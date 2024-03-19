Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду, - президент МОК Бах
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії – підпадають під санкції. Якщо цього не роблять – повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", – сказав президент МОК.
За словами Баха, МОК дотримується "жорсткої лінії", коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що "потрібно захищати спортсменів, які її не порушували".
Нагадаємо, виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.
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"нємєцкіє мальчікі" були не винуваті що служили фюреру
Берлін…
Олімпійськи ігри…
Тільк перед цим хай всі голосно і виразно скажуть у мікрофон на весь світ:ми не винні,що у нас путін х*йло!
Бажано тричі.
Без гимна, без флага, без символики.
Нововведение, в Париже, те кого допустят, будут выступать за территорией стадиона.
Вам всё мало?
Чи наважився б на війну ***** без підтримки свого народу? - Ні!
а некисла пенсія, від газпрому, була так поруч.
тепер, треба викручуватися.
може, ще пронесе.....
А поки сидять у раісі та отримують стипендії, гранти від ***** - вони несуть повну відповідальність як і усі інші громадяни рф.
Це не кажучи про тих хто номінально військовослужбовець в ЦСКА або ж Динамо - ті взагалі є легитимними військовими цілями до кінця війни в будь якій точці земної кулі.
Але вони, ще і громадяни псевдокраїни "росія", яку очолює куйло! То повинні відповідати за їхній вибір, за вбивства та грабіж у всьому світі, де ступали копита свиносопсів!
Перш за все, вони повинні відмовитись від громадянства нацистської псевдокраїни "росія", а потім кажіть: "спортсмени, чи не спортсмени ..."!
Это типа, народ Германии не должен был нести ответственность за действия Гитлера, избрав его
ні. відсилаємо проплаченого покидька на 3 веселі літери: ООН