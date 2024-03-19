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Новини Війна
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Боєприпаси, бронемашини, запчастини та медичні матеріали: Пісторіус про деталі нового пакету від Німеччини

борис,пісторіус

Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що у новому пакеті військової допомоги для ЗСУ - боєприпаси, бронемашини, запчастини та медичні матеріали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це поінформував журналістів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після завершення 20-ї зустрічі Контактної групи з військової підтримки України.

"Ми підготували до цієї зустрічі в форматі "Рамштайн" пакет допомоги вартістю майже пів мільярда євро. До нього входить 10 тисяч артилерійських снарядів із запасів наших Збройних сил. Доставка почнеться невдовзі, фактично негайно", - сказав міністр.

ФРН, зокрема, уклала договір на придбання 100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм для України, початок постачання очікується цього року.

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У пакеті також 100 БМП і стільки ж високоефективних автомобілів для логістики, запчастини для раніше переданих систем і велика кількість медичного матеріалу.

Пісторіус також поінформував, що Німеччина бере на себе оплату 180 тисяч боєприпасів у рамках Чеської ініціативи. Доставка їх буде здійснюватися поетапно та розпочнеться влітку. Логістикою опікується чеська сторона, Пісторіус провів на вихідних розмову зі своєю колегою Яною Черноховою.

Стосовно коаліції повітряної оборони в рамках "Рамштайну", яку ініціювали Німеччина з Францією, до неї долучилася ще одна держава – Норвегія. Загалом коаліція нараховує наразі 15 країн. Україна має бути забезпечена довгостроково достатніми потужностями для захисту та стримування, підкреслив німецький політик. Важливим є питання сумісності, це показала війна, додав він.

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Глава Міноборони ФРН поінформував, що обговорить питання допомоги Україні, зокрема, питання далекобійної артилерії під час зустрічі з французьким колегою Себастьяном Лекорню пізніше цього тижня в Берліні. Водночас він не підтвердив, що йтиметься про ракети Taurus. Міністр зауважив, що "все вже сказано щодо цього, нічого нового немає". Він додав, що французи та британці постачають ракети, які не можна порівняти з німецькими системами.

На запитання про те, в якому випадку Німеччина могла б послати свої війська в Україну, Пісторіус назвав запитання гіпотетичним, заявив, що наразі така опція не обговорюється і нагадав позицію канцлера Олафа Шольца: ноги німецького солдата на українській землі не буде.

Нагадаємо, Німеччина сьогодні, 19 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро.

Автор: 

Німеччина (7481) допомога (8448) Пісторіус Борис (278)


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Топ коментарі
+4
Германія встає з колін. Параша, вставай в позу зю!
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19.03.2024 18:24 Відповісти
+3
Велика подяка Дойчланд!
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19.03.2024 18:40 Відповісти
+3
От що мені подобається у німців- це їх «пунктуальність».
Буде добре усе рахують з « немецькою пердантичностью».

Рахунок викатили Україні до останнего цента.

На кожен такий рахунок німетчини украіна може/повинна відповісти
акуратним списком своїх затрат, що зробила/втратила Україна.
Це- може бути збитки від агресора ( житло, інфраструктура, майно тощо).

Щоб західні партнери розуміли-
яку ціну платить Україна,
а яку вони.
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19.03.2024 19:05 Відповісти
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Чессловіус чи Пісторіус, га?
)))
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19.03.2024 18:23 Відповісти
Га ...
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19.03.2024 18:46 Відповісти
От що мені подобається у німців- це їх «пунктуальність».
Буде добре усе рахують з « немецькою пердантичностью».

Рахунок викатили Україні до останнего цента.

На кожен такий рахунок німетчини украіна може/повинна відповісти
акуратним списком своїх затрат, що зробила/втратила Україна.
Це- може бути збитки від агресора ( житло, інфраструктура, майно тощо).

Щоб західні партнери розуміли-
яку ціну платить Україна,
а яку вони.
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19.03.2024 19:05 Відповісти
Германія встає з колін. Параша, вставай в позу зю!
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19.03.2024 18:24 Відповісти
Від чого? Від 10 тисяч снарядів? Це на скільки днів?
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19.03.2024 18:37 Відповісти
ФРН виділила кошти на закупівлю 180 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Орбан утримався при голосуванні за виділення 5 млрд євро для військової допомоги Україні. Думаєш без німців обійшлось?
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19.03.2024 18:42 Відповісти
Можливо. Але до вставання Німеччини з колін ще дуже далеко. Воно почнеться коли отримаєм Тауруси без всіляких умов та обмежень.
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19.03.2024 18:45 Відповісти
Американське Риже чмо нам Томагавків сотні дасть?
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19.03.2024 18:49 Відповісти
Авжеж. Дасть. 30 Абрамсів ледь випросили.
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19.03.2024 18:59 Відповісти
Для чого це інформування що у пакеті допомоги України?

С точки зору військової єфективністі - це сюрпризи. Про які ворог мае дізнатися на полі бою.

А може це для того щоб не виникало питань, чи е там Тауруси?

Ні. Ми не даемо Україні Тауруси та Леопарди 2.
Кому адресован цей меседж?
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19.03.2024 18:45 Відповісти
Це деза.
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19.03.2024 18:47 Відповісти
Як би!

Але Піздоріус у своїми репертуарі.
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19.03.2024 18:51 Відповісти
Так для кацапів- якби , а для нас- саме те- шо кацапів мочити і далі))
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19.03.2024 18:58 Відповісти
Цей меседж адресовано тим, хто постійно згадує шоломи та аптечки.
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19.03.2024 18:48 Відповісти
А може це прямий звіт для ху&ла?
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19.03.2024 18:52 Відповісти
Може й так. Тоді лишається сподіватися, що маємо старанно дозовану дезінформацію.
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20.03.2024 08:24 Відповісти
Велика подяка Дойчланд!
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19.03.2024 18:40 Відповісти
Пісторіус також поінформував, що Німеччина бере на себе оплату 180 тисяч *********** у рамках Чеської ініціативи. Доставка їх буде здійснюватися поетапно та розпочнеться влітку.


Круто. Тобто постачати будуть нерівномірно. Не одним великим пакетом, а порціями. І все залежатиме від швидкості проплати та вчасності логістичних поставок. Це тобі не КНДР, яка надала все і одразу.
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19.03.2024 18:47 Відповісти
Ага, щоб вгатили десь по ешелону.. Чи по складу біля кордону..
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19.03.2024 18:50 Відповісти
Ну ми ж можемо почекати. У нас же ж всього вистачає.
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19.03.2024 18:55 Відповісти
Є варіанти? Чи ми маємо Транссіб і Бам, по яким можна гнати ешелон за ешелоном? Чи так, полялякати?
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19.03.2024 19:04 Відповісти
А в чому проблема? Нас океан розділяє? Треба літаками везти? У нас спільний кордон з ЄС. Позвозили все до складів у тій же ж Польщі або Румунії, а потім вже сюди. Раніше ж перевозили. І нічого - нормально все було.

А що хотів сказати взагалі?
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19.03.2024 19:10 Відповісти
До Польщі? де скрізь стирчать путінські вуха? Румунія ще туди-сюди. Угорщина? Словаччина? Босфор? Все як на долоні. А взагалі я хотів сказати, що логістика потребує тиші і наші балачки нічого не вирішують. Довіряємо партнерам чи руки до гори...
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19.03.2024 19:21 Відповісти
Босфор контролює Туреччина
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19.03.2024 19:33 Відповісти
10 тис снарядів - це на два дні, курам на сміх! Якби Шольц реально хотів би допомогти Україні, то закупив би снаряди в США, у яких снаряди є, але грошей нібито немає.
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19.03.2024 20:46 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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19.03.2024 21:26 Відповісти
Це як в медицині - поставили під капельницю, але от чи виживе...
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20.03.2024 05:37 Відповісти
Якби одноклітинні наші громадяни перед війною не вибрали вазелін, а вибрали б порох, то в нас були б і снаряди і мир в Україні.
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20.03.2024 08:30 Відповісти
 
 