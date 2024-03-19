Канада виділить $30 мільйонів для чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України

Канада виділить 40 мільйонів канадських доларів (близько 30 млн доларів США), закупівлі у третіх країн артилерійських снарядів для України.

Про це оголосив міністр оборони Канади Біл Блер, переадає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час обговорень представники України прямо говорили про нагальну потребу у більшій кількості артилерійських боєприпасів. Поки ми разом із партнерами у канадській промисловості працюємо над збільшенням внутрішнього виробництва 155-мм снарядів, ми також рішуче налаштовані якомога швидше вдовольнити нагальні потреби України. Підтримавши чеську ініціативу із передачі Україні великої кількості артилерійських боєприпасів, Канада нарощує зусилля, аби вдовольнити одну із найбільш нагальних оборонних потреб України" - сказав він.

Блер вважає, що ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч боєприпасів.

Крім того, Канада передасть Збройним силам України пристрої нічного бачення на 5,7 млн дол, які будуть закуплені у канадської компанії Twenty20 Insight.

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