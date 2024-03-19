Росіяни на окупованих територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку "нелояльних", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців"", - ідеться в повідомленні.

Також ворог вкотре провів низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони.

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Центр національного спротиву зауважує, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.