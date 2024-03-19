Сподіваюся, що до 28 березня Польща домовиться з Україною щодо аграрних питань, - Туск
Глава польського уряду Дональд Туск сподівається, що до зустрічі українського та польського урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня, сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять обидві сторони і польських фермерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Туск заявив на пресконференції у Варшаві.
"Сподіваюся, що до 28 березня, а в цей день ми плануємо зустріч з українським урядом у Варшаві, ми приймемо спільні рішення з Україною, які будуть набагато безпечніші для польських аграріїв", - заявив Туск.
Він повідомив, що з українцями упродовж двох тижнів буде знайдено рішення з кількох питань: затвердження ліцензій, згода уряду на пропуск агропродукції з території України.
"Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою, не хочу їм шкодити", - підкреслив польський прем'єр.
Він додав, що вдалося нейтралізувати більшість загроз, про які говорили польські аграрії, зокрема у користуванні залишать частину орних земель, які мали вилучити відповідно до Європейського зеленого курсу.
Разом з тим, за його словами, переконування Єврокомісії було складною справою і не все вдалося досягти на 100%.
Туск також повідомив, що уряд Польщі зараз діє в умовах, коли треба планувати багато коштів на безпеку Польщі, а також на допомогу Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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туск, у букмекерів зробив ставку.
повезе, не повезе.....
А з ЕС. Бо Польща порушила вимоги ЕС.
Не треба викручувати руки Україні, Туск.
Украіна нічого не порушила.
Припиняємо торгівлю ваабщє!
Тільки ми то своє зерно і курятину куди завгодно пристроємо, а вот польські сири та яблука негри НЕ їдять 😂👍
»…які задовільнять обидві сторони і польських фермерів.Джерело: » ???
Е ще і третья сторона? «Польськи фермери»?
Польський уряд окремо. А польськи фермери- окремо?
Заплутав, зовсім, пан Туск.
в блокаді потреб не було
була потреба миттєвому, та жорстокому припиненні неправильних дій наших зернотрейдерів
і їх покаранні.
і таких самих дій відносно своїх блокувальників
але передвиборча кампанія пересрала всю малину
Не було ніяких злочинних дій українських агротрейдерів. ЕС дозволив ввіз агропродукції в ЕС, частиною якого є й Польща. Це поляки влаштували незаконне ембарго.
Українська сторона нічого не порушувала.
Абсолютно нічого, крім польських незаконних хотєлок.
і впевнений що наші бариги не могли не зекономити на доставці
"Поганяти лисого" одне одному?
1)" у Варшаві, яка запланована на 28 березня, сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять обидві сторони і польських фермерів. Як вже справедливо зазначали попередні дописувачі ми ведемо справу з польськім урядом ("фермерів", а особливо тих хто запрошував погуляти бульбаш до Польщі мають "розважати" їхні урядовці). Тобто буде 2 проти 1 (нас). Вихід з цієї пастки: долучити інститути ЄС, або взяти замаскованих під фермерів ветеранів, щоб вони заштовхнули під час цих ***...ких перемовин "фермерам" рештки рашистів до горлянки! Фермерам - час подбати про врожай, а не про виконання контракту з ******! Усі вигадані проблеми з якістю нашої агропродукції перевірити через незалежну експертизу під контролем комісії (Україна, ЄС, Польша)
2) показуха в Варшаві "великої трьохсторонньої зустрічі, а на кордон до нас виїхати не захотіли, бо показуха (обидва варіанти - вірні)
3) ""Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою, не хочу їм шкодити", - підкреслив польський прем'єр". Як на мене урядова "сторона" одразу погрожує та бажає, щоб нашим перемовникам це було прийнятним!
4) "...уряд Польщі зараз діє в умовах, коли треба планувати багато коштів на безпеку Польщі..."
нарешті, щось зрозуміле. потрібно https://defence-ua.com/army_and_war/u_polschi_vinikli_problemi_z_groshima_na_astronomichni_zakupivli_korejskogo_ozbrojennja-13960.html дуже багато коштів!
З початком війни світові ціни на зерно стрибнули на історичні максимуми за останні 20 років. Якщо взяти пшеницю, вона коштувала майже 450 євро за тонну. Таких цін в Європі давно не було, принаймні я не пригадую. Тому фермери, зокрема й польські, на цьому дуже добре заробили. Коли ж зібрали врожай 2022 р. і почали його продавати, то ціни вже впали до 250 євро. Уже тоді польські фермери почали протестувати, бо ціни знизилися на 200 євро і вони вважали це не дуже справедливим.
Росіяни на сьогодні найбільші експортери пшениці. Весь глобальний ринок пшениці - це 200 млн т, з них 70 млн т - це Росія, а Україна - приблизно 15 млн т. Якщо б польська преса та фермери просто бачили статистику, вони б не казали, що Україна завалила світ зерном. Однак у них емоційне рішення та стереотипи, бо вони бачать фури та поїзди з України.
Друга проблема - структурні проблеми у самій Польщі. І тут дуже проста математика. Сьогодні середній фермер у Польщі має 11 га землі. Якщо взяти 11 га землі за ціни 250 євро за тонну пшениці, то його річний дохід буде орієнтовно 25 тис. євро на рік. Якщо відняти податки і додати дотації, то сукупний дохід сім'ї буде 20 тис. євро. Але на цей дохід треба і прожити, і купити засоби виробництва, як-от добрива.
Якщо не брати до уваги великі господарства, а у Польщі є великі холдинги, середній польський фермер, як і європейські фермери загалом, наближається до формату "Аргентина 30 років тому".
Польща - це високосубсидійована країна в межах Євросоюзу. Щороку вони отримували майже 100 млрд євро на різного роду субсидії, тому вони побудували дороги, інфраструктуру, але водночас не перебудували своє сільське господарство на конкурентоспроможний тип. Тому до польського агробізнесу питання, а чи їхня продукції конкурентоспроможна без фактора України? Скажімо, якщо завтра про Україну забули і її немає. Чи вони конкурентоспроможні? На моє переконання, ні.