Кулеба про ідею допомоги Україні від США у вигляді позики: Ми не шоковані, але поки не бачили жодних деталей
Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував слова сенатора Ліндсей Грема, який запропонував надавати Україні допомогу у вигляді позики.
Про це він заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. Дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик. Тож ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів", – сказав він.
За словами Кулеби, українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США щодо допомоги ще не було прийнято, і хоча наближається кінець березня, обговорення ще триває.
Глава МЗС також наголосив, що найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні, зауваживши, що Україна прагне, щоб ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги.
Нагадаємо, раніше сенатор Ліндсей Грем заявив, що допомога Україні від США має надаватись у вигляді безпроцентної позики.
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Де ви прочитали у тому меморандумі про якусь "колективну відповідальність" І що таке "колективна відповідальність"? Це коли за несплату одним мешканцем відключають газ усьому під'їзду?
А щодо "Мінську", то нагадаю - до 22 року санкції на ********* і ********* накладались саме за невиконання Мінських домовленостей. Тобто ТЮ пропонувала Україні ВІДМІНИТИ санкції проти *****.
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
Аналогія з під'їздом, м'яко кажучи, недоречна, бо договір на постачання кожен споживач заключає окремо, але, якщо ідіоти заключать спільний договір, то їм доведеться вибирати - або сплачувати за недобросовістного сусіда, або сидіти без газу.
А щодо Мінську нагадаю, що ********* поклала на санкції до 22-го приборчик недоноска і з них хором ржали навіть ********** іскандери.
Звісно, ТЮ так і каже, що поклали з приборчиком. Так само, як і про "найкращу газову угоду". От тільки документи показують інше. В обох випадках. Перечитайте коли і які санкції були накладені на ********* за невиконання "Мінську" і подивіться на результати. Мало санкцій? Так, мало. І зараз замало. На наш погляд. Та й економічні санкції - це не розстріл, коли результат настає наступної миті.
І, до речі, нагадайте мені, будь ласка, коли я користував вас особисто або когось з ваших найближчих родичок, щоб ми на "ти" перейшли.
Тоді США будуть мати законне право її окупувати для повернення грошей американських платників податків
😂👍
Є ще й "копанки" 😂👍
Тепер на це його "не шоковані" будуть посилатись і пропонувати кредити замість тих небагатьох грантів, що отримувала Україна.
Але гроші потрібні на ЯО!
Та передусім Україні потрібен Гетьман!
Почему удары дронами по кацапским аэродромам стратегической авиации закончились, едва начавшись ? Почему до сих пор не уничтожено ни одной кацапской установки Искандер ? Низзя, а то у Илоны Маски животик от волнения вспучит, у бедненькой. А то, что те Искандеры каждый день убивают мирных граждан Украины, ну для них то такое себе.
Вас чітко запитали, що з Будапештського меморандуму не виконало США, а ви як баран недорозвинений втираєте свою діч!!!
А тепер для вас недолугий Тімі, Будапешт складається з 6 пунктів(попрошу вас самим їх дослівно прочитати, надіюсь ви на це здатні) тож я вам по пунктах ОК?:
1) США поважають наш суверенітет і незалежність? Думаю, що так бо відкрито навіть не натякали на те щоб віддавати території і таке інше;
2) США наскільки мені відомо не нападали на Україну, її зброя у нас не летіла і вони не ставили під загрозу нашу політичну незалежність;
3) США не здійснювало на нас економічний тиск, хіба ні?;
4) США надавало нам допомогу, яке було забовязане надати у випадку агресії у наш бік? Надавало, і ви це не можете заперечувати;
5) США не щастосовувало ЯЗ проти якоїсь країни з учасників договору? Ні;
6) США проводить консультації з іншими учасниками договору щодо українського конфлікту? Так!.
Тож перед тим як посилати людину кудась там провірятись, самі б провірились. І можливо б почитали те про що говорите!!!
П.С. - на меморандумі підпис Кучми так-то)
В тебе що допомога, що кредит, тобою особисто вже з іншою зеленью на чолі з жОПою стільки вкрадене, що ви усею зеленью будите у рашки на рублівці всеіми своіми родинами до початку 23 віку у шоколаді, як і яникувичи з азіровими і іхними попличниками на зараз!
Мiнiмума,налог вiйськовий на бiзнес, а як хочете перемоги по iншому не буде.
В крайньому випадку, США візьмуть їх із заморожених рашиських 150 млрд. дол.
Але трампісти винуватять Байдена у зриві ленд-лізу
Нагадаю, ленд-ліз - безвідсотковий кредит.
Американські гроші в борг Україні це хіба що щоб реднек спокійно спав 😂👍
Шанованою раніше партією керує ...
невістка трампа !
@HRskiy
Генерал Кривонос: Велика Британія не погодила кандидатуру генерала Залужного на посаду посла. Хитродупі танці від апарату офісу ПрезЕдента не пройшли... Чекаємо що Будуть "ляпати" тепер на "зомбімарафон"...
Сорри. Забув-Невигідно. Невигідно насамперед для плебса. Їх же ще треба доїти по всім майбутнім позикам і кредитам по займам для їх же блага тобто заради ,,нації,,. Чим більше розруха тим ,,меньше,, відсоток на ваучер по відшкодуванню... Самий ******** ринок по продажу ,,повітря,,... Ціною в життя!