньку за його же гроші.
таких відосиків, повно в мережі.
показати весь коментар
19.03.2024 16:05 Відповісти
Фільм показали. У глядачів зʼявилась думка. Треба АВС примусити показати альтернативу цього фільму - український, а якщо немає, то хоча б "20 днів в Маріуполі". Виступами чи заявами не перебити думку. Треба діяти - показувати свої фільми. А у нас їх багато.
показати весь коментар
19.03.2024 16:30 Відповісти
Можна предложить еще киношки из Северной Кореи или аятольского Ирана, патамушто австралийцы имет право сами решать.
показати весь коментар
19.03.2024 18:17 Відповісти
Як потрапили ці "журналісти" на окуповану територію України? Хто їх від України акредитував? Є факт кримінального правопорушення. В Інтерпол заяву на розшук злочинців. Офіційно передати Австралії та вимагати видачу або кримінальне переслідування їх в Австралії. Хай тепер уряд Австралії з ними розбирається та повідомить про це Україну через свого посла
показати весь коментар
19.03.2024 16:35 Відповісти
Шо у фільмі саме смішне, це те, що кореспондент потрапив у кадр зі зброєю на плечі (1год.28хв.), за це у буцигарню можна його запротортти.
показати весь коментар
19.03.2024 21:17 Відповісти
Посол Мирошниченко - очень слабый и не профессиональный, т.к. не нашел необходимых, ярких и убедительных эпитетов для оценки этого "шедевра". (что, в общем-то и не удивительно, учитывая кадровую политику "зеленых" и нынешнее состояние МИДа Украины).
А всего-то надо было провести параллель с "снять документальный фильм про солдат "СС" в 1942 г.". Естественно, в Австралии поднялся бы хай. Посла пригласили бы на многочисленные ток-шоу, где на многомиллионную австралийскую аудиторию, можно было бы, на раз, провести убедительные и аргументированные параллели между Путлером и Гитлером и между Вермахтом и армией РФ.
Но это если бы мозги были ...
показати весь коментар
19.03.2024 16:56 Відповісти
Ну що ви хочете
Зеля думав що з темою війни можна буде завжди їздити всім по вухам. Дай пиляти гроші на медіа давно звик (ще до президенства скільки бабла виділялося для його гівно проектів з мін культу, культурного фонду і тому подібного)
Та і приклад прав зі східного сусіда.
Тому гімно марафон тік і робить що віщає про велич боневтіка, і його перемоги. Причому максимально дебільно, по понабирали по блату ідіото. Як зрозумі нах щось робити та старатися, якщо і так бабки йдуть

Нє. В рашці теж таке є
Але по перше не потрібно брати приклади з параши
По друге грошей у них, ну киди більше чим в нас. Тому навіть при розпилі, і іншому гівні у них все рівно будуть ресурси на пропаганду
По третє як не дивно але за косяків там все ж карають. То му з десятки гівняних проектів щось та спрацює

А бубочі ніколи. Само закохане чмо на стільки повірило в свою не існуючу всесвітню велич, що срати йому що думають десь там в світі. Краще по оспівувати себе всередині країни, і по плющити конкурентів
показати весь коментар
19.03.2024 17:25 Відповісти
Нормальный фильм, посмотрите сами: https://www.youtube.com/watch?v=OC0Gpqt8oio

вполне проукраинский. Естественно, там живые орки и повторяют свою хрень - а чего от них ожидать?
показати весь коментар
20.03.2024 12:22 Відповісти
 
 