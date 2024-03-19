УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 951 84

10 бригад ЗСУ на східному фронті отримали тисячу FPV-дронів та велику партію автотехніки. ФОТО

Петро Порошенко привіз велику партію техніки на східний фронт. Одночасно допомогу отримали представники 10 бригад і батальйонів. Більше тисячі FPV-дронів отримали підрозділи, які воюють на найгарячіших ділянках фронту – десантники, розвідники і піхотинці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС"

допомога ЗСУ від Порошенка

Окрім FPV і "Мавіків", бригади посилили  автотранспортом. Потужні вантажівки DAF YA, "робочі конячки" DAF Leyland, а також пересувні авторемонтні майстерні, мікроавтобус Mercedes Sprinter, прально-душові комплекси – загалом ця партія допомоги армії "потягнула" на 24 млн грн.

"Для 28 і 47 ОМБр пригнали 4 вантажівки DAF YA. А за кермо Mercedes Sprinter сядуть військові із 22 окремої механізованоі бригади. Їх ми доукомплектували й двома прально-душовими комплексами", – розповів Порошенко.

автівки для ЗСУ від Порошенка

Також читайте: Морпіхи на Півдні отримали FPV-дрони і квадроцикли для евакуації поранених. ФОТОрепортаж

3 вантажівки DAF LayLand отримують бійці Окремої Президентської бригади. На базі DAFiв зроблені й пересувні авторемонтні майстерні, які доводитимуть техніку до ладу просто на лінії зіткнення.

порошенко

Загалом кількість вантажівок DAF LayLand, DAF YA, Foden, які Порошенко передав у ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, сягнула 500 одиниць.

Автор: 

Порошенко Петро (15193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
Дякую ВАМ пане президенте!
показати весь коментар
19.03.2024 20:06 Відповісти
+65
Той випадок, коли навіть не відкриваючи статтю, вже з заголовку розумієш, звідки ця допомога.
показати весь коментар
19.03.2024 20:12 Відповісти
+41
той віпадок колі ще не віткрів статью,але вже знаеш чіе облічя побачіш.
Респект Петру Алексійовічу
показати весь коментар
19.03.2024 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую ВАМ пане президенте!
показати весь коментар
19.03.2024 20:06 Відповісти
Подяка Петру Олексійовичу, що тут ще далі можна написати якщо без мату, нічого..
показати весь коментар
19.03.2024 20:08 Відповісти
Той випадок, коли навіть не відкриваючи статтю, вже з заголовку розумієш, звідки ця допомога.
показати весь коментар
19.03.2024 20:12 Відповісти
Так. Але, виходячи з заголовка, все це знов виникло з нізвідки, само собою.
показати весь коментар
19.03.2024 21:39 Відповісти
той віпадок колі ще не віткрів статью,але вже знаеш чіе облічя побачіш.
Респект Петру Алексійовічу
показати весь коментар
19.03.2024 20:12 Відповісти
А недоразумение хоть шо-та донатило?
показати весь коментар
19.03.2024 20:12 Відповісти
А відосик за рахунок бюджету рахується?
показати весь коментар
19.03.2024 20:14 Відповісти
Видосик за счет бюджета, это если ты - хапуга
показати весь коментар
19.03.2024 20:16 Відповісти
Ще одне погоняло Зеленського!
*******,Легитимний-2,ЛігтОмний ,і от тепер Хапуга.
Цікавий збіг на Х!
Хезбола,Хуйло,Хамас,*******,Хусіти,Хапуга.
Знов соУпадениє?!
показати весь коментар
19.03.2024 20:22 Відповісти
Неначасі
показати весь коментар
19.03.2024 20:28 Відповісти
Он нам нічево нє должен.
показати весь коментар
19.03.2024 23:06 Відповісти
Порох не зупиняєтьс.Дякую Вам Президенте!
показати весь коментар
19.03.2024 20:12 Відповісти
Хтож іще крім Порошенко?!
Офшорний мільярдер Зеленський здатний передавати тільки відосіки за рахунок бюджету.
От уявіть як на раше тисячами знешкоджуються расєяне від його відосиків!
Чесно - чесно! Ви теж нічого робити не можете коли регочете.
показати весь коментар
19.03.2024 20:13 Відповісти
Дякуємо Порошенку за турботу!!
показати весь коментар
19.03.2024 20:13 Відповісти
Клоун в подметки не годится.
показати весь коментар
19.03.2024 20:14 Відповісти
А от нафіга його обирали?!
показати весь коментар
19.03.2024 20:16 Відповісти
Я сам в а.уе, почему параллельно с лайком нет функции антилайк. Мабуть, воспользуюсь керуванням спаму (за наклеп).
показати весь коментар
19.03.2024 20:24 Відповісти
Брэхло, окромя зебила и пана Порошенко, было еще 37 претендентов.
показати весь коментар
19.03.2024 20:27 Відповісти
ти не психуй, бо - і зебіл, і трампіст одночасно. Гремуча суміш! - не для твоїх нервів. Ну, хііба що - пошлеш його *****, і... правильно зробиш
показати весь коментар
19.03.2024 20:32 Відповісти
спасибки за наколку.
показати весь коментар
19.03.2024 20:39 Відповісти
То чому тепер навпаки?!
Може тому, що повторювали за ****** "аби не Порошенко!"
*********** і досі повторюють.
показати весь коментар
19.03.2024 20:25 Відповісти
Впевнені,що зараз у виборі Зеленський/Порошенко виграє зє?!😁
показати весь коментар
19.03.2024 20:39 Відповісти
Тре у 73 % от 37% проголосовавших спрашивать. А инфантилы в 63% , забившие на выборы, пусть теперь не скиглять , стосовно зебила. Да и военным, в своем большинстве, как и западной части Украины, должно быть стыдно за то, шо они наголосовали.
показати весь коментар
19.03.2024 20:22 Відповісти
А ведь ступни(от слова дурний як ступа) любили когда-то сравнивать достижения в сравнении с 1913-ым годом. При Порошенко явно в военке лед тронулся и об этом замалчивать, может тока ватан-сепарок.
показати весь коментар
19.03.2024 20:38 Відповісти
а ти взмозі продовжити?
показати весь коментар
19.03.2024 20:41 Відповісти
А еслиб не пришли еще 17%,то у Зели былобы 100%!
показати весь коментар
19.03.2024 20:42 Відповісти
73% от 37% (пришедших проголосовать) =27% (от имеющих право голосовать). Т.е. , если бы не пришли те, кто голосовал за Порошенко, за клоуна проголосовали бы все те же 27%, от имеющих право голосовать.
показати весь коментар
19.03.2024 21:06 Відповісти
Мдда. Умные голосовали за умного.
Остальные за Зеленского.
"все теже 27% от имеющих право голосовать" и дають 100% за клоуна.
Так понятно?
показати весь коментар
19.03.2024 21:15 Відповісти
бісить коли в заголовку ніколи не пишуть прізвище пороха
показати весь коментар
19.03.2024 20:14 Відповісти
Ще не читав інфи. Але знову стало цікаво: а що там Порох знову вкрав?
показати весь коментар
19.03.2024 20:14 Відповісти
Підсунувши нам Зеленського з шапітолєм!
Якби піарився як Зє,а не будував з 0 армію,не віддавав борги за ЮВТ,і ще багато чого,то міг забезпечити наше майбутне в якості колонії раши ще на роки,як мріє рашист UB5E.
показати весь коментар
19.03.2024 20:33 Відповісти
та він не рашист... давно його тут помічаю, як демагога, анархіста, екстреміста та авантюриста в одному флаконі...
показати весь коментар
19.03.2024 20:38 Відповісти
Рашист,але з мізками. А от анархіст з нього як з мене балерина.
показати весь коментар
19.03.2024 20:45 Відповісти
Ти занадто шакаладу проковтнув. Відригни, бо отравишся.
показати весь коментар
19.03.2024 20:50 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 20:53 Відповісти
ааааа,...
але забезпечувати твоє/ваше майбутнє методами ***** не те що Порох не хотів, а й ніхто би не дав йому цього робити...
показати весь коментар
19.03.2024 20:36 Відповісти
А науя він здав владу якомусь дебілу? Це можна було тільки спеціально зробити. Не розумію, як можна було про...ти якомусь поцу.
показати весь коментар
19.03.2024 20:52 Відповісти
Тому, що за того поца голосували такі самі поци, як ти
показати весь коментар
19.03.2024 22:40 Відповісти
Фу, пошляк-самоучка приповз. Я за пороха голосував. Ти його поцом обізвав? Нехорошо.
показати весь коментар
19.03.2024 22:56 Відповісти
брешеш, що за Пороха голосував. З таким менталітетом... ну, хіба що в 2014-му, коли тоді більшість ******** 73/43%зебілів хотіли як і нині безпроблемно "жрать+срать+ржать" і сподівались, що саме Порох це їм забезпечить.
показати весь коментар
20.03.2024 12:39 Відповісти
Бреше собака. І порохоботи з зєляботами. Я кажу правду. Скрипів, але голосував за нього. Бо решта ще гірші були.
показати весь коментар
20.03.2024 18:57 Відповісти
Оо а ''барига'' все ніяк не вгамується-все тикає носом зелених в їхнє жлобство.
показати весь коментар
19.03.2024 20:16 Відповісти

показати весь коментар
19.03.2024 20:16 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 20:30 Відповісти
.....всем членограям до Пороха, как до Луны раком...Дякуємо Вам пане президент!
показати весь коментар
19.03.2024 20:19 Відповісти
А шо та скільки привіз Зеленській?
А шо та скільки привіз Ющенко?
А шо та скільки привіз Кучма?
А шо та скільки привезли діти Кравчука?
Прем'єрів та міністрів з 1991 року перераховувати не буду но теж цікаво.
показати весь коментар
19.03.2024 20:21 Відповісти
Можна сказати одним словом - "ніфуя" вони не привезли.
А от Порох привіз навпаки - "дофуя".
Здавалося б одне слово, а скільки змісту в ньому.
показати весь коментар
19.03.2024 21:18 Відповісти
А от чому так? Грабували вони державу та нас моцно, а як тоошев жирок підтопити так їх і нема. Особливо цікаво з цього приводу за патриЕта ющенко з купою синів. Де вони служать у ЗСУ?
показати весь коментар
19.03.2024 21:35 Відповісти
Майже всі наші чиновники крадуть і ложать виключно собі в кишеню в будь-якій ситуації і при любих розкладах, а от щоб допомогти іншим, хто має потребу в цій допомозі - зась, тут від них чекати доведеться довго. Є звісно виключення але то одиничні випадки.
На рахунок синів не знаю але зауважу, що сини і дочки наших колишніх і теперішніх топ політиків не були, не є і не будуть служити в ЗСУ, можливо є такі персони але знову ж таки - одиничні випадки.
показати весь коментар
19.03.2024 21:50 Відповісти
Вам повилазило, шо с бригад съехались "покупатели". Чи дурак может сфантазировать передачу военки под дроновым прицелом, на передовой.
показати весь коментар
19.03.2024 20:34 Відповісти
....пишу тут про це вже 101 раз...яке жадібне керівництво країни, що жаліє воякам навіть купити мило й пасту і цигарки воякам..... звіздосік ніяк не зігріє в окопі і не нагодує.
показати весь коментар
19.03.2024 20:26 Відповісти
От гад 😄, лізе і лізе зі своєю допомогою, до того ж у президентську бригаду! А найвеличніший що ж? Хоч маскувальну сітку передав на фронт!
показати весь коментар
19.03.2024 20:27 Відповісти
Звичайно, ????
показати весь коментар
19.03.2024 20:28 Відповісти
Маскувальний відосік
показати весь коментар
19.03.2024 20:29 Відповісти
відосік передасть
показати весь коментар
19.03.2024 20:30 Відповісти
Порох - молоток!
показати весь коментар
19.03.2024 20:29 Відповісти
а хтось маленькій цвях
показати весь коментар
19.03.2024 20:31 Відповісти
використаний
показати весь коментар
19.03.2024 20:41 Відповісти
два зебота відробляють свої тридцять срібняків

показати весь коментар
19.03.2024 20:34 Відповісти
Це був, у 19 році такий тяжкий вибір - або диктатура кровавого режиму зеленского, або Армія, Віра, Мова.
показати весь коментар
19.03.2024 20:34 Відповісти
Зато зебіли будують новий ТЦ у Бучі і асфальтують дороги поблизу фронту, цікаво для кого...
показати весь коментар
19.03.2024 20:42 Відповісти
Де будують?? Вже десь півроку як не був в тих краях.
показати весь коментар
19.03.2024 21:19 Відповісти
В продовження вчорашньої інфи "" розповідає https://t.me/budem_bambit/3495 менеджер ГО "Справа Громад" Юрій Бірюков (фотки кунгів та їх вмісту - під цією ссиллю) :
***
Новий проект... Отже, я насправді люблю ті моменти, коли ми приймаємо рішення розпочати новий технологічний проєкт, пов'язаний з модернізацією або переоснащенням. І ми робили б більше, ми робили б цікавіше, але фінанси - фінанси відіграють ключову роль. Тому доводиться розчаровувати підопічних, тому доводиться відмовляти, тому доводиться скорочувати перелік. Але цього разу ми послухали завдання і взялися за роботу.
Невеликі групи дуже специфічних професіоналів, підготовка яких триває роками. Дуже складна робота, що потребує ретельної підготовки та, ГОЛОВНЕ, нормального відпочинку між завданнями. Професіонали, які за один день роботи можуть радикально погіршити настрій цілим підрозділам окупантів.
Я не буду розповідати, в яких умовах вони працюють зараз, я не буду показувати, в яких умовах вони зараз відпочивають. Ми вирішили їм допомогти, отже - ми виклалися.
Мобільний комплекс, де є місце для спокійної роботи, де є мікрохвильова для теплої їжі, де є зручні спальні місця для відпочинку, кондиціонери та обігрівачі, автономність і мобільність. А ще там є кавоварка В одному проєкті зібралися "наші", вже викуплені, вантажівки DAF YA, причепи під контейнери та вміння ці контейнери переоснащувати.
У нас замовили 5 таких комплексів. Один ми подужали, але для інших нам дуже потрібна ваша допомога!
P.S. А професіонали дуже скоро передадуть слова вдячності вам та "палкі привітання" окупантам - ми покажемо як

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показати весь коментар
19.03.2024 20:52 Відповісти
Отже, якщо в двох словах: для виготовлення ще чотирьох польових комплексів керування комплексами ППО та ПРО ЗСУ України ГО "Справа Громад" потрібні кошти...
показати весь коментар
19.03.2024 20:54 Відповісти
Шановний Петро Олексійович, передавайте техніки більше, ніж опа встигає красти, бо в відерці нічого не лишиться там стільки дирочок.
показати весь коментар
19.03.2024 20:57 Відповісти
За одного битого, двух не битых дают!
показати весь коментар
19.03.2024 20:57 Відповісти
Дякую пане Президент
показати весь коментар
19.03.2024 21:10 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показати весь коментар
19.03.2024 21:32 Відповісти
Зеленському, коломойському та їхній усій банді пора вже також допомагати фронту грошима з офшорів
показати весь коментар
19.03.2024 21:52 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 22:17 Відповісти
500 одиниц ДАФ- це круто . ‼️‼️‼️
показати весь коментар
19.03.2024 23:09 Відповісти
А ещё он брата убил
показати весь коментар
20.03.2024 02:17 Відповісти
 
 