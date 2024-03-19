Попри визначений результат, США підтримуватимуть тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії, - Блінкен про псевдовибори в РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав результати так званих виборів в Росії заздалегідь встановленими кремлівським режимом та заявив, що Америка продовжить підтримку тієї частини російського суспільства, яке бореться за "світле майбутнє" РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Володимир Путін позбавляє громадян Росії доступу до інформації, в тому числі до інформування про політичну участь (інших кандидатів – ред.). Попри заздалегідь визначений результат цих виборів, Сполучені Штати продовжать підтримувати тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії", - наголосив очільник Держдепартаменту США.

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Він підкреслив, що так звані президентські вибори в Росії відбулися "в умовах інтенсивного придушення незалежних голосів, а також ув’язнення, смерті або вигнання практично всієї справжньої політичної опозиції". Кремль систематично маргіналізував групи, які виступають за демократичні процеси та верховенство права, в тому числі спостерігачів за виборами.

Російська влада також відмовила в реєстрації на президентських виборах кандидатам, які виступають проти війни в Україні.

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль намагався створити ілюзію, що російська громадськість однозначно стоїть за жорстокою війною шляхом знищення простору для громадянського дискурсу та поглиблення своєї кампанії залякування, насильства й цензури проти незалежних ЗМІ та громадянського суспільства", - зазначив держсекретар США.

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Також, він зауважив, що Кремль провів фіктивні президентські вибори на тимчасово окупованих частинах України у сподіванні збільшити незаконні претензії Росії на захоплені частини України.