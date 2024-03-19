Сподіваюся, що до 28 березня Польща домовиться з Україною щодо аграрних питань, - Туск

Глава польського уряду Дональд Туск сподівається, що до зустрічі українського та польського урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня, сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять обидві сторони і польських фермерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Туск заявив на пресконференції у Варшаві.

"Сподіваюся, що до 28 березня, а в цей день ми плануємо зустріч з українським урядом у Варшаві, ми приймемо спільні рішення з Україною, які будуть набагато безпечніші для польських аграріїв", - заявив Туск.

Він повідомив, що з українцями упродовж двох тижнів буде знайдено рішення з кількох питань: затвердження ліцензій, згода уряду на пропуск агропродукції з території України.

"Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою, не хочу їм шкодити", - підкреслив польський прем'єр.

Також читайте: Кулеба зустрівся із представниками польської влади: "Обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань"

Він додав, що вдалося нейтралізувати більшість загроз, про які говорили польські аграрії, зокрема у користуванні залишать частину орних земель, які мали вилучити відповідно до Європейського зеленого курсу.

Разом з тим, за його словами, переконування Єврокомісії було складною справою і не все вдалося досягти на 100%.

Туск також повідомив, що уряд Польщі зараз діє в умовах, коли треба планувати багато коштів на безпеку Польщі, а також на допомогу Україні.

Читайте: Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков