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Сподіваюся, що до 28 березня Польща домовиться з Україною щодо аграрних питань, - Туск

туск

Глава польського уряду Дональд Туск сподівається, що до зустрічі українського та польського урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня, сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять обидві сторони і польських фермерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Туск заявив на пресконференції у Варшаві.

"Сподіваюся, що до 28 березня, а в цей день ми плануємо зустріч з українським урядом у Варшаві, ми приймемо спільні рішення з Україною, які будуть набагато безпечніші для польських аграріїв", - заявив Туск.

Він повідомив, що з українцями упродовж двох тижнів буде знайдено рішення з кількох питань: затвердження ліцензій, згода уряду на пропуск агропродукції з території України.

"Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою, не хочу їм шкодити", - підкреслив польський прем'єр.

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Він додав, що вдалося нейтралізувати більшість загроз, про які говорили польські аграрії, зокрема у користуванні залишать частину орних земель, які мали вилучити відповідно до Європейського зеленого курсу.

Разом з тим, за його словами, переконування Єврокомісії було складною справою і не все вдалося досягти на 100%.

Туск також повідомив, що уряд Польщі зараз діє в умовах, коли треба планувати багато коштів на безпеку Польщі, а також на допомогу Україні.

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Автор: 

аграрії (1499) блокада (738) Польща (8628) Туск Дональд (544)


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Топ коментарі
+14
Польща повинна домовлятися не з Україною.

А з ЕС. Бо Польща порушила вимоги ЕС.

Не треба викручувати руки Україні, Туск.

Украіна нічого не порушила.
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19.03.2024 18:06 Відповісти
+14
Знову за рибу гроші.
Не було ніяких злочинних дій українських агротрейдерів. ЕС дозволив ввіз агропродукції в ЕС, частиною якого є й Польща. Це поляки влаштували незаконне ембарго.
Українська сторона нічого не порушувала.
Абсолютно нічого, крім польських незаконних хотєлок.
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19.03.2024 18:52 Відповісти
+9
Домовляємось "по-нулях"!
Припиняємо торгівлю ваабщє!

Тільки ми то своє зерно і курятину куди завгодно пристроємо, а вот польські сири та яблука негри НЕ їдять 😂👍
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19.03.2024 18:07 Відповісти
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он оно як!
туск, у букмекерів зробив ставку.
повезе, не повезе.....
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19.03.2024 18:05 Відповісти
Польща повинна домовлятися не з Україною.

А з ЕС. Бо Польща порушила вимоги ЕС.

Не треба викручувати руки Україні, Туск.

Украіна нічого не порушила.
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19.03.2024 18:06 Відповісти
Домовляємось "по-нулях"!
Припиняємо торгівлю ваабщє!

Тільки ми то своє зерно і курятину куди завгодно пристроємо, а вот польські сири та яблука негри НЕ їдять 😂👍
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19.03.2024 18:07 Відповісти
Якби в нас був нормальний уряд, який би відстоював інтереси своєї країни, то так би і було. Але з зеленими утирками це неможливо.
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19.03.2024 18:11 Відповісти
А це Шо?

»…які задовільнять обидві сторони і польських фермерів.Джерело: » ???

Е ще і третья сторона? «Польськи фермери»?
Польський уряд окремо. А польськи фермери- окремо?

Заплутав, зовсім, пан Туск.
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19.03.2024 18:09 Відповісти
"Польські фермери" - це, мабуть, особлива каста. Наскільки зрозуміло з їхньої поведінки та вимог, вся економіка ЄС та сусідніх країн повинна працювати виключно в їх інтересах.
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19.03.2024 18:13 Відповісти
Там якщо взяти за яйоли отих протестувальників то там ХВермерами і не пахне.
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19.03.2024 19:37 Відповісти
все від бажання
в блокаді потреб не було
була потреба миттєвому, та жорстокому припиненні неправильних дій наших зернотрейдерів
і їх покаранні.
і таких самих дій відносно своїх блокувальників
але передвиборча кампанія пересрала всю малину
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19.03.2024 18:11 Відповісти
Маячня. Мета цього блокування - за завданням куйла нанести максимальні збитки українській економіці. Не було б зернотрейдерів, була б інша причина. Той же самий портрет в кабінеті Залужного. Чи ще щось би висмоктали з куйлового пальця.
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19.03.2024 18:17 Відповісти
Знову за рибу гроші.
Не було ніяких злочинних дій українських агротрейдерів. ЕС дозволив ввіз агропродукції в ЕС, частиною якого є й Польща. Це поляки влаштували незаконне ембарго.
Українська сторона нічого не порушувала.
Абсолютно нічого, крім польських незаконних хотєлок.
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19.03.2024 18:52 Відповісти
я знаю що блокада по плану *****.
і впевнений що наші бариги не могли не зекономити на доставці
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19.03.2024 20:09 Відповісти
рішення, які задовільнять обидві сторони

"Поганяти лисого" одне одному?
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19.03.2024 18:17 Відповісти
таке враження, що він там не голова уряду а якийсь куй з бугра
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19.03.2024 18:55 Відповісти
Пока абсолютно все мы не прекратим покупать всё польское и пром и прод товары об нас пшеки будут вытирать ноги! А ближе к апрелю исключительно мирно для начала, предупредить все сети всех супермаркетов не покупать более польское. Продав остатки предыдущих заказов, а в идеале всё отправить на фронт. Если же потом обнаружится новая партия---петушка червоного запускать---действует мгновенно на соображалку! Пора себя уважать начинать. И главное. Всё это делать вне зависимости от результата переговоров, что наобещал этот тускер. Покупать только своё!
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19.03.2024 18:55 Відповісти
З Україною до 28 березня, а з кацапами та бульбашами вже домовились?
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19.03.2024 19:35 Відповісти
И фермера титушки пойдут перекрывать российское зерно?
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19.03.2024 20:11 Відповісти
Ось майбутній результат домовленості з польщею: "Україні заборонено ввозити будь-яку свою продукцію на польський ринок, а польські підприємці будуть продовжувати безлімітно ввозити свій контрабас в Україну демпінгуючи на нашому ринку знищуючи вітчизняних виробників", при цьому польські бариги будуть і далі ввозити кацапську агропродукцію до себе в країну, а потім перепродувати її на ринку ЄС.

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19.03.2024 21:44 Відповісти
Головне зробити все так,щоб експорт з рашки не постраждав і контрабанда санкційних товарів і товарів подвійного призначення,через Польщу до ху@ляндії і бульбоху@ляндії,не зазнав збитків.
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19.03.2024 21:50 Відповісти
Багато що мене непокоїть:
1)" у Варшаві, яка запланована на 28 березня, сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять обидві сторони і польських фермерів. Як вже справедливо зазначали попередні дописувачі ми ведемо справу з польськім урядом ("фермерів", а особливо тих хто запрошував погуляти бульбаш до Польщі мають "розважати" їхні урядовці). Тобто буде 2 проти 1 (нас). Вихід з цієї пастки: долучити інститути ЄС, або взяти замаскованих під фермерів ветеранів, щоб вони заштовхнули під час цих ***...ких перемовин "фермерам" рештки рашистів до горлянки! Фермерам - час подбати про врожай, а не про виконання контракту з ******! Усі вигадані проблеми з якістю нашої агропродукції перевірити через незалежну експертизу під контролем комісії (Україна, ЄС, Польша)
2) показуха в Варшаві "великої трьохсторонньої зустрічі, а на кордон до нас виїхати не захотіли, бо показуха (обидва варіанти - вірні)
3) ""Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою, не хочу їм шкодити", - підкреслив польський прем'єр". Як на мене урядова "сторона" одразу погрожує та бажає, щоб нашим перемовникам це було прийнятним!
4) "...уряд Польщі зараз діє в умовах, коли треба планувати багато коштів на безпеку Польщі..."
нарешті, щось зрозуміле. потрібно https://defence-ua.com/army_and_war/u_polschi_vinikli_problemi_z_groshima_na_astronomichni_zakupivli_korejskogo_ozbrojennja-13960.html дуже багато коштів!
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19.03.2024 21:50 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/aleks-lissitsa-cini-na-pshenicyu-zbivayut-rosiyani-yakbi-polyaki-bachili-statistiku-to-ne-kazali-b-shcho-ukrajina-zavalila-svit-zernom-14032024-497819 Середній польський фермер наближається до формату "Аргентина 30 років тому".

З початком війни світові ціни на зерно стрибнули на історичні максимуми за останні 20 років. Якщо взяти пшеницю, вона коштувала майже 450 євро за тонну. Таких цін в Європі давно не було, принаймні я не пригадую. Тому фермери, зокрема й польські, на цьому дуже добре заробили. Коли ж зібрали врожай 2022 р. і почали його продавати, то ціни вже впали до 250 євро. Уже тоді польські фермери почали протестувати, бо ціни знизилися на 200 євро і вони вважали це не дуже справедливим.

Росіяни на сьогодні найбільші експортери пшениці. Весь глобальний ринок пшениці - це 200 млн т, з них 70 млн т - це Росія, а Україна - приблизно 15 млн т. Якщо б польська преса та фермери просто бачили статистику, вони б не казали, що Україна завалила світ зерном. Однак у них емоційне рішення та стереотипи, бо вони бачать фури та поїзди з України.
Друга проблема - структурні проблеми у самій Польщі. І тут дуже проста математика. Сьогодні середній фермер у Польщі має 11 га землі. Якщо взяти 11 га землі за ціни 250 євро за тонну пшениці, то його річний дохід буде орієнтовно 25 тис. євро на рік. Якщо відняти податки і додати дотації, то сукупний дохід сім'ї буде 20 тис. євро. Але на цей дохід треба і прожити, і купити засоби виробництва, як-от добрива.
Якщо не брати до уваги великі господарства, а у Польщі є великі холдинги, середній польський фермер, як і європейські фермери загалом, наближається до формату "Аргентина 30 років тому".
Польща - це високосубсидійована країна в межах Євросоюзу. Щороку вони отримували майже 100 млрд євро на різного роду субсидії, тому вони побудували дороги, інфраструктуру, але водночас не перебудували своє сільське господарство на конкурентоспроможний тип. Тому до польського агробізнесу питання, а чи їхня продукції конкурентоспроможна без фактора України? Скажімо, якщо завтра про Україну забули і її немає. Чи вони конкурентоспроможні? На моє переконання, ні.
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19.03.2024 22:48 Відповісти
 
 