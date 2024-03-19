США залишаться в НАТО, якщо кожен член Альянсу сплатить свій справедливий внесок, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що у випадку його президентства США допоможуть своїм європейським союзникам по НАТО у випадку загрози. Однак кожен з них має сплатити свій внесок в обороноздатність Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Politico.

У виданні розповідають, що один з претендентів на посаду президента США Дональд Трамп, в інтерв'ю зі своїм другом і союзником Найджелом Фараджем для британського телеканалу GB News, підтвердив свою прихильність трансатлантичному альянсу, але застеріг європейські країни від зловживання підтримкою США.

Politico нагадує, що Трамп роками критикував НАТО, а побоювання союзників посилилися після того, як ексочільник США, який має протистояти чинному президенту Джо Байдену на виборах 5 листопада, заявив минулого місяця, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є "порушниками" і роблять недостатні внески на оборону.

Проте у вищезгаданому інтерв'ю з Фараджем, колишнім лідером британської партії Brexit, Трамп пом’якшив свою риторику, стверджуючи, що Європа має заплатити "свою справедливу частку" витрат на оборону.

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"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що, якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", - сказав він.

Відповідаючи на пряме запитання, чи прийдуть США за президентства Трампа на допомогу країнам НАТО, якщо ті зазнають нападу, він сказав, що "так".

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - пояснив експрезидент.

За його словами, НАТО важливіший для європейських країн. "У нас є океан між деякими проблемами… у нас є великий та красивий океан. (НАТО - Ред.) важливіший для (європейських країн - Ред.), вони скористаються перевагами", - зауважив Трамп.

На питання Фараджа, чи буде все ж таки Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", Трамп відповів: "Так. На 100 відсотків".

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