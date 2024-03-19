УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9687 відвідувачів онлайн
Новини
11 811 30

Німеччина замовить у США крилаті ракети JASSM-ER, які можуть замінити Taurus, - Bild

ракети,jassm

Уряд ФРН розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет JASSM-ER у Сполучених Штатів. Вони можуть замінити наявні у Німеччини ракети Taurus в довгостроковій перспективі.

Про це пише видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році уряд Німеччини висловив свою зацікавленість у придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

Закупівельна ціна всього пакету літаків, включаючи озброєння становить понад 8 млрд євро.

За даними Bild, разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", водночас процес закупівлі JASSM затягнувся.

Офіційний контракт на закупівлю очікується восени цього року.

Крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю: у 2018 році авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Башара Асада в Сирії.

Також читайте: Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн

Автор: 

Німеччина (7481) ракети (4072) США (23404)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ви думаєте що для них є велика різниця скільки тисяч українців загине ?
Думаєте що для більшості ,,союзничків,, є різниця де пролягає лінія фронту - чи на Донбасі, чи десь в Полтавській області ?
показати весь коментар
19.03.2024 16:56 Відповісти
+13
У кожної країни свої інтереси у цій війні. І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України.

Точно ж так і українці розділились. У кожного свої інтереси. Хто хотів захищати Україну - той давно уже захищає. Зараз більшість тих, хто не хоче. Багато лікарів, які за взятки роблять непридатними до служби.
Багато прокурорів, суддів, мусорів, всяких різних волонтерів, які за 2 роки війни побудували двох-трьох поверхові вілли.
Я мовчу уже про Рєзнікова і підряди закупівель для армії - таких людей тисячі і у них також свої інтереси.
показати весь коментар
19.03.2024 17:05 Відповісти
+10
Замість того щоб скиглити і клянчити вже давно закупили б через посередників те що треба, замість закатувати гроші у асфальт...
Нікчемна злочинна влада...
показати весь коментар
19.03.2024 17:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піпец многоходовочка...Навіщо швидко і просто, коли можна так довго і складно
показати весь коментар
19.03.2024 16:46 Відповісти
Ви думаєте що для них є велика різниця скільки тисяч українців загине ?
Думаєте що для більшості ,,союзничків,, є різниця де пролягає лінія фронту - чи на Донбасі, чи десь в Полтавській області ?
показати весь коментар
19.03.2024 16:56 Відповісти
Абсолютно нема. Тим більше, що ніде не сказано, що замінені Тауруси віддадуть саме нам.
показати весь коментар
19.03.2024 16:59 Відповісти
У кожної країни свої інтереси у цій війні. І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України.

Точно ж так і українці розділились. У кожного свої інтереси. Хто хотів захищати Україну - той давно уже захищає. Зараз більшість тих, хто не хоче. Багато лікарів, які за взятки роблять непридатними до служби.
Багато прокурорів, суддів, мусорів, всяких різних волонтерів, які за 2 роки війни побудували двох-трьох поверхові вілли.
Я мовчу уже про Рєзнікова і підряди закупівель для армії - таких людей тисячі і у них також свої інтереси.
показати весь коментар
19.03.2024 17:05 Відповісти
сказано - не дадуть
показати весь коментар
19.03.2024 17:07 Відповісти
Вони ще ухитряться їх утилізувати як "застарілі"...
показати весь коментар
19.03.2024 17:36 Відповісти
Ага зараз прям тут оце розкажуть в тому числі кацапським тролям як Cep 00ba7a74, Anatoly KANEVSKY 37912a48 та петро удеч c92cb679, що прикриваються прапорами Союзників України, а насправді це одна й та ж лишньохромосома недолюдина, що строчить коменти в перервах між вживання бояри 😂😂😂, скажуть коли куди скільки! Ви - лишньохромосомі взнаєте це тоді, коли вони по вас прилетять 😁🎉
показати весь коментар
19.03.2024 17:58 Відповісти
Так а Фєдора Фєдоровамкуди діти? Він із тієї ж компанії
показати весь коментар
19.03.2024 20:24 Відповісти
А **** им спешить. Не их же города бомбят каждый день
показати весь коментар
19.03.2024 16:53 Відповісти
Шодо німців то ви не праві - в другу війну багато німецьких міст були практично стерті в пилюку бомбардуваннями , такшо вони знають шо таке бомбардування .
показати весь коментар
19.03.2024 16:59 Відповісти
Ті, хто пам'ятав бомбардування і стерті в пил міста - в більшості своїй вже в інших світах...
показати весь коментар
19.03.2024 17:39 Відповісти
А чому вирішили, що німці замовили ці ракети для України, а не для себе?
показати весь коментар
19.03.2024 16:55 Відповісти
Так німці для себе і замовляють.
показати весь коментар
19.03.2024 16:58 Відповісти
Бо *тауруси*, схоже, пустишка. ********..
показати весь коментар
19.03.2024 17:03 Відповісти
ну да, собі нові ракетки, а тауруси спишуть на смітник, аби Україні не дати
показати весь коментар
19.03.2024 17:05 Відповісти
Та да, згниють як 300 Мардерів, які ще Порох за свого президентства просив 👿
показати весь коментар
19.03.2024 18:15 Відповісти
та не буде европа воювать ,не для того її розброювали та робили деіндуастріалізацію роками .запускали мільйони арабів та негрів.хтось вирішив з нею покінчити та з усім умовним заходом.світ рухається до цифрової диктатури та позбавлення прав та свобод громадян
показати весь коментар
19.03.2024 17:09 Відповісти
Замість того щоб скиглити і клянчити вже давно закупили б через посередників те що треба, замість закатувати гроші у асфальт...
Нікчемна злочинна влада...
показати весь коментар
19.03.2024 17:25 Відповісти
100%.
Якщо походити приватними секторами і подивитися, які там домічки понабудовані - то грошей в Україні мало б бути стільки, що вистачило б купити галактику Чумацький шлях. І ще на Андромєду залишилось би.
показати весь коментар
19.03.2024 17:35 Відповісти
Невдовзі в ті домічки заселяться буряти, ханти , мансі та інші "ветерани сво"...
показати весь коментар
19.03.2024 17:43 Відповісти
Не смішіть, хто їм дозволить? Там давно договорняки.
показати весь коментар
19.03.2024 17:46 Відповісти
Це не відро картоплі купити на базарі, якщо уряд країни яка є виробником якоїсь зброї не ухвалить дозволу, то нам ніхто її не продасть. Іншими словами без дозволу уряду та презедента США нам ніяка країна не продасть Атакамс, цесаме стосується і німецьких Таурусів.
показати весь коментар
19.03.2024 17:51 Відповісти
А ми про такі навіть і не чули. Нам лише про стормшедоу та тауруси розповідають. А у америкосів і таке є. Ну і чому нам тоді їх не дають, якщо німці **********? Знов мутки від бідоновської шобли...
показати весь коментар
19.03.2024 17:53 Відповісти
Менше болтайте,ще мало навчило?Теля ще в сраці,а корову доять.
показати весь коментар
19.03.2024 18:06 Відповісти
Рік скиглення "Шольц, дай тауруси, бо війну програємо!"... У той час у США на складах двадцять років як лежать JASSM, дальність 980км...
Так переможемо.
показати весь коментар
19.03.2024 18:13 Відповісти
от гонево от франкеншлюхен....................................
показати весь коментар
19.03.2024 18:49 Відповісти
Завдяки цим «шлюхам», ти баране все ще живеш в Україні, а не в кацапському протекторату.
показати весь коментар
19.03.2024 19:34 Відповісти
пнх лох.......................................
показати весь коментар
19.03.2024 21:27 Відповісти
 
 