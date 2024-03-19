Німеччина замовить у США крилаті ракети JASSM-ER, які можуть замінити Taurus, - Bild
Уряд ФРН розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет JASSM-ER у Сполучених Штатів. Вони можуть замінити наявні у Німеччини ракети Taurus в довгостроковій перспективі.
Про це пише видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.
У 2022 році уряд Німеччини висловив свою зацікавленість у придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.
Закупівельна ціна всього пакету літаків, включаючи озброєння становить понад 8 млрд євро.
За даними Bild, разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", водночас процес закупівлі JASSM затягнувся.
Офіційний контракт на закупівлю очікується восени цього року.
Крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю: у 2018 році авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Башара Асада в Сирії.
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Думаєте що для більшості ,,союзничків,, є різниця де пролягає лінія фронту - чи на Донбасі, чи десь в Полтавській області ?
Точно ж так і українці розділились. У кожного свої інтереси. Хто хотів захищати Україну - той давно уже захищає. Зараз більшість тих, хто не хоче. Багато лікарів, які за взятки роблять непридатними до служби.
Багато прокурорів, суддів, мусорів, всяких різних волонтерів, які за 2 роки війни побудували двох-трьох поверхові вілли.
Я мовчу уже про Рєзнікова і підряди закупівель для армії - таких людей тисячі і у них також свої інтереси.
Нікчемна злочинна влада...
Якщо походити приватними секторами і подивитися, які там домічки понабудовані - то грошей в Україні мало б бути стільки, що вистачило б купити галактику Чумацький шлях. І ще на Андромєду залишилось би.
Так переможемо.