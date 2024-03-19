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Новини Допомога Україні
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Кулеба про ідею допомоги Україні від США у вигляді позики: Ми не шоковані, але поки не бачили жодних деталей

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував слова сенатора Ліндсей Грема, який запропонував надавати Україні допомогу у вигляді позики.

Про це він заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. Дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик. Тож ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів", – сказав він.

За словами Кулеби, українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США щодо допомоги ще не було прийнято, і хоча наближається кінець березня, обговорення ще триває.

Глава МЗС також наголосив, що найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні, зауваживши, що Україна прагне, щоб ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги.

Нагадаємо, раніше сенатор Ліндсей Грем заявив, що допомога Україні від США має надаватись у вигляді безпроцентної позики.

Читайте: Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила €5 мільярдів на військову підтримку України, - МЗС України

Автор: 

США (23404) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Кулеба і ко винні, що країна опинилася у цій ситуації.
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19.03.2024 16:44 Відповісти
+9
Є олігархи та інша підарасня яка грабувала Україну продовж 30ти років, може вони щось скинуться на захист держави та її народу?
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19.03.2024 16:32 Відповісти
+6
Ви нічим не шоковані. А ми всі шоковані Вами....з тих хто живий
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19.03.2024 16:29 Відповісти
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Ви нічим не шоковані. А ми всі шоковані Вами....з тих хто живий
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19.03.2024 16:29 Відповісти
Кулеба винний що трампістьське бидло любить пуйла?
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19.03.2024 16:32 Відповісти
Кулеба і ко винні, що країна опинилася у цій ситуації.
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19.03.2024 16:44 Відповісти
Цей йолоп винен, що тепер замість безповоротної допомоги Україні будуть пропонувати кредити.
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19.03.2024 18:09 Відповісти
Не тільки він. Позиватись до міжнародного суду проти Будапештських гарантів варто було ще в 14-му, за десять років ніхто з посадовців навіть не заїкнувся про це. Гаранти брали на себе колективні зобов'язання, отже відповідати за агресію і нанесену Україні шкоду теж мусять колективно. Давно потрібно було порахувати фінансові збитки в результаті порушення гарантій і виставити трійці рахунок через суд. Нехай би собачились між собою на очах всього світу. Там ще Китай підписався, але не знаю чи до колективу приєднався чи як окремий гарантьор. Оце згадалось, що єдина хто вимагав відмовитись від Мінська і повернутись до Будапештського формату, була ( зараз на мене дружно накинуться зелені з шоколадними, в цьому вони монолітні ) Тимошенко.
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20.03.2024 00:04 Відповісти
Хто, окрім *****, порушив "Будапешт" і у якому пункті? З цитатами будь ласка.
Де ви прочитали у тому меморандумі про якусь "колективну відповідальність" І що таке "колективна відповідальність"? Це коли за несплату одним мешканцем відключають газ усьому під'їзду?
А щодо "Мінську", то нагадаю - до 22 року санкції на ********* і ********* накладались саме за невиконання Мінських домовленостей. Тобто ТЮ пропонувала Україні ВІДМІНИТИ санкції проти *****.
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20.03.2024 07:50 Відповісти
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
Аналогія з під'їздом, м'яко кажучи, недоречна, бо договір на постачання кожен споживач заключає окремо, але, якщо ідіоти заключать спільний договір, то їм доведеться вибирати - або сплачувати за недобросовістного сусіда, або сидіти без газу.
А щодо Мінську нагадаю, що ********* поклала на санкції до 22-го приборчик недоноска і з них хором ржали навіть ********** іскандери.
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20.03.2024 11:39 Відповісти
Усі пункти Будапештського меморандуму всіма країнами, окрім ********* виконані. За дії ***** інші відповідальності не несуть. Та й відповідальності жодної не передбачено. Навіть для ***** і *********. Може саме тому ТЮ і пропонувала перейти до "Будапешту"?
Звісно, ТЮ так і каже, що поклали з приборчиком. Так само, як і про "найкращу газову угоду". От тільки документи показують інше. В обох випадках. Перечитайте коли і які санкції були накладені на ********* за невиконання "Мінську" і подивіться на результати. Мало санкцій? Так, мало. І зараз замало. На наш погляд. Та й економічні санкції - це не розстріл, коли результат настає наступної миті.
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20.03.2024 19:09 Відповісти
Саід, ти тут, щоб галіматью нести в маси? То її 7 років до 22-го несли зі всіх телеекранів, а зараз для цього є єдиний марафон. Тобі або туди , або до юриста на консультацію, хоча б до бакалавра.
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20.03.2024 19:36 Відповісти
До юриста, схоже вам. Щоб він розповів, що нормальні угоди не розривають через суд з причини завищених цін на продукцію. Єдине питання - чи є він там, де ви знаходитесь. Щодо зЕлємарафону, то ТЮ дуже багато зробила, щоб зЕ прийшов до влади. У тому числі, надала йому своїх людей для формування виборчих комісій і для агітації. Отже, за зЕ щиро дякуйте ТЮ.
І, до речі, нагадайте мені, будь ласка, коли я користував вас особисто або когось з ваших найближчих родичок, щоб ми на "ти" перейшли.
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20.03.2024 20:35 Відповісти
Користатор, ти не мав можливості зустрітись з моїми родичами, вони по диспансерах для дебілів ніколи не ходили та й померли вони, коли в тебе ще язик не виріс.
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20.03.2024 22:10 Відповісти
Тобто, користував вас персонально? Коли? Де? Як?
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20.03.2024 22:25 Відповісти
Тобі на сайт до збоченців, ти заблукав в неті.
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21.03.2024 00:45 Відповісти
Ще раз. Нагадайте мені, будь ласка, коли я користував вас особисто або когось з ваших найближчих родичок, щоб ми на "ти" перейшли.
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21.03.2024 06:37 Відповісти
Гроші від трампіського конгресу під заставу Луганди.

Тоді США будуть мати законне право її окупувати для повернення грошей американських платників податків
😂👍
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19.03.2024 17:49 Відповісти
А шахт для ядерних ракет там дохрєна!
Є ще й "копанки" 😂👍
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19.03.2024 18:01 Відповісти
А чому СВОЮ оселю у заставу США не пропонуєте?
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20.03.2024 07:51 Відповісти
Чомусь дуже хочеться поставити кульку запитання покійного Геннадія Москаля: "Ти шо довххххх?"
Тепер на це його "не шоковані" будуть посилатись і пропонувати кредити замість тих небагатьох грантів, що отримувала Україна.
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19.03.2024 18:07 Відповісти
Є олігархи та інша підарасня яка грабувала Україну продовж 30ти років, може вони щось скинуться на захист держави та її народу?
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19.03.2024 16:32 Відповісти
зЕ приклад подасть?
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19.03.2024 18:10 Відповісти
набрати максимально позик і відновити ядерний потенціал, потім послати нахер.
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19.03.2024 16:32 Відповісти
Більша частина тих грошей буде спрямована самим виробникам в Штатах для нової зброї і до речі компенсації тієї, що була поставлена в минулому році. Так що там все там під контролем у Вашингтона...
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19.03.2024 16:40 Відповісти
набрати позик ,їх вкрасти ,а потім загрузити в літаки і разом з цими вкраденими позиками ,втекти в США, де їх радісно зустрінуть
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19.03.2024 16:45 Відповісти
Ми й без ЯО ці гроші ніколи не повернемо 😂👍

Але гроші потрібні на ЯО!
Та передусім Україні потрібен Гетьман!
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19.03.2024 17:51 Відповісти
Кулеба! - позика - це коли береш чужі гроші а віддаєш своі
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19.03.2024 16:34 Відповісти
Грем - трампіст. Тому його базікання це позиція Трампа.
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19.03.2024 16:36 Відповісти
Кулєба: Тож ми не шоковані пропозицією зі США, але чекаємо позику у вигляді готівки і без міток.
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19.03.2024 16:37 Відповісти
Почему Кулёба боится громко и чётко напомнить "партнерам" про Будапешт ?
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19.03.2024 16:39 Відповісти
Или пригрозить что расскажет всему миру про те тайные указания от США, которые Украине навязали выполнять, чтобы не злить ху..ла и не обеспокаивать жидко американских ссыкунов- миллиардеров, обосравшихся от кацапских ядерных пугалок ?

Почему удары дронами по кацапским аэродромам стратегической авиации закончились, едва начавшись ? Почему до сих пор не уничтожено ни одной кацапской установки Искандер ? Низзя, а то у Илоны Маски животик от волнения вспучит, у бедненькой. А то, что те Искандеры каждый день убивают мирных граждан Украины, ну для них то такое себе.
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19.03.2024 16:47 Відповісти
А що з "Будапешту" не виконали США? По пунктах з цитатами, будь ласка, двомісячне.
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19.03.2024 18:12 Відповісти
США получили себе в актив то, что третий по величине в мире арсенал ЯО, который мог быть использован против них, перестал существовать. А значит, они смогли на миллиарды сократить расходы на содержание большого количества своего ЯО. Что с этого "получила" по итогу Украина, тебе, идиоту, надо рассказывать, или сам всё видишь ?
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19.03.2024 21:05 Відповісти
Ще раз, двомісячний "гіганте думки", - що з "Будапешту" не виконали США? По пунктах з цитатами, будь ласка.
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19.03.2024 21:09 Відповісти
Тебя, идиота, заклинило ? Я тебе всё по полочкам разжевал.
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19.03.2024 21:57 Відповісти
Можете жувати своє лайно стільки, скільки бажаєте. Але запитання було поставлене так: "що з "Будапешту" не виконали США? По пунктах з цитатами, будь ласка, двомісячне." Чивсратийхуйлівськийпрутеньумакітрізаважаєзрозумітипрощозапитують?
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19.03.2024 22:30 Відповісти
Даже читать твой высер не буду, дебила кусок.
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19.03.2024 22:32 Відповісти
Тойшматокутебеудзер калівідбивається
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19.03.2024 22:36 Відповісти
Сходи покажись специалисту, походу у тебя с головой проблемы.
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19.03.2024 23:02 Відповісти
Скоріше вам як жертві висєрної пропаганди варто сходити і показатись спеціалісту!!!!
Вас чітко запитали, що з Будапештського меморандуму не виконало США, а ви як баран недорозвинений втираєте свою діч!!!
А тепер для вас недолугий Тімі, Будапешт складається з 6 пунктів(попрошу вас самим їх дослівно прочитати, надіюсь ви на це здатні) тож я вам по пунктах ОК?:
1) США поважають наш суверенітет і незалежність? Думаю, що так бо відкрито навіть не натякали на те щоб віддавати території і таке інше;
2) США наскільки мені відомо не нападали на Україну, її зброя у нас не летіла і вони не ставили під загрозу нашу політичну незалежність;
3) США не здійснювало на нас економічний тиск, хіба ні?;
4) США надавало нам допомогу, яке було забовязане надати у випадку агресії у наш бік? Надавало, і ви це не можете заперечувати;
5) США не щастосовувало ЯЗ проти якоїсь країни з учасників договору? Ні;
6) США проводить консультації з іншими учасниками договору щодо українського конфлікту? Так!.
Тож перед тим як посилати людину кудась там провірятись, самі б провірились. І можливо б почитали те про що говорите!!!
П.С. - на меморандумі підпис Кучми так-то)
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20.03.2024 06:40 Відповісти
Схоже, що це ********* на роботі.
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20.03.2024 07:40 Відповісти
******** у тебя изо рта торчит, козлина.
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20.03.2024 16:48 Відповісти
Від дзеркала відійдіть.
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20.03.2024 18:58 Відповісти
Ну хорошо, уговорили. Не будем ничего США напоминать про то, что мы добровольно отдали третий по величине в мире арсенал ядерного оружия, а взамен получили войну, смерти, разрушения, захваченные территории, и очень ценные указания сенатора Грэма про то, что нам делать и куда не смотреть. Когда тебе, дебилу, на голову будет лететь кацапский "Искандер", можешь перечислять про себя пункты Будапештского меморандума, которые США не нарушила. Если этот кацапский "Искандер" не дай бог прибьёт тебя и/или развалит твой дом, то можешь быть спокоен- Зеленский за тебя отомстит... очередным вечерним гундосиком. Потому что все, чем реально можно было кацапам отомстить, мы, пойдя на поводу у пиндосов, добровольно отдали, и нового, опять же, повинуясь пиндосовским хотелкам, своего не наделали (ОТРК в адекватном количестве). Теперь пиндосы нам рассказывают, чтоб нагребали массово мясо, и никуда не смотрели. А ты жопу рвешь за такую их позицию, дебила кусок.
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20.03.2024 16:46 Відповісти
вы действительно тупой или придуриваетесь?
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19.03.2024 23:47 Відповісти
Скоріше ви тупий якщо це запитуєте, чуть вище почитайте щоб я двічі не писав!!! Ок?
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20.03.2024 06:41 Відповісти
То може ви зможете відповісти на поставлене мною вище запитання? По пунктах і з цитатами.
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20.03.2024 07:39 Відповісти
Це ви кому мені?
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20.03.2024 07:58 Відповісти
Жені. Якби Вам, то булоб сходинкою під Вашим коментарем. Як цей.
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20.03.2024 08:22 Відповісти
Логічно, мій провтик що не замітив ієрархії (
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20.03.2024 08:25 Відповісти
вы очень узко мыслите. Мне лениво объяснять прописные вещи ограниченным людям.
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20.03.2024 22:28 Відповісти
Злив зараховано.
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21.03.2024 06:35 Відповісти
Да то соросёнок тупой на зарплате. Грантоед недобитый. Толкает идеи, что надо воевать мясом до последнего Украинца, и даже не думать про возвращение ЯО или массовое производство ОТРК и ударов ими по кацапам. А то ж уважаемые пиндосовские миллиардеры очень жидко обеспокоятся от путинских ядерных пугалок.
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20.03.2024 16:51 Відповісти
всратийхуйлівськийпрутеньумакітрізаважаєзрозумітипрощозапитують?
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20.03.2024 18:59 Відповісти
Где вас высырают таких ********* ?
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20.03.2024 21:08 Відповісти
Від дзеркала відійдіть, неписемний.
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20.03.2024 21:09 Відповісти
Окулярник!

В тебе що допомога, що кредит, тобою особисто вже з іншою зеленью на чолі з жОПою стільки вкрадене, що ви усею зеленью будите у рашки на рублівці всеіми своіми родинами до початку 23 віку у шоколаді, як і яникувичи з азіровими і іхними попличниками на зараз!
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19.03.2024 16:39 Відповісти
З якої мінімум половину спи*дять, а віддавати доведеться декільком поколінням звичайних українців. Геніально!
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19.03.2024 16:40 Відповісти
Позики так позики грошi можна найти Красти меньше,зарплату всiм керiвникам, чиновникам всiм, порiзати до прожиткового
Мiнiмума,налог вiйськовий на бiзнес, а як хочете перемоги по iншому не буде.
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19.03.2024 16:43 Відповісти
Можна ще поржать
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19.03.2024 16:46 Відповісти
Війна - унікально вигідний час для збагачення чиновників. Тому ці держимордні лихварі ( я наші, і фірмові ) потирають рученятка..
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19.03.2024 16:46 Відповісти
А чого йому бути в шоці? Не йому ж ті гроші потім віддавати.
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19.03.2024 16:52 Відповісти
Ці гроші ніхто НЕ буде віддавати!
В крайньому випадку, США візьмуть їх із заморожених рашиських 150 млрд. дол.
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19.03.2024 17:54 Відповісти
дурень думкою багатіє
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19.03.2024 23:48 Відповісти
Я теперь когда вижу или слышу Кулебу мне сразу вспоминается как он курит сигару
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19.03.2024 16:59 Відповісти
він копіював Лаврова. То така фішка в КДБ
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19.03.2024 17:05 Відповісти
Попри все моє відношення до Кулеби та всієї ЄрЗедебільної влади, тут хочу наголосити, що пропозиція трампа "запропонував надавати Україні допомогу у вигляді позики" означає не що інше, як, як мінімум, затягування процесу надання допомоги навіть у вигляді кредитів/лендлізу, або ж навіть її припинення шляхом бюрократичних проволочок
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19.03.2024 17:23 Відповісти
Весь час коли був чинний закон про лендліз,Маркарова по завданню опи бігала і доказувала американцям,що нам не потрібен лендліз,тему лендлізу заборонено було піднімати нашими змі,поки не закінчився термін дії-все, дякуємо нашим маскалям-гнидам
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19.03.2024 17:53 Відповісти
само собою.
Але трампісти винуватять Байдена у зриві ленд-лізу
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19.03.2024 18:00 Відповісти
І що дав би Україні ленд-ліз?
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19.03.2024 18:15 Відповісти
хоча би одинична партія - для прикладу його застосування. То сьо, які перепони (можливі), як краще. На випадок такого блокування трампістами як нині - діяв би лендліз.
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19.03.2024 18:23 Відповісти
Закон про Ленд-ліз діяв рік. І той рік давно минув. З чого вам примарилося, що за Ленд-лізом далиб більше або кращого озброєння? Бо нам так хотілося?
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19.03.2024 21:05 Відповісти
отак точно і Маркарова казала американським чиновникам і тому,доказувала,нам не потрібна зброя,техніка,нам потрібно це все безкоштовно і звісно гроші в першу чергу
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19.03.2024 18:48 Відповісти
Конкретна відповідь буде, чи тільки з'їзд на бла-бла-бла?
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19.03.2024 21:03 Відповісти
Оце й є найбільша небезпека, бо рудий клоун 🤡 на гачку у буйла
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19.03.2024 17:59 Відповісти
Весь час коли був чинний закон про лендліз,Маркарова по завданню опи бігала і доказувала американцям,що нам не потрібен лендліз,тему лендлізу заборонено було піднімати нашими змі,поки не закінчився термін дії-все дякуєм нашим маскалям-гнидам
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19.03.2024 17:49 Відповісти
Останній транш за ленд-ліз Великобританії віддала у 2007 р !!!

Нагадаю, ленд-ліз - безвідсотковий кредит.
Американські гроші в борг Україні це хіба що щоб реднек спокійно спав 😂👍
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19.03.2024 17:57 Відповісти
Ленд лиз був тоді коли були гроші на допомогу. Трамп заблокував виділення допомоги. Республіканці кинули Україну хоча верещали про двопартійну підтримку.
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19.03.2024 17:59 Відповісти
Республіканців немає!
Шанованою раніше партією керує ...
невістка трампа !
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19.03.2024 18:04 Відповісти
Саме огидне дивитися, як раніше ті республіканці, які кричали що Трамп небезпечний після 6 січня, лижуть його помаранчеву ср..ку зараз.
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19.03.2024 18:09 Відповісти
Насправді потрібно говорити про "лендліз був би". І, дійсно, українська влада (я не кажу за одну Маркарову, бо вона підлегла ЄрЗе) мала би хоча би провести пробну партію зброї по ленд-лізу, поки діяв Закон США - але це один фактор зриву. Другий і основний - блокування трампістами РDА - безкоштовної допомоги Україні...
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19.03.2024 18:16 Відповісти
Ленд Ліз це внутрішня історія США. Байден не хотів брати на себе відповідальність, знаючи що допомога Україні буде використана Трампом проти нього, власне кажучи так він і робить зараз. Байден не дарма запросив трампістку Спартц на підпис цього закону, він хотів розділити відповідальність із трампістами. Але все одно не ризикнув, бо сама Спартц по суті жодного разу не проголосувала за допомогу Україні. Якби Україна щось наполягала то це було б підігрування одній із сторін, в данному випадку Трампу.
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19.03.2024 18:42 Відповісти
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

Генерал Кривонос: Велика Британія не погодила кандидатуру генерала Залужного на посаду посла. Хитродупі танці від апарату офісу ПрезЕдента не пройшли... Чекаємо що Будуть "ляпати" тепер на "зомбімарафон"...
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19.03.2024 19:44 Відповісти
я был в шоке. И знаю, что этот кредит- это будет чисто *****во Украины. Ни на что другое сша не способны
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19.03.2024 23:49 Відповісти
А не дешевше сказати всьому світу, що в Україні є ЯЗ, і все стане на своє місце.
Сорри. Забув-Невигідно. Невигідно насамперед для плебса. Їх же ще треба доїти по всім майбутнім позикам і кредитам по займам для їх же блага тобто заради ,,нації,,. Чим більше розруха тим ,,меньше,, відсоток на ваучер по відшкодуванню... Самий ******** ринок по продажу ,,повітря,,... Ціною в життя!
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20.03.2024 00:58 Відповісти
 
 