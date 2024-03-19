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Новини
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Росіяни на окупованих територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку "нелояльних", - Центр нацспротиву

прослушка

На тимчасово окупованих територіях росіяни збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців"", - ідеться в повідомленні.

Також ворог вкотре провів низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони.

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Центр національного спротиву зауважує, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.

Автор: 

окупація (6751) прослуховування (208) Центр національного спротиву (830)


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у деяких, меншовартість настільки зашкалює, що дивуєшся, як вони взагалі існують.
тобто, кацапи такі страшні та всемогутні. що прослуховують та продивляються кожний туалет?
у кожні труселя, залізуть.

центр супротиву працює на кацапів, та залякує, що б не партизанили? у них, в своїх містах, все гаразд?
до чого ці тупі повідомлення?
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19.03.2024 18:11 Відповісти
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19.03.2024 18:26 Відповісти
Фашисти так їздили по вулицям!
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19.03.2024 18:40 Відповісти
Напевно за Бігусами шпигували теж вороги. На Шабуніна навішали карних справ теж 3,14дори. А Червінського за гратами тримають найманці )(уйла.
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19.03.2024 19:16 Відповісти
у вас что, интернел и ютюь отключили ?
посмотрите как люди живут.
да.. есть проблемы. но живут и восстанавливаются.
или вы только заголовки читаете ?
хотя нет - вы боитесь узанть правду
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19.03.2024 21:21 Відповісти
Это вы про что?
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20.03.2024 00:42 Відповісти
 
 