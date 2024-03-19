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Новини
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США залишаться в НАТО, якщо кожен член Альянсу сплатить свій справедливий внесок, - Трамп

трамп

Дональд Трамп заявив, що у випадку його президентства США допоможуть своїм європейським союзникам по НАТО у випадку загрози. Однак кожен з них має сплатити свій внесок в обороноздатність Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Politico.

У виданні розповідають, що один з претендентів на посаду президента США Дональд Трамп, в інтерв'ю зі своїм другом і союзником Найджелом Фараджем для британського телеканалу GB News, підтвердив свою прихильність трансатлантичному альянсу, але застеріг європейські країни від зловживання підтримкою США.

Politico нагадує, що Трамп роками критикував НАТО, а побоювання союзників посилилися після того, як ексочільник США, який має протистояти чинному президенту Джо Байдену на виборах 5 листопада, заявив минулого місяця, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є "порушниками" і роблять недостатні внески на оборону.

Проте у вищезгаданому інтерв'ю з Фараджем, колишнім лідером британської партії Brexit, Трамп пом’якшив свою риторику, стверджуючи, що Європа має заплатити "свою справедливу частку" витрат на оборону.

Читайте: Трамп у певний момент подумає про переговори з Путіним, але зрозуміє, що ніяка угода з ним неможлива, - Джонсон

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що, якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", - сказав він.

Відповідаючи на пряме запитання, чи прийдуть США за президентства Трампа на допомогу країнам НАТО, якщо ті зазнають нападу, він сказав, що "так".

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - пояснив експрезидент.

За його словами, НАТО важливіший для європейських країн. "У нас є океан між деякими проблемами… у нас є великий та красивий океан. (НАТО - Ред.) важливіший для (європейських країн - Ред.), вони скористаються перевагами", - зауважив Трамп.

На питання Фараджа, чи буде все ж таки Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", Трамп відповів: "Так. На 100 відсотків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сподівається, що йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю, чи дозволити РФ окупувати території країни

Автор: 

НАТО (6546) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+21
Вже всі зрозуміли, що США ніякий світовий страж. Правду казав Ейнштейн про третю світову: «я не знаю чим будуть воювати в третю світову, а четверту світову будуть воювати палками».
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19.03.2024 21:13 Відповісти
+16
рудий телепень сплати спочатку свої борги
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19.03.2024 21:15 Відповісти
+13
Если вменяемые люди остались на планете, завалите нах этого рыжого ублюдка пока не поздно. И ***** заодно
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19.03.2024 21:15 Відповісти
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https://t.me/putch111/43692 Путч. Русский - нах*й
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https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/18/us-intelligence-trump-putin-threat The Guardian:
Постійна щедра похвала Дональдом Трампом Путіна викликає тривогу серед колишніх співробітників розвідки, які побоюються, що ще одне президентство Трампа піде на користь Москві і зашкодить американській демократії. Вони стурбовані тим, що Трамп розтрощить американську розвідку, призначивши в керівництво ультраправих лоялістів.
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19.03.2024 22:22 Відповісти
Название картины: "Хйло и Трамpussyк".
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19.03.2024 22:23 Відповісти
Він правий на 100% - є статті сумісного договору - вступили - плати. Не можеш - нехрін вступати. Думайте, спочатку.
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19.03.2024 22:24 Відповісти
Побудова НАТО це більше ініциатива США одразу після Другої Світової Війни.
Дії Трампа прості як дві копійки - ізолювати США від світової політики на користь
для Китаю і Паращі. Все інше окозамилювання для недалекоглядних людей
робітничих спеціальностей - "Зробимо Америку знову великою".
Америка стала великою завдяки допомозі іншим країнам (не фінанси і війська).
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19.03.2024 22:33 Відповісти
І, якшо це ініціатива США - інші члени не повинні платити. Не можешь сплачувати - не лізь. Захищай себе сам. Тим паче шо там % сплачують всі різні - рахують від бюджету кожної окремої країни. Але деякі суттево не доплачують - десь на цензорі були данні.
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19.03.2024 22:38 Відповісти
Тобі Трамп чи москва сказали що члени НАТО в Європі не сплачують внески в існування Північноатлантичного альянсу. Мета маскви розвалити НАТО для відновлення Варшавського блоку, а твоя мета яка.
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19.03.2024 22:47 Відповісти
Ще туди добав Майдан 3 - це зараз улюблена фішка кровавого режиму шикси. Є Устав НАТО. Спочатку проясни, для себе скіки повинні сплачувати країни і чому не всі платять те шо повинні. Може як раз оті шо не сплачують і грають на руку ху..лу - у мене така уява. У тебе інша - то то твоє право. І не треба мені там якусь свою херь про мацкву пропагандонить.
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19.03.2024 22:53 Відповісти
Скоріше за все твої справи це донати на ЗСУ і Перемогу України, а не хвилюватися за НАТО 😆
І не переказуй мені мєтодічку кремля про швидкий розпад НАТО.
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20.03.2024 22:14 Відповісти
Не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі йти. Я буду донатити, а кровавий режим шикси буде розкрадати все та нічого не робити для ЗСУ, крім обіцянок і на весні пити каву у Криму.
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21.03.2024 02:22 Відповісти
Ось і добре, підтримую, і НАТО тут ні до чого.
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23.03.2024 10:31 Відповісти
трап и масква здесь не при чем. Данные о том, сколько какая страна НАТО отпускает на оборону в открытом доступе. Большинство стран-участников действительно тратит менее рекомендованных 2%. Больше - всего несколько, США и Польша в том числе.
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19.03.2024 22:57 Відповісти
Вам кацапам хвилюватися не треба - НАТО не розвалиться і Трамп його не розвалить, обломайтесь.
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20.03.2024 22:11 Відповісти
А яка мета казати від противного, що начебто всі сплачують?

Ось https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf офіційна позиція республіканців, щодо перемоги України, в кінці є пункт
скільки країн сплачує 2% від ВВП в НАТО
11 країн з 31 країни-члена сплачує 2% або більше
ще 7-8 пообіцяли досягти цього в 2024 році
ті хто знаходиться західніше, пообіцяли це зробити до 2028-2030 року
Канада - не відомо коли збільшить, мабуть знаходиться далеко
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20.03.2024 00:13 Відповісти
невідомо
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20.03.2024 01:47 Відповісти
Вам пороблено чи що, повторюючи слова Трампа і кремлівських пропагандистів про НАТО.
Всі члени Північноатлантичного альянсу сплауютьвнески в його існування, це вам не Вова зеленський з командою зі свома фінансовими офшорними аферами, а вже скільки і як сплачують то не ващі справи, краще донатьте на ЗСУ.
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20.03.2024 22:09 Відповісти
Треба було відкрити цей документ "Пропонований план перемоги України", та на першій сторінці прочитати хто є автором
Трампа та ваших пропагандистів в числі підписантів немає
Є керівництво трьох оборонних комітетів від республіканської партії

Здається більше ніхто не пропонував план перемоги України.
Навіть слово "перемога" не можуть вимовити...
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20.03.2024 23:49 Відповісти
Та хоч підтирись тим документом, НАТО буде існувати і надалі з США на чолі.
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23.03.2024 10:33 Відповісти
Вспоминается мудрое изречение :

"Ніколи стільки не брешуть, як ДО виборів, ПІД ЧАС війни та ПІСЛЯ полювання"

Будем смотреть по делам. Думаю, смотреть придётся и будет на что.
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19.03.2024 22:25 Відповісти
а чи можно припустити, що він у Мар-а-Лаго з орбаном вже домовився, і Угорщина не виконує норматив по фінансуванню, і тоді трамп починає "виходити" з НАТО? ))
особливо Канада і Британія будуть *****...
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19.03.2024 22:33 Відповісти
Этот чёрт уже достал.
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19.03.2024 22:35 Відповісти
він ще не Президент США, а звучить так начебто у США відбудуться вибори Трампа, замість виборів Президента США... *********
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19.03.2024 22:47 Відповісти
пусть рыжий хер обмазаный говном спросит в первую очередь у Канады, сколько она там на оборону выделяет. А то сдается мне там Трюдоша младший совсем в левизну ударился, под крылышком у Штатов. Недавняя помощь от Канады на снаряды нам была 30 млн баксов! Бедная Португалия и та дала 100 млн. Это страна у которой ВВП больше чем у Рашки, и в которой сейчас живет почти 1.5 млн граждан называющих себя украинцами...
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19.03.2024 22:54 Відповісти
якби Дональд Фрідрихович почитав що про нього пишуть виборці головолодька, то тут би й додав що Україну в НАТО ніколи не візьмуть . . .
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19.03.2024 23:14 Відповісти
говорят сами сша выделяют меньше 2%. То кто бы трындел
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19.03.2024 23:21 Відповісти
США 3,5% ВВП в 2022г
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20.03.2024 01:02 Відповісти
НАТО за завданням хуьла розвалили Меркель і Саркозі, внаслідок чого вся Європа почала витрачати гроші замість оборони на утримання мільйонів арабських терористів, яких гнав із Сирії хуьло, і на всяку маячню під назвою "порятунок клімату".
А тепер, під час війни, змусити Європу відновлювати втрачені армії може тільки страх перед тим, що їх не будуть захищати на халяву. Пацифізм на халяву не працює! Тут Трамп має рацію.
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20.03.2024 01:00 Відповісти
Я так понимаю тут уже все написали, что Трамп агент Путина? Путин получается попросил его, чтобы тот потребовал от НАТЫ по 2% минимум? Типа чтоб воевать с ними было сложнее? Пятиходовочка конечно...
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20.03.2024 03:45 Відповісти
Втирай соотечественникам своим, они тупее!!!
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20.03.2024 07:11 Відповісти
Да разберёмся как-нибудь.
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20.03.2024 07:20 Відповісти

І це заявив чувак, розмір боргів котрого нормальна людина навіть уявити не може.
...Так виглядає, що "мутрий наріт" у Штатах набагато мутріший за наш "наріт".
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20.03.2024 05:28 Відповісти
Трамп хитра , підступна тварина! Вже перевзувся, вже буде допомагати)) Немає віри цьому хитрому лису!!!
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20.03.2024 07:08 Відповісти
Играет в ромашку как .... СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.03.2024 11:20 Відповісти
З іншого боку, великі шанси Трампуши на перемогу, вже змушують Європу консолідуватися, ще активніше допомагати Україні, навіть заявляти про введення військ... Бо розуміють, в разі чого, війна ж буде не на американському континенті. І якщо, все ж таки Трамп сяде у крісло, то американські виробники зброї зможуть його притиснути, адже в них зараз врожайні роки.
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20.03.2024 17:42 Відповісти
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