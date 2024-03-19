Боєприпаси, бронемашини, запчастини та медичні матеріали: Пісторіус про деталі нового пакету від Німеччини

Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що у новому пакеті військової допомоги для ЗСУ - боєприпаси, бронемашини, запчастини та медичні матеріали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це поінформував журналістів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після завершення 20-ї зустрічі Контактної групи з військової підтримки України.

"Ми підготували до цієї зустрічі в форматі "Рамштайн" пакет допомоги вартістю майже пів мільярда євро. До нього входить 10 тисяч артилерійських снарядів із запасів наших Збройних сил. Доставка почнеться невдовзі, фактично негайно", - сказав міністр.

ФРН, зокрема, уклала договір на придбання 100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм для України, початок постачання очікується цього року.

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У пакеті також 100 БМП і стільки ж високоефективних автомобілів для логістики, запчастини для раніше переданих систем і велика кількість медичного матеріалу.

Пісторіус також поінформував, що Німеччина бере на себе оплату 180 тисяч боєприпасів у рамках Чеської ініціативи. Доставка їх буде здійснюватися поетапно та розпочнеться влітку. Логістикою опікується чеська сторона, Пісторіус провів на вихідних розмову зі своєю колегою Яною Черноховою.

Стосовно коаліції повітряної оборони в рамках "Рамштайну", яку ініціювали Німеччина з Францією, до неї долучилася ще одна держава – Норвегія. Загалом коаліція нараховує наразі 15 країн. Україна має бути забезпечена довгостроково достатніми потужностями для захисту та стримування, підкреслив німецький політик. Важливим є питання сумісності, це показала війна, додав він.

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Глава Міноборони ФРН поінформував, що обговорить питання допомоги Україні, зокрема, питання далекобійної артилерії під час зустрічі з французьким колегою Себастьяном Лекорню пізніше цього тижня в Берліні. Водночас він не підтвердив, що йтиметься про ракети Taurus. Міністр зауважив, що "все вже сказано щодо цього, нічого нового немає". Він додав, що французи та британці постачають ракети, які не можна порівняти з німецькими системами.

На запитання про те, в якому випадку Німеччина могла б послати свої війська в Україну, Пісторіус назвав запитання гіпотетичним, заявив, що наразі така опція не обговорюється і нагадав позицію канцлера Олафа Шольца: ноги німецького солдата на українській землі не буде.

Нагадаємо, Німеччина сьогодні, 19 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро.