Росіяни на окупованих територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку "нелояльних", - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців"", - ідеться в повідомленні.
Також ворог вкотре провів низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони.
Центр національного спротиву зауважує, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.
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тобто, кацапи такі страшні та всемогутні. що прослуховують та продивляються кожний туалет?
у кожні труселя, залізуть.
центр супротиву працює на кацапів, та залякує, що б не партизанили? у них, в своїх містах, все гаразд?
до чого ці тупі повідомлення?
посмотрите как люди живут.
да.. есть проблемы. но живут и восстанавливаются.
или вы только заголовки читаете ?
хотя нет - вы боитесь узанть правду