Україні потрібна підтримка, щоб продовжувати захищати свою територію, сподіваємося на якнайшвидше рішення Конгресу, - Остін
Україні потрібна підтримка для можливості продовжувати захищати свою територію й тримати лінію оборони.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україні.
"Що стосується потенційного прориву РФ. На полі бою ми спостерігаємо низку поступових успіхів росіян, про що голова Браун сказав щойно. Цих успіхів було досягнуто значними витратами з точки зору персоналу та обладнання. Але, тим не менш, ми побачили деякі успіхи. Я спілкуюся зі своїм українським колегою і головнокомандувачем ЗСУ, вони відчувають упевненість у своїй здатності продовжувати захищати свою суверенну територію й тримати лінію оборони. Звісно, їм потрібні боєприпаси. Їм потрібна підтримка, щоб мати можливість продовжувати це робити", - сказав Остін на брифінгу за результатами 20-го засідання у форматі "Рамштайн".
З огляду на це глава Пентагону наголосив, що сподівається на швидке ухвалення в Конгресі США додаткового пакета допомоги для України.
"Я, як і раніше, бачу широку підтримку в обох палатах Конгресу України, і тому я оптимістичний щодо того, що ми побачимо прогрес. Але, знову ж таки, це річ, яку не можна абсолютно передбачити, і ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і нашими міжнародними партнерами, щоб гарантувати, що Україна отримає необхідну їй підтримку", - зазначив міністр.
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Фортифікаційні замовлення в структурі Міноборони почались з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров взяв своїм радником колишнього замголови Офісу президента Кирила Тимошенка.
вова оманський каже, що ситуація на фронті краща, ніж 3 місяці тому.
навіть французські військові нам не треба, от настільки в нас все добре.
і взагалі, давайте допомогу в кредит, ну а ****. Хіба не ох*їнно: руками безкоштовних Микол знищуються кацапи й слабне параша, а діти і внуки Микол будуть доплачувати штатам за б/у техніку , яка замість списання буде передана в вигляді позики.
@leusenko1
1) з коменту Ellena@Soader23: "Від БАНДЕРІВЕЦЬ НА СЛУЖБІ ДЯДЕЧКА СЕМА: З Рамштайну-20 спостереження одного з причетних: на переговорних майданчиках, на яких працював Умеров все помірно сумно. Як кажуть переговорники від США та Нідерландів з якими працював Умеров, він... 2) ...Умеров, він "не має потрібної дипломатичної гнучкості, має доволі низький професійний рівень у оборонній сфері і веде переговори виключно з точки зору вимог, а не пошуку шляхів рішення нагальних проблем, що призводить до низького рівня досягнення домовленостей".3) Умеров діє у переговорній сфері так же, як Зеленський - бикує і це дуже погано - бикування не працює у Зєлі з літа 23-го тому справи з постачанням зброї м'яко кажучи, не дуже".
"The Hill освещающет политическую жизнь в Вашингтоне, и сегодня рассказывает о том, когда Конгресс США может одобрить законопроект о помощи Украине, который пока остается заблокированным в Палате представителей.
В https://thehill.com/homenews/house/4540014-speaker-johnson-gop-face-crunch-time-on-ukraine/ публикации СМИ сказано, что на этой неделе нижняя палата американского парламента вернется к работе во вторник, но будет проводить сессионные заседания только в течение четырех дней, а затем отправится на двухнедельные пасхальные каникулы.
Как пишет The Hill, демократы-конгрессмены и другие сторонники Украины призывают спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект на голосование уже до конца недели.
Республиканцы в Конгрессе ранее связывали одобрение закона о помощи Украине (он также предполагает поддержку Израиля и Тайваня) с укреплением охраны южной границы США и ужесточением мер по борьбе с нелегальной миграцией.
По данным The Hill, рассмотреть закон о помощи Украине на этой неделе будет не так просто, поскольку Конгрессу также предстоит предотвратить «шатдаун», то есть прекращение работы правительственных структур без одобренного финансирования.
Джонсон уже дал понять, что намерен сначала рассмотреть вопросы, связанные с работой правительства, и только потом вернуться к законопроекту о помощи другим государствам, сказано в публикации.
Если закон о поддержке Киева не будет принят на этой неделе, его рассмотрение может начаться только после 9 апреля, когда Конгресс вернется к работе после Пасхи.
«По мнению многих демократов, изможденные украинские силы не могут ждать так долго», - пишут авторы. Они напоминают, что на фоне отсутствия американской военной помощи ВСУ потеряли город Авдеевка в Донецкой области и продолжают медленно отступать.
При этом Джонсон пока не объяснил, как и когда именно он планирует решать вопрос с законопроектом о помощи Киеву".
https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128 Онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине" сьогодні в 19:17