Конгрес та Білий дім досягли згоди щодо бюджету США на 2024 рік, - Байден
Представники обох партій у Конгресі США домовились з адміністрацією Білого дому щодо всіх розбіжностей, які до цього часу перешкоджали узгодження пакету законопроєктів із державним бюджетом до кінця поточного фінансового року.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дійшли згоди з лідерами Конгресу щодо того, як просувати далі бюджетні законопроєкти до кінця року. Палата представників і Сенат зараз працюють над завершенням розробки пакету, який можна буде швидко винести на розгляд", - розповів він.
Байден пообіцяв, що негайно підпише пакет документів, як тільки вони надійдуть до Білого дому.
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До речі, прийняття його Конгресом (та й купи інших Законів) бойкотують трампісти.
"The Hill освещающет политическую жизнь в Вашингтоне, и сегодня рассказывает о том, когда Конгресс США может одобрить законопроект о помощи Украине, который пока остается заблокированным в Палате представителей.
В https://thehill.com/homenews/house/4540014-speaker-johnson-gop-face-crunch-time-on-ukraine/ публикации СМИ сказано, что на этой неделе нижняя палата американского парламента вернется к работе во вторник, но будет проводить сессионные заседания только в течение четырех дней, а затем отправится на двухнедельные пасхальные каникулы.
Как пишет The Hill, демократы-конгрессмены и другие сторонники Украины призывают спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект на голосование уже до конца недели.
Республиканцы в Конгрессе ранее связывали одобрение закона о помощи Украине (он также предполагает поддержку Израиля и Тайваня) с укреплением охраны южной границы США и ужесточением мер по борьбе с нелегальной миграцией.
По данным The Hill, рассмотреть закон о помощи Украине на этой неделе будет не так просто, поскольку Конгрессу также предстоит предотвратить «шатдаун», то есть прекращение работы правительственных структур без одобренного финансирования.
Джонсон уже дал понять, что намерен сначала рассмотреть вопросы, связанные с работой правительства, и только потом вернуться к законопроекту о помощи другим государствам, сказано в публикации.
Если закон о поддержке Киева не будет принят на этой неделе, его рассмотрение может начаться только после 9 апреля, когда Конгресс вернется к работе после Пасхи.
«По мнению многих демократов, изможденные украинские силы не могут ждать так долго», - пишут авторы. Они напоминают, что на фоне отсутствия американской военной помощи ВСУ потеряли город Авдеевка в Донецкой области и продолжают медленно отступать.
При этом Джонсон пока не объяснил, как и когда именно он планирует решать вопрос с законопроектом о помощи Киеву. С одной стороны, он говорит, что понимает необходимость как можно быстрее направить новые средства для Украины, с другой - предлагает подумать о различных вариантах".
https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128 Онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине" сьогодні в 19:17