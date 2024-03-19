Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду, - президент МОК Бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії – підпадають під санкції. Якщо цього не роблять – повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", – сказав президент МОК.

За словами Баха, МОК дотримується "жорсткої лінії", коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що "потрібно захищати спортсменів, які її не порушували".

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Нагадаємо, виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.