США залишаться в НАТО, якщо кожен член Альянсу сплатить свій справедливий внесок, - Трамп
Дональд Трамп заявив, що у випадку його президентства США допоможуть своїм європейським союзникам по НАТО у випадку загрози. Однак кожен з них має сплатити свій внесок в обороноздатність Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Politico.
У виданні розповідають, що один з претендентів на посаду президента США Дональд Трамп, в інтерв'ю зі своїм другом і союзником Найджелом Фараджем для британського телеканалу GB News, підтвердив свою прихильність трансатлантичному альянсу, але застеріг європейські країни від зловживання підтримкою США.
Politico нагадує, що Трамп роками критикував НАТО, а побоювання союзників посилилися після того, як ексочільник США, який має протистояти чинному президенту Джо Байдену на виборах 5 листопада, заявив минулого місяця, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є "порушниками" і роблять недостатні внески на оборону.
Проте у вищезгаданому інтерв'ю з Фараджем, колишнім лідером британської партії Brexit, Трамп пом’якшив свою риторику, стверджуючи, що Європа має заплатити "свою справедливу частку" витрат на оборону.
"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що, якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", - сказав він.
Відповідаючи на пряме запитання, чи прийдуть США за президентства Трампа на допомогу країнам НАТО, якщо ті зазнають нападу, він сказав, що "так".
"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - пояснив експрезидент.
За його словами, НАТО важливіший для європейських країн. "У нас є океан між деякими проблемами… у нас є великий та красивий океан. (НАТО - Ред.) важливіший для (європейських країн - Ред.), вони скористаються перевагами", - зауважив Трамп.
На питання Фараджа, чи буде все ж таки Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", Трамп відповів: "Так. На 100 відсотків".
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https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/18/us-intelligence-trump-putin-threat The Guardian:
Постійна щедра похвала Дональдом Трампом Путіна викликає тривогу серед колишніх співробітників розвідки, які побоюються, що ще одне президентство Трампа піде на користь Москві і зашкодить американській демократії. Вони стурбовані тим, що Трамп розтрощить американську розвідку, призначивши в керівництво ультраправих лоялістів.
Дії Трампа прості як дві копійки - ізолювати США від світової політики на користь
для Китаю і Паращі. Все інше окозамилювання для недалекоглядних людей
робітничих спеціальностей - "Зробимо Америку знову великою".
Америка стала великою завдяки допомозі іншим країнам (не фінанси і війська).
І не переказуй мені мєтодічку кремля про швидкий розпад НАТО.
Ось https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf офіційна позиція республіканців, щодо перемоги України, в кінці є пункт
скільки країн сплачує 2% від ВВП в НАТО
11 країн з 31 країни-члена сплачує 2% або більше
ще 7-8 пообіцяли досягти цього в 2024 році
ті хто знаходиться західніше, пообіцяли це зробити до 2028-2030 року
Канада - не відомо коли збільшить, мабуть знаходиться далеко
Всі члени Північноатлантичного альянсу сплауютьвнески в його існування, це вам не Вова зеленський з командою зі свома фінансовими офшорними аферами, а вже скільки і як сплачують то не ващі справи, краще донатьте на ЗСУ.
Трампа та ваших пропагандистів в числі підписантів немає
Є керівництво трьох оборонних комітетів від республіканської партії
Здається більше ніхто не пропонував план перемоги України.
Навіть слово "перемога" не можуть вимовити...
"Ніколи стільки не брешуть, як ДО виборів, ПІД ЧАС війни та ПІСЛЯ полювання"
Будем смотреть по делам. Думаю, смотреть придётся и будет на что.
особливо Канада і Британія будуть *****...
А тепер, під час війни, змусити Європу відновлювати втрачені армії може тільки страх перед тим, що їх не будуть захищати на халяву. Пацифізм на халяву не працює! Тут Трамп має рацію.
І це заявив чувак, розмір боргів котрого нормальна людина навіть уявити не може.
...Так виглядає, що "мутрий наріт" у Штатах набагато мутріший за наш "наріт".