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9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії: по Нікопольщині протягом дня працювала зброя окупантів

нікопольщина

Російська армія протягом дня здійснила 9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії по Нікопольщині в Дніпропетровській області. Пошкоджено кілька будівель і екскаватор.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджений приватний будинок й екскаватор. Понівечена господарська споруда, ще одна – знищена", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що минулося без загиблих і постраждалих.

В інших районах області було спокійно.

Дивіться також: Окупанти випустили по Нікополю три дрони-камікадзе і тричі атакували з артилерії район: пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будинки, авто, ЛЕП та газогін. ФОТОрепортаж

Окупанти 19 березня обстріляли Нікопольщину
Окупанти 19 березня обстріляли Нікопольщину
Окупанти 19 березня обстріляли Нікопольщину

Автор: 

обстріл (29181) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (3861)


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А не бажає Херпіду організувати у Нікополі свій кабінет і комнатку для тимчасового проживання? Бути разом з людьми, які йому у 2019 році довірили життя. Привезти нові технології захисту асфальтом і показати, як це було край необхідне під час війни, що без асфальту нікуди, а ракети і снаряди для ЗСУ то муйня.
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19.03.2024 19:29 Відповісти
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19.03.2024 21:48 Відповісти
 
 