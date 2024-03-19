Німеччина замовить у США крилаті ракети JASSM-ER, які можуть замінити Taurus, - Bild

Уряд ФРН розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет JASSM-ER у Сполучених Штатів. Вони можуть замінити наявні у Німеччини ракети Taurus в довгостроковій перспективі.

Про це пише видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році уряд Німеччини висловив свою зацікавленість у придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

Закупівельна ціна всього пакету літаків, включаючи озброєння становить понад 8 млрд євро.

За даними Bild, разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", водночас процес закупівлі JASSM затягнувся.

Офіційний контракт на закупівлю очікується восени цього року.

Крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю: у 2018 році авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Башара Асада в Сирії.

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