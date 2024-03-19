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Новини
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Попри визначений результат, США підтримуватимуть тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії, - Блінкен про псевдовибори в РФ

блінкен,остін

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав результати так званих виборів в Росії заздалегідь встановленими кремлівським режимом та заявив, що Америка продовжить підтримку тієї частини російського суспільства, яке бореться за "світле майбутнє" РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Володимир Путін позбавляє громадян Росії доступу до інформації, в тому числі до інформування про політичну участь (інших кандидатів – ред.). Попри заздалегідь визначений результат цих виборів, Сполучені Штати продовжать підтримувати тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії", - наголосив очільник Держдепартаменту США.

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Він підкреслив, що так звані президентські вибори в Росії відбулися "в умовах інтенсивного придушення незалежних голосів, а також ув’язнення, смерті або вигнання практично всієї справжньої політичної опозиції". Кремль систематично маргіналізував групи, які виступають за демократичні процеси та верховенство права, в тому числі спостерігачів за виборами.

Російська влада також відмовила в реєстрації на президентських виборах кандидатам, які виступають проти війни в Україні.

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль намагався створити ілюзію, що російська громадськість однозначно стоїть за жорстокою війною шляхом знищення простору для громадянського дискурсу та поглиблення своєї кампанії залякування, насильства й цензури проти незалежних ЗМІ та громадянського суспільства", - зазначив держсекретар США.

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Також, він зауважив, що Кремль провів фіктивні президентські вибори на тимчасово окупованих частинах України у сподіванні збільшити незаконні претензії Росії на захоплені частини України.

Автор: 

США (23404) Блінкен Ентоні (1157) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+6
Невиліковні ідіоти. "Світле майбутнє" для кацапів - це ваша могила. Невже ще не дійшло?
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19.03.2024 18:29 Відповісти
+5
Світлого......нефільтрованого)
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19.03.2024 17:54 Відповісти
+5
А не признавать эти "выборы" , а ***** объявить нелегитимным слабо? Опять развала третьего рейха боитесь? Уе..баны сцикливые
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19.03.2024 18:02 Відповісти
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Світлого......нефільтрованого)
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19.03.2024 17:54 Відповісти
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19.03.2024 19:33 Відповісти
юлечка навальна, на відміну від свого нєбутерброда, буде завжди, сита одягнена, та при американському баблі.
тому що, "правильно закликає", приходити на вибори.
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19.03.2024 17:54 Відповісти
А шо небутербродний закликав не йти на вибори? Наче він якесь протестне голосування просував? Хоча хрін з ним, і так загинув пацан як би там не було...
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19.03.2024 18:36 Відповісти
Це він мабуть про тих руцьких які здриснули в Європу і проголосували за пуйло
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19.03.2024 17:56 Відповісти
Скоро вони вже вас до ,,світлого" майбутнього відправять!
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19.03.2024 17:58 Відповісти
у тих тєрпіл стокгольмський сіндром. Вони завжди будуть виправдовувати своє боягузство. В пекло!
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19.03.2024 18:02 Відповісти
А не признавать эти "выборы" , а ***** объявить нелегитимным слабо? Опять развала третьего рейха боитесь? Уе..баны сцикливые
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19.03.2024 18:02 Відповісти
Мля, знову засмерділо Бушем-старшим.
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19.03.2024 18:07 Відповісти
Ось вам і відповідь чи хоче америка поразки мордору. Тому і припинили поставку зброї.
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19.03.2024 18:10 Відповісти
вони просто хочуть падіння гебнявого режиму. а потім нормальну владу на ********** використати як противагу китайським комунякам. ріал-політік Кіссінджера продовжує працювати.
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19.03.2024 19:40 Відповісти
Ща гебнявый режим стоит как у волка, на морозе. И Блинкина перестоит. Почему они думают что, нормальная влада позволит себя використовувати?
Если Америка ждет и ничего для этого не делает, почему влада будет проамериканская?
А если она будет прокитайская?
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19.03.2024 20:27 Відповісти
в ваших вопросах много если бы да кабы... это просто гадание на кофейной гуще... а есть реальность. и она такова, что Штаты не собираются способствовать распаду этой выгребной ********* и, тем болеее, не собираются воевать с ними. да и нас не спешат засыпать горами оружия. и это реальность. из этого следует, что Штатам нужна эта ********* как противовес китайским комунякам. а такое возможно только тогда, когда эта ********* сохранится и при власти там будет вменяемый режим. наивно? да. ибо этот гебнявый режим там будет несменяем, потому как подавляющее большинство населения этого лепрозория поддерживают эту гебнявую имперскую политику в независимости кто там в данный момент сидит в кремле или в бункере. ведь не было на троне ху йла, зато была устроена гебнявая война в Приднестровье, в Абхазии, Южной Осетии, в Чечне и это происходило все при "либеральном" Ельцине.. о Карабахе молчу, потому как там начали заварушку советы гебисты ещё при совке. они уже тогда чувствовали, что совку вероятно будет кабздец. поэтому и оставляли по его периметру горящие очаги со своими "миротворцами".. а Штаты наивно думают, что если им когда-то удалось настроить китайцев проти советов в 70-х годах, когда в приграничных зонах были даже боевые действия между совком и Китаем, то сейчас разорвать этот альянс этих комуняк с имперцами и стравить их между собой им вряд ли удастся.. хотя они надеются.
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19.03.2024 21:48 Відповісти
Дякую вам
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20.03.2024 06:51 Відповісти
Ви там на Заході що всі невиліковні ?!
Світле майбутнє для кацапів це коли у всіх навкруги темно, і вони будуть все заради цього робить, хоч війну хоч терористічни акти хоч ядерний попіл. Не може бути світлого майбутнього у людиноненавісників, якщо вони не зроблять свою чорну справу, вони тільки від цього стають щасливимі.
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19.03.2024 18:22 Відповісти
А по плечу, як завше, поплескаєте?
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19.03.2024 18:24 Відповісти
«Свитлэ майбутне» для 87,3% кацапского поголовья -
это «у расеи НИГДЕ НЕТ ГРАНИЦ», как учит пуйло
кацапских личинок.
И они имеют обоснованные надежды на всемирное господство:
США охвачены коммунистической идеологией хуже, чем КОВИДом.
В учебных заведениях , от начальной школы по университеты практически не осталось НЕ-левацких преподавателей. Идеологическая зараза в виде обещанной «коммунистической халявы» поразила мозги молодежи. Они , глупые, верят в бесплатное образование и бесплатную медицину. Их профессора НИ ДНЯ не жили в совке, но забивают им мозги этой дрянью.
Так что 87,3% от 150 000 000 = 137 000 000 «глубинных путиных» готовятся идти «освобождать братьев по классу» и нести «светлое будущее россии» по всей планете.
Салливаны с ********** поддержат изнутри.
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19.03.2024 18:27 Відповісти
Невиліковні ідіоти. "Світле майбутнє" для кацапів - це ваша могила. Невже ще не дійшло?
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19.03.2024 18:29 Відповісти
Ох уж ці демократичні цінності, коли потрібно було вжарити Саддама, ніхто про "хорошіх іракців" не згадував!
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19.03.2024 18:31 Відповісти
РДК будете допомагати?
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19.03.2024 18:43 Відповісти
Как курдам
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19.03.2024 20:29 Відповісти
Vot paslushaiesh takoie , i panimaiesh , miru nuzhna balshaia mirovaia vaina ili drugoi apokalipsis....tak pradalzhatsa nimozhet !!!!!!!!!
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19.03.2024 18:56 Відповісти
Тобто навальну без засобів існування не залишать. І ще водочки наллють, коли додому їхатиме...
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19.03.2024 18:56 Відповісти
Розовые пони ещё не поняли что такое кацапы.
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19.03.2024 19:14 Відповісти
"Прекрасную Палестину будущего" тоже не забудут поддержать...
А то выборов "Хамаса" давно не было...
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19.03.2024 19:30 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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19.03.2024 19:31 Відповісти
Світле майбутнє росії можна побачити лише коли буде догорати останнє російське місто
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19.03.2024 23:41 Відповісти
 
 