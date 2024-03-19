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Новини Допомога Україні
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Пентагон запустив сайт з контролю американської військової допомоги Україні

пентагон

Управління генерального інспектора Пентагону запустило сайт, на якому американці зможуть одержати інформацію, як здійснюється контроль над зброєю та обладнанням, які США надають Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сайт Ukraine Oversight надає інформацію про роботу 20 американських агентств із нагляду, які відомі як "Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною". Вони стежать за тим, щоб надану Києву допомогу використовували за призначенням.

Видання The Hill зазначає, що республіканці в Конгресі США все ще виступають проти виділення Україні допомоги, водночас багато хто з них ставить собі запитання, чи існує належний облік зброї, яку відправляють Києву.

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч уже досить давно опікується темою використання допомоги, яку виділяють Україні. У лютому минулого року він заявляв, що його відомство поки що не виявило випадків нецільового використання американської допомоги. "При цьому він попередив, що розслідування з цього питання все ще перебувають на ранніх етапах", - писало тоді агентство Associated Press.

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Автор: 

Пентагон (1437) США (23404)


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Топ коментарі
+5
Хорошая работа, хлебная должность:
контролируй себе НУЛИ экономической и НУЛИ военной помощи,
пиши отчеты об отсутствии нецелевого ее (нулевой помощи) использования, получай очень нехилую зарплату и регулярные повышения в званиях и должностях и в …. короче - ни во что- не дуй!
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19.03.2024 18:36 Відповісти
+5
З таким бардаком який розвела зелена саранча це закономірно.
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19.03.2024 18:45 Відповісти
+5
...бнуті ЗЕублюдочні макаки - не за лідАра треба вболівати а за країну за людей українців , котрих він нищить с своїми менеджерами , щоби більше залишилося перекотипольних какаяразніца ,,,Аби тільки себе від грат спасти , а не свою матір батьківщину
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19.03.2024 18:49 Відповісти
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рашистам не треба буде платити своїм шпіонам

координати Петріотів та Абрамсів в Україні будуть? 👿
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19.03.2024 18:17 Відповісти
Сайт буде лаконічним. Скромнєньким.
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19.03.2024 18:26 Відповісти
Доки Залужний тримав звʼязок з партнерами утаємничено від СТАВКИ зеВЕРХВНОГО лідАра, чомусь не було такого "шороху" з контролем. А зараз витік від блдоти шпигунської на СТАВЦІ вови вже такий, що можна й увідкриту контролювати МАРОДЕРНЮ он-лайн, гірше вже не буде? Я правильно розумію?
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19.03.2024 18:38 Відповісти
Ви ж за Петра душою і тілом. Чому так примазуєтеся до призвіща нашого військового генія.
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19.03.2024 18:45 Відповісти
...бнуті ЗЕублюдочні макаки - не за лідАра треба вболівати а за країну за людей українців , котрих він нищить с своїми менеджерами , щоби більше залишилося перекотипольних какаяразніца ,,,Аби тільки себе від грат спасти , а не свою матір батьківщину
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19.03.2024 18:49 Відповісти
в тому й тупість Земакак Подляка - вони вказують на свої страхи прямо прізвищами - ПОРОШЕНКО, ЗАЛУЖНИЙ
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19.03.2024 18:56 Відповісти
І на кажи.

Таке враження , що вони знову ,радше, шукатимуть мир в очах *****

Аніж виявлять підтримку патріотам України
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19.03.2024 19:02 Відповісти
Ви розумієте, тупезні , що ви своїми отакими реакціями ПЕТРО чи ЗАЛУЖНИЙ викриваєте суть сьогоднішньої влади - СТРАХ ТІЛЬКИ ЗА СВІЙ РЕЙТІНГ!!!Не перемога , а страх за оті танчики по дорогах Великого крадівництв з символами ZVO під парад у Києві , страх за здачу Півдня за мародерство та Єрмачинщину ...
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19.03.2024 18:54 Відповісти
Не стосується теми, ні однієї. В мене питання - ХТО ТИ? І скільки отримуєш, що стирчиш в кожній темі із штампами з методички? Це просто цікавість.
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19.03.2024 19:42 Відповісти
А чого ТИ прискіпуєшся до нормальнию людини ? І де у її дописі ТИ знайшов методичку
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19.03.2024 23:49 Відповісти
А щодо контролю перетікання американських грошей раші, коммі-Китаю, Туреччині, ОАЕ, саудівцям і Киргизстану (і іншим -станам)?

Там "бабки" серйозніші крутяться. Американці, проконтролюйте киргизів, будь ласка. Бо щось там нечисто: ріст імпорту американських мікропроцесорів на 1000% за рік.

І казахів. І арабів. А турків -- особливо.
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19.03.2024 18:21 Відповісти
усё ок ..спеці з сіліконовой доліні походженям з п@дорашці трімают руку на пульсі....допомогая "родине" амеріканскімі супутніковімі фото...
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19.03.2024 18:35 Відповісти
Они эти чипы вставляют верблюдам и баранам, там всьо чэсно
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19.03.2024 18:44 Відповісти
Хорошая работа, хлебная должность:
контролируй себе НУЛИ экономической и НУЛИ военной помощи,
пиши отчеты об отсутствии нецелевого ее (нулевой помощи) использования, получай очень нехилую зарплату и регулярные повышения в званиях и должностях и в …. короче - ни во что- не дуй!
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19.03.2024 18:36 Відповісти
дуже гарна робота для пані Вікторіі Спартс....хоча цю бл@діну вже давно не чутно
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19.03.2024 18:38 Відповісти
Як можна контролювати те чого немає? Де зброя? Останній пакет був просто ні про що. А нові невідомо коли будуть (і чи будутьт взагалі). Та й якось дивно виглядає поява цього сайту на другому році війни.
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19.03.2024 18:40 Відповісти
З таким бардаком який розвела зелена саранча це закономірно.
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19.03.2024 18:45 Відповісти
Ну так. Треба ж полегшити життя фсбшникам...
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19.03.2024 18:55 Відповісти
Нарешті, дочекалися американської допомоги. Тепер коли буде сайт, пуйло побачить скільки військової техніки поставлено, злякається і втече з України. Геніально.
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19.03.2024 19:01 Відповісти
придурки
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19.03.2024 23:26 Відповісти
 
 