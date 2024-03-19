Попри визначений результат, США підтримуватимуть тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії, - Блінкен про псевдовибори в РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав результати так званих виборів в Росії заздалегідь встановленими кремлівським режимом та заявив, що Америка продовжить підтримку тієї частини російського суспільства, яке бореться за "світле майбутнє" РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Володимир Путін позбавляє громадян Росії доступу до інформації, в тому числі до інформування про політичну участь (інших кандидатів – ред.). Попри заздалегідь визначений результат цих виборів, Сполучені Штати продовжать підтримувати тих, хто прагне світлого майбутнього для Росії", - наголосив очільник Держдепартаменту США.
Він підкреслив, що так звані президентські вибори в Росії відбулися "в умовах інтенсивного придушення незалежних голосів, а також ув’язнення, смерті або вигнання практично всієї справжньої політичної опозиції". Кремль систематично маргіналізував групи, які виступають за демократичні процеси та верховенство права, в тому числі спостерігачів за виборами.
Російська влада також відмовила в реєстрації на президентських виборах кандидатам, які виступають проти війни в Україні.
"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль намагався створити ілюзію, що російська громадськість однозначно стоїть за жорстокою війною шляхом знищення простору для громадянського дискурсу та поглиблення своєї кампанії залякування, насильства й цензури проти незалежних ЗМІ та громадянського суспільства", - зазначив держсекретар США.
Також, він зауважив, що Кремль провів фіктивні президентські вибори на тимчасово окупованих частинах України у сподіванні збільшити незаконні претензії Росії на захоплені частини України.
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тому що, "правильно закликає", приходити на вибори.
Если Америка ждет и ничего для этого не делает, почему влада будет проамериканская?
А если она будет прокитайская?
Світле майбутнє для кацапів це коли у всіх навкруги темно, і вони будуть все заради цього робить, хоч війну хоч терористічни акти хоч ядерний попіл. Не може бути світлого майбутнього у людиноненавісників, якщо вони не зроблять свою чорну справу, вони тільки від цього стають щасливимі.
это «у расеи НИГДЕ НЕТ ГРАНИЦ», как учит пуйло
кацапских личинок.
И они имеют обоснованные надежды на всемирное господство:
США охвачены коммунистической идеологией хуже, чем КОВИДом.
В учебных заведениях , от начальной школы по университеты практически не осталось НЕ-левацких преподавателей. Идеологическая зараза в виде обещанной «коммунистической халявы» поразила мозги молодежи. Они , глупые, верят в бесплатное образование и бесплатную медицину. Их профессора НИ ДНЯ не жили в совке, но забивают им мозги этой дрянью.
Так что 87,3% от 150 000 000 = 137 000 000 «глубинных путиных» готовятся идти «освобождать братьев по классу» и нести «светлое будущее россии» по всей планете.
Салливаны с ********** поддержат изнутри.
А то выборов "Хамаса" давно не было...