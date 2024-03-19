Конгрес та Білий дім досягли згоди щодо бюджету США на 2024 рік, - Байден

Представники обох партій у Конгресі США домовились з адміністрацією Білого дому щодо всіх розбіжностей, які до цього часу перешкоджали узгодження пакету законопроєктів із державним бюджетом до кінця поточного фінансового року.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійшли згоди з лідерами Конгресу щодо того, як просувати далі бюджетні законопроєкти до кінця року. Палата представників і Сенат зараз працюють над завершенням розробки пакету, який можна буде швидко винести на розгляд", - розповів він.

Байден пообіцяв, що негайно підпише пакет документів, як тільки вони надійдуть до Білого дому.

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