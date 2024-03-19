Одеський ДТЕК заплатить понад 2 млн за порушення договору про підключення ЖК – деталі про прецедент

Понад 2 млн гривень виплатить Акціонерне товариство "ДТЕК Одеські електромережі" будівельній компанії "Фамільний дім" за зірвані терміни підключення житлового комплексу до електричних мереж системи розподілу.

Таке рішення 12 березня ухвалила суддя Господарського суду Одеської області Людмила Степанова.





Енергетичний монополіст поверне Фамільному дому 1,7 млн гривень передоплати та заплатить ще 308 тисяч пені за порушення договору, згідно з яким ЖК "Малинки" на Малиновського, 18 мав отримати нормальне підключення ще 20 січня 2022 року.

Понад рік ДТЕК зривав терміни реконструкції своєї трансформаторної підстанції, через що одесити змушені були оплачувати електроенергію за підвищеним промисловим тарифом та цілодобово сидіти без світла – тимчасового підключення для нормального функціонування всього будинку було недостатньо.

Тільки під тиском громадськості ДТЕК розпочав роботи навесні 2023 року і зміг їх закінчити лише торік.

Це перший такий кейс, коли енергетичного монополіста вдалося притягнути до відповідальності за невиконання власних зобов'язань. За даними громадської організації "Спільна мета" із проблемами підключення та завищених тарифів на електроенергію зіткнулися мешканці кількох десятків одеських житлових комплексів.

"Ми надаємо юридичну допомогу будинкам, які відстоюють свої права перед монополістами та готові ділитися практикою та надавати допомогу. Пишіть нам на [email protected]", - заявив представник організації Артем Каспарян.