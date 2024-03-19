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Канада виділить $30 мільйонів для чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України

канада

Канада виділить 40 мільйонів канадських доларів (близько 30 млн доларів США), закупівлі у третіх країн артилерійських снарядів для України.

Про це оголосив міністр оборони Канади Біл Блер, переадає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час обговорень представники України прямо говорили про нагальну потребу у більшій кількості артилерійських боєприпасів. Поки ми разом із партнерами у канадській промисловості працюємо над збільшенням внутрішнього виробництва 155-мм снарядів, ми також рішуче налаштовані якомога швидше вдовольнити нагальні потреби України. Підтримавши чеську ініціативу із передачі Україні великої кількості артилерійських боєприпасів, Канада нарощує зусилля, аби вдовольнити одну із найбільш нагальних оборонних потреб України" - сказав він.

Блер вважає, що ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч боєприпасів.

Крім того, Канада передасть Збройним силам України пристрої нічного бачення на 5,7 млн дол, які будуть закуплені у канадської компанії Twenty20 Insight.

Читайте: Фінляндія виділила €30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Автор: 

боєприпаси (2296) Канада (2217) Чехія (1654)


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Топ коментарі
+3
Напевно, мають закупити доволі значну кількість снарядів, адже вже чимало країн скинулися коштами на цю ініціативу і всі по декілька десятків мільйонів. Хочеться вірити, що там не буде так, як з нашим МО, яке виділило гроші на міни та снаряди і в результаті - ні ***********, ні грошей.
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19.03.2024 20:08 Відповісти
+3
Ніхто при цьому не звернув увагу на той факт, що чеський Павел збирає гроші на купівлю снарядів у третьому Світі, а не в США, хоча в США снаряди є. Відповідь проста - Байден не хоче постачати снаряди в Україну
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19.03.2024 20:21 Відповісти
+1
Для ясності. Це: 30 000 000:4 000=7500 снарядів. Не відмовляємо собі ні в чому.
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19.03.2024 20:10 Відповісти
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Напевно, мають закупити доволі значну кількість снарядів, адже вже чимало країн скинулися коштами на цю ініціативу і всі по декілька десятків мільйонів. Хочеться вірити, що там не буде так, як з нашим МО, яке виділило гроші на міни та снаряди і в результаті - ні ***********, ні грошей.
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19.03.2024 20:08 Відповісти
Для ясності. Це: 30 000 000:4 000=7500 снарядів. Не відмовляємо собі ні в чому.
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19.03.2024 20:10 Відповісти
Ну якщо ти можеш запропонувати для ЗСУ мільйон снарядів то давай , ми чекаємо 🤦
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19.03.2024 21:22 Відповісти
Фінляндія виділить 30 мільйонів євро для фінансування чеської ініціативи з придбання артилерійських *********** для Сил оборони України.
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19.03.2024 20:20 Відповісти
Ніхто при цьому не звернув увагу на той факт, що чеський Павел збирає гроші на купівлю снарядів у третьому Світі, а не в США, хоча в США снаряди є. Відповідь проста - Байден не хоче постачати снаряди в Україну
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19.03.2024 20:21 Відповісти
Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що на це зголосилися, зокрема, Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), а також Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія, Литва, Польща, Люксембург.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії ***********, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні" цього року.
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19.03.2024 20:21 Відповісти
07.03.24 20:48

Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.

По словам чешского президента, "на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук.

А вони все збирають і збирають. Ніяк зупинитися не можуть.
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19.03.2024 20:48 Відповісти
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина покриє витрати на 180 000 снарядів у межах чеської ініціативи з постачання артилерійських *********** Україні.

Відповідну заяву він зробив у вівторок, 19 березня, на полях 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".
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19.03.2024 21:33 Відповісти
Ця сума - це кацапам на день війни
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19.03.2024 21:05 Відповісти
Дякуємо.
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19.03.2024 21:41 Відповісти
ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч ***********

Мда... Якось несолідно як для Канади...
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19.03.2024 22:15 Відповісти
 
 