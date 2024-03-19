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Новини
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88 мільярдів доларів за два роки зібрали країни "Рамштайну" на підтримку України, - Остін

остін,ллойд

Країни Контактної групи з питань оборони України за два роки зібрали $88 млрд військової підтримки, і зараз зосереджуються на двох напрямах – забезпечити негайні потреби ЗСУ на полі бою, а також надати допомогу для довгострокової перспективи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ, про це заявив у вівторок за підсумками засідання Контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін.

"Упродовж майже двох років ця Контактна група виділила понад $88 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки",- зауважив Остін.

Він відзначив, що найбільші зусилля доклали 15 союзників США, які виділяють Україні більше, ніж Сполучені Штати в розрахунку до власного ВВП.

"Наші союзники та партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також мають зробити це", - наголосив глава Пентагону.

Він зазначив, що Контактна група продовжує зосереджуватися на двох напрямах.

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"По-перше, ми працюємо разом, щоби забезпечити негайну підтримку українських військ, а по-друге, ми наполегливо працюємо з керівництвом України, щоби спланувати довгострокову оборону та стримування", - поінформував міністр оборони США.

Він продовжив, що робота над довгостроковою підтримкою ґрунтується на зусиллях Коаліцій спроможностей, щоби допомогти Україні створити надійну бойову міць на майбутнє.

"Коаліції спроможностей допоможуть і дозволять друзям України координувати спільну підтримку впродовж багатьох років. Вони створюють послідовний, оперативний і стійкий підхід до безпеки України в майбутньому", - зазначив Остін.

Читайте: Підтримка України з боку Франції "не має меж і червоних ліній", - Макрон

У цьому зв’язку він повідомив, що у вівторок провів перше засідання керівної групи Коаліцій спроможностей, яке додало єдності в зусиллях і цілях восьми коаліцій країн на підтримку України. Тож, під час нинішньої зустрічі був обговорений досягнутий прогрес та скоординовані подальші шляхи для вирішення ключових питань.

Остін подякував за спільну роботу представникам Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі й Великої Британії.

"Вони активізувалися, щоб очолити Коаліції спроможностей та залучити ресурси й персонал до виконання цього критично важливого завдання. Їхнє лідерство є свідченням єдності та рішучості зустрічі "Рамштайн" сьогодні", - наголосив глава Пентагону.

Він також підкреслив, що підтримка України має "вирішальне значення" безпосередньо для Сполучених Штатів. За його словами, коли США інвестують у безпеку України, вони інвестують у власну безпеку.

Автор: 

допомога (8448) підтримка (628) Остін Ллойд (521) Рамштайн (164)


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Топ коментарі
+7
Ви ***** за нафту заплатити у 5 разів більше !!!
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19.03.2024 19:26 Відповісти
+4
и по 130 млрд в год в течении 20 лет на афганистан, добавил Остин.
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19.03.2024 19:44 Відповісти
+3
Саме Тимошенко мародер вищого рівня був звільнений показово перед одним з" Рамштайнів"- щоби МАРОДЕР РЕЗНІКОВ зміг чіплятися на Остін своїми цьомками з обнімашками - зараз Умєров став кришею для того ж Тимошенко - й Остін буде жати йому клешню?
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19.03.2024 19:25 Відповісти
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Хоч би вже не соромились з такими оголошеннями!!!
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19.03.2024 19:24 Відповісти
Чим довше тягнеться вирішення з допомогою- тим більше палиться МАРОДЕРНЯ ЄРМКА
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19.03.2024 19:26 Відповісти
Саме Тимошенко мародер вищого рівня був звільнений показово перед одним з" Рамштайнів"- щоби МАРОДЕР РЕЗНІКОВ зміг чіплятися на Остін своїми цьомками з обнімашками - зараз Умєров став кришею для того ж Тимошенко - й Остін буде жати йому клешню?
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19.03.2024 19:25 Відповісти
Ви ***** за нафту заплатити у 5 разів більше !!!
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19.03.2024 19:26 Відповісти
він же це казав 11.2023 (4 місяці тому) .
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19.03.2024 19:27 Відповісти
Не агресивний зелений дятел. Птиця спвуча.
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19.03.2024 20:26 Відповісти
Ця птиця не виділяється ні розумом, ні кмітливістю.
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19.03.2024 20:42 Відповісти
88 мільярлдів доларів і це тільки гроші, які зібрали країни "Рамштайну". А була купа і інших фінансувань. Вова, де гроші?
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19.03.2024 19:31 Відповісти
Поки що зібрали 0 бойових гелікоптерів, 0 літаків, 100 західних танків та 0 ударних безпілотників та 10 балістичних ракет. Якось дорого за 88 мільярдів.
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19.03.2024 19:32 Відповісти
"Дух захватывает при одной мысли, что...
...чем в Америке!" (с)
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19.03.2024 19:36 Відповісти
Ісландії, КАРЛ
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19.03.2024 19:38 Відповісти
и по 130 млрд в год в течении 20 лет на афганистан, добавил Остин.
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19.03.2024 19:44 Відповісти
Копійки за ту роботу, що виконує Україна. Не соромились би озвучувати.
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19.03.2024 19:52 Відповісти
Він озвучує цифри, а не кількість зброї, яка нам була поставлена, бо цією зброєю, яку нам поставили, якщо співставити з силами які кидає кремль, війну проти РФ не виграти.
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19.03.2024 19:59 Відповісти
Вони й не ставлять за мету, щоб Україна виграла. Сша УЖЕ отримали всі преференції з війни. Тут великий список. Далі України війна не піде. А на нас їм начхати.
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19.03.2024 20:05 Відповісти
Остін ліпить "горбатого" про хліб , котрий США ВИПІКАЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ ПІВ РОКУ ТОМУ. І нічого не розказує про те ,чому вони перестали його випікати для України і її народу.
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19.03.2024 20:12 Відповісти
Дякуємо.
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19.03.2024 21:33 Відповісти
ну це умовні $млрд. невідомо як оцінювали застарілу техніку.яку передавали нам, замість дорогої утилізації у себе.
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19.03.2024 22:00 Відповісти
А на скільки у рашки придбали нафти, газу, ну і так по "мєлочі"?
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19.03.2024 23:24 Відповісти
 
 