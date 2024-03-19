10 бригад ЗСУ на східному фронті отримали тисячу FPV-дронів та велику партію автотехніки. ФОТО

Петро Порошенко привіз велику партію техніки на східний фронт. Одночасно допомогу отримали представники 10 бригад і батальйонів. Більше тисячі FPV-дронів отримали підрозділи, які воюють на найгарячіших ділянках фронту – десантники, розвідники і піхотинці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС"

Окрім FPV і "Мавіків", бригади посилили автотранспортом. Потужні вантажівки DAF YA, "робочі конячки" DAF Leyland, а також пересувні авторемонтні майстерні, мікроавтобус Mercedes Sprinter, прально-душові комплекси – загалом ця партія допомоги армії "потягнула" на 24 млн грн.

"Для 28 і 47 ОМБр пригнали 4 вантажівки DAF YA. А за кермо Mercedes Sprinter сядуть військові із 22 окремої механізованоі бригади. Їх ми доукомплектували й двома прально-душовими комплексами", – розповів Порошенко.

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3 вантажівки DAF LayLand отримують бійці Окремої Президентської бригади. На базі DAFiв зроблені й пересувні авторемонтні майстерні, які доводитимуть техніку до ладу просто на лінії зіткнення.

Загалом кількість вантажівок DAF LayLand, DAF YA, Foden, які Порошенко передав у ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, сягнула 500 одиниць.