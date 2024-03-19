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Українське ТБ і радіо відновили мовлення на Сумщині й Харківщині після атаки РФ, - Держспецзв’язку

телевидение

Українське мовлення, перерване внаслідок масованих російських дронових і ракетних атак на теле- і радіоінфраструктуру в Харківській і Сумській областях, повністю відновлено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"На Сумщині та Харківщині фахівці Концерну радіомовлення радіозвʼязку та телебачення відновили доступ до сигналу радіоканалів та українського телебачення у Лозовій, Кегичівці, Ізюмі, Сумах, Тростянці та Шостці", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що інженери Концерну оперативно забезпечили відновлення живлення та провели ремонт устаткування, яке зазнало ушкоджень. Зараз відновлювальні роботи тривають на інших пошкоджених обʼєктах Сумщини. Про повне відновлення повідомимо додатково.

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Нагадаємо, українське мовлення в деяких населених пунктах Харківської та Сумської областей перервалося в ніч на 14 березня через масовану атаку РФ на інфраструктурні об'єкти трансляції теле- і радіосигналу. Зокрема, було тимчасово припинено телерадіомовлення в Ізюмі та Лозовій Харківської області, а також у Сумах, Шостці й Білопіллі Сумської області.

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радіо (227) Сумська область (3877) Харківщина (6054) телебачення (1174)


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19.03.2024 17:04 Відповісти
Ага, відновили, а в Сумах сигнал Т2 де? В Білопіллі давно вже розбитий.
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19.03.2024 17:05 Відповісти
В Нікополі вже пів року нема Т2
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19.03.2024 17:54 Відповісти
І Прямий відновлять?
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19.03.2024 17:12 Відповісти
А навіщо,чим зараз "марафон" відрізняється от раша тв.Там вялікій цар,і внас теж вялікій лідур(доки що).Там агресивне стадо ситься кіпятком Путін вялікий бореться з фашизмим,нато.І в нас є вялікий "бо невті".
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19.03.2024 18:17 Відповісти
 
 