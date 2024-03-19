9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії: по Нікопольщині протягом дня працювала зброя окупантів
Російська армія протягом дня здійснила 9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії по Нікопольщині в Дніпропетровській області. Пошкоджено кілька будівель і екскаватор.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджений приватний будинок й екскаватор. Понівечена господарська споруда, ще одна – знищена", - ідеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що минулося без загиблих і постраждалих.
В інших районах області було спокійно.
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Анатолий К #427424
показати весь коментар19.03.2024 19:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар19.03.2024 21:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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