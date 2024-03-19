9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії: по Нікопольщині протягом дня працювала зброя окупантів

Російська армія протягом дня здійснила 9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії по Нікопольщині в Дніпропетровській області. Пошкоджено кілька будівель і екскаватор.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджений приватний будинок й екскаватор. Понівечена господарська споруда, ще одна – знищена", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що минулося без загиблих і постраждалих.

В інших районах області було спокійно.

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