Заморожені у Люксембурзі понад 6 млрд євро російських активів мають працювати на Україну вже зараз, - Шмигаль

Російські заморожені активи мають піти на відновлення України.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив після переговорів із прем'єром Люком Фріденом, передає Цензор.НЕТ.

"Одне з ключових питань — це конфіскація заморожених російських активів. За попередніми даними, в Люксембурзі зберігається понад 6 млрд євро ресурсів рф. Наша принципова позиція — ці кошти повинні працювати на Україну вже зараз.



Для нас важливо, аби всі російські заморожені суверенні активи пішли для стійкості та відновлення України", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, Люксембург також висловив зацікавленість в реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області.

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Глава уряду подякував Люксембургу за військове співробітництво, а також за адвокацію макрофінансової допомоги минулого року та за сприяння схваленню програми Ukraine Facility цьогоріч.

"Крім того, Люксембург готовий долучитися до втілення сьомого пункту Формули миру Президента України, де йдеться про покарання росії за вчинені злочини.



Особливу увагу акцентували на санкційній політиці. Наше спільне завдання — перекрити росії усі шляхи фінансування агресивної війни", - підсумував прем'єр.

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