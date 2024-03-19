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Новини
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Заморожені у Люксембурзі понад 6 млрд євро російських активів мають працювати на Україну вже зараз, - Шмигаль

шмигаль

Російські заморожені активи мають піти на відновлення України.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив після переговорів із прем'єром Люком Фріденом, передає Цензор.НЕТ.

"Одне з ключових питань — це конфіскація заморожених російських активів. За попередніми даними, в Люксембурзі зберігається понад 6 млрд євро ресурсів рф. Наша принципова позиція — ці кошти повинні працювати на Україну вже зараз.

Для нас важливо, аби всі російські заморожені суверенні активи пішли для стійкості та відновлення України", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, Люксембург також висловив зацікавленість в реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області.

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Глава уряду подякував Люксембургу за військове співробітництво, а також за адвокацію макрофінансової допомоги минулого року та за сприяння схваленню програми Ukraine Facility цьогоріч.

"Крім того, Люксембург готовий долучитися до втілення сьомого пункту Формули миру Президента України, де йдеться про покарання росії за вчинені злочини.

Особливу увагу акцентували на санкційній політиці. Наше спільне завдання — перекрити росії усі шляхи фінансування агресивної війни", - підсумував прем'єр.

Також читайте: Кабмін ухвалив план Ukraine Facility для отримання 50 млрд євро від ЄС

Автор: 

Люксембург (141) Шмигаль Денис (4648) актив (241)


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Топ коментарі
+9
Спочатку треба змінити МАРОДЕРНЮ на уряд військового часу переобраний коаліцією єдності , вигнати Партібю Регіонів від влади в ОПУ, в ВР ... знищивши неконстуціийний Єрмакобордель разом з його Єрмакомарафетом на ТБ- толки щось вимангати від партнерів
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19.03.2024 17:26 Відповісти
+7
Вже потирає свої липкі рученята, *****.
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19.03.2024 17:35 Відповісти
+5
А ось і ні, Шмиглику - "вже зараз" ти маєш бовтатися на ліхтарі разом із поплічниками.
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19.03.2024 17:25 Відповісти
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Ух ти який хозяйственнік… тур ногою вже і зараз на офшори ой тью в бюджет України бігом перевели я сказав шістка джрмака.
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19.03.2024 17:24 Відповісти
А ось і ні, Шмиглику - "вже зараз" ти маєш бовтатися на ліхтарі разом із поплічниками.
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19.03.2024 17:25 Відповісти
Спочатку треба змінити МАРОДЕРНЮ на уряд військового часу переобраний коаліцією єдності , вигнати Партібю Регіонів від влади в ОПУ, в ВР ... знищивши неконстуціийний Єрмакобордель разом з його Єрмакомарафетом на ТБ- толки щось вимангати від партнерів
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19.03.2024 17:26 Відповісти
Вже потирає свої липкі рученята, *****.
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19.03.2024 17:35 Відповісти
Люксембург в курсе?
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19.03.2024 17:49 Відповісти
Спиз..ні у народу мільярди конфісковані у розстріляних корупціонерів повинні працювати на оборону.
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19.03.2024 17:51 Відповісти
Тільки не вам. Бо як тільки вони залетять в Україну, вже можна рахувати, що їх не було взагалі. зеленСКИЙ краде, шмигаль краде, всі їх куми крадуть. Кого оця 73 % обрала ? Вони що не думали, що шахраями не народжуються. Шахраями стають за допомогою БОВДУРІВ. Трясця, як їх здихатись ?
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19.03.2024 17:57 Відповісти
Облизується упир! Відновлення України має сенс лише після "видалення" її руйнівників! А доти це буде лиш годуванням паразитів!
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19.03.2024 18:02 Відповісти
всі гроші, в кишені шмигаля, повинні працювати на мене, вже зараз! негайно!
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19.03.2024 18:03 Відповісти
Злодії!Зелені зрадники і злодії,ОЗГ одним словом.
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19.03.2024 18:11 Відповісти
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19.03.2024 18:20 Відповісти
На ЗСУ, а не на "Україну". Бо знаємо, як ви Україну вмієте дерибанити! 🤬
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19.03.2024 18:38 Відповісти
Так, але не вас...!
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19.03.2024 18:45 Відповісти
Шмигаль: "Заморожені 6 мільярдів маємо вкрасти"
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19.03.2024 19:31 Відповісти
Камарилья тільки о крадіжках думає !
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19.03.2024 20:13 Відповісти
 
 