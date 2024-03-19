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Новини Війна
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Протягом дня росіяни атакували з безпілотників 6 населених пунктів на Херсонщині, з артилерії обстріляли центр Херсону

херсонщина

Упродовж 19 березня російська армія атакувала з безпілотників Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом доби дрони атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. По населених пунктах окупанти били fpv-безпілотниками, а також скидали вибухівку. Зафіксовано щонайменше з два десятки влучань", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок ударів пошкоджено дитячий садочок та житловий будинок. 

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Також росіяни завдали удару по центральній частині Херсона. І знову під вогнем – житлова забудова.

Після обіду російський снаряд "прилетів" по житловому будинку. В оселі повибивало шибки, також потрощено дах та стіни.

На щастя, ніхто з херсонців унаслідок цих обстрілів не постраждав.

Автор: 

обстріл (29181) Херсонська область (5880)


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19.03.2024 20:12 Відповісти
Задачу вирішив в одну секунду. Аквафреш зайвий.
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19.03.2024 20:15 Відповісти
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19.03.2024 21:39 Відповісти
 
 