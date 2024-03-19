10 бригад ЗСУ на східному фронті отримали тисячу FPV-дронів та велику партію автотехніки. ФОТО
Петро Порошенко привіз велику партію техніки на східний фронт. Одночасно допомогу отримали представники 10 бригад і батальйонів. Більше тисячі FPV-дронів отримали підрозділи, які воюють на найгарячіших ділянках фронту – десантники, розвідники і піхотинці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС"
Окрім FPV і "Мавіків", бригади посилили автотранспортом. Потужні вантажівки DAF YA, "робочі конячки" DAF Leyland, а також пересувні авторемонтні майстерні, мікроавтобус Mercedes Sprinter, прально-душові комплекси – загалом ця партія допомоги армії "потягнула" на 24 млн грн.
"Для 28 і 47 ОМБр пригнали 4 вантажівки DAF YA. А за кермо Mercedes Sprinter сядуть військові із 22 окремої механізованоі бригади. Їх ми доукомплектували й двома прально-душовими комплексами", – розповів Порошенко.
3 вантажівки DAF LayLand отримують бійці Окремої Президентської бригади. На базі DAFiв зроблені й пересувні авторемонтні майстерні, які доводитимуть техніку до ладу просто на лінії зіткнення.
Загалом кількість вантажівок DAF LayLand, DAF YA, Foden, які Порошенко передав у ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, сягнула 500 одиниць.
Будь ласка, зачекайте...
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Респект Петру Алексійовічу
*******,Легитимний-2,ЛігтОмний ,і от тепер Хапуга.
Цікавий збіг на Х!
Хезбола,Хуйло,Хамас,*******,Хусіти,Хапуга.
Знов соУпадениє?!
Офшорний мільярдер Зеленський здатний передавати тільки відосіки за рахунок бюджету.
От уявіть як на раше тисячами знешкоджуються расєяне від його відосиків!
Чесно - чесно! Ви теж нічого робити не можете коли регочете.
Може тому, що повторювали за ****** "аби не Порошенко!"
*********** і досі повторюють.
Остальные за Зеленского.
"все теже 27% от имеющих право голосовать" и дають 100% за клоуна.
Так понятно?
Якби піарився як Зє,а не будував з 0 армію,не віддавав борги за ЮВТ,і ще багато чого,то міг забезпечити наше майбутне в якості колонії раши ще на роки,як мріє рашист UB5E.
але забезпечувати твоє/ваше майбутнє методами ***** не те що Порох не хотів, а й ніхто би не дав йому цього робити...
А шо та скільки привіз Ющенко?
А шо та скільки привіз Кучма?
А шо та скільки привезли діти Кравчука?
Прем'єрів та міністрів з 1991 року перераховувати не буду но теж цікаво.
А от Порох привіз навпаки - "дофуя".
Здавалося б одне слово, а скільки змісту в ньому.
На рахунок синів не знаю але зауважу, що сини і дочки наших колишніх і теперішніх топ політиків не були, не є і не будуть служити в ЗСУ, можливо є такі персони але знову ж таки - одиничні випадки.
***
Новий проект... Отже, я насправді люблю ті моменти, коли ми приймаємо рішення розпочати новий технологічний проєкт, пов'язаний з модернізацією або переоснащенням. І ми робили б більше, ми робили б цікавіше, але фінанси - фінанси відіграють ключову роль. Тому доводиться розчаровувати підопічних, тому доводиться відмовляти, тому доводиться скорочувати перелік. Але цього разу ми послухали завдання і взялися за роботу.
Невеликі групи дуже специфічних професіоналів, підготовка яких триває роками. Дуже складна робота, що потребує ретельної підготовки та, ГОЛОВНЕ, нормального відпочинку між завданнями. Професіонали, які за один день роботи можуть радикально погіршити настрій цілим підрозділам окупантів.
Я не буду розповідати, в яких умовах вони працюють зараз, я не буду показувати, в яких умовах вони зараз відпочивають. Ми вирішили їм допомогти, отже - ми виклалися.
Мобільний комплекс, де є місце для спокійної роботи, де є мікрохвильова для теплої їжі, де є зручні спальні місця для відпочинку, кондиціонери та обігрівачі, автономність і мобільність. А ще там є кавоварка В одному проєкті зібралися "наші", вже викуплені, вантажівки DAF YA, причепи під контейнери та вміння ці контейнери переоснащувати.
У нас замовили 5 таких комплексів. Один ми подужали, але для інших нам дуже потрібна ваша допомога!
P.S. А професіонали дуже скоро передадуть слова вдячності вам та "палкі привітання" окупантам - ми покажемо як
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