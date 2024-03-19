Україні потрібна підтримка, щоб продовжувати захищати свою територію, сподіваємося на якнайшвидше рішення Конгресу, - Остін

Україні потрібна підтримка для можливості продовжувати захищати свою територію й тримати лінію оборони.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україні.

"Що стосується потенційного прориву РФ. На полі бою ми спостерігаємо низку поступових успіхів росіян, про що голова Браун сказав щойно. Цих успіхів було досягнуто значними витратами з точки зору персоналу та обладнання. Але, тим не менш, ми побачили деякі успіхи. Я спілкуюся зі своїм українським колегою і головнокомандувачем ЗСУ, вони відчувають упевненість у своїй здатності продовжувати захищати свою суверенну територію й тримати лінію оборони. Звісно, їм потрібні боєприпаси. Їм потрібна підтримка, щоб мати можливість продовжувати це робити", - сказав Остін на брифінгу за результатами 20-го засідання у форматі "Рамштайн".

З огляду на це глава Пентагону наголосив, що сподівається на швидке ухвалення в Конгресі США додаткового пакета допомоги для України.

"Я, як і раніше, бачу широку підтримку в обох палатах Конгресу України, і тому я оптимістичний щодо того, що ми побачимо прогрес. Але, знову ж таки, це річ, яку не можна абсолютно передбачити, і ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і нашими міжнародними партнерами, щоб гарантувати, що Україна отримає необхідну їй підтримку", - зазначив міністр.

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