Кулеба про ідею допомоги Україні від США у вигляді позики: Ми не шоковані, але поки не бачили жодних деталей

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував слова сенатора Ліндсей Грема, який запропонував надавати Україні допомогу у вигляді позики.

Про це він заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. Дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик. Тож ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів", – сказав він.

За словами Кулеби, українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США щодо допомоги ще не було прийнято, і хоча наближається кінець березня, обговорення ще триває.

Глава МЗС також наголосив, що найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні, зауваживши, що Україна прагне, щоб ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги.

Нагадаємо, раніше сенатор Ліндсей Грем заявив, що допомога Україні від США має надаватись у вигляді безпроцентної позики.

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