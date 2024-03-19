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Новини Допомога Україні Війна
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F-16, боєприпаси, дрони, ППО і не тільки: Умєров розповів про пакети допомоги від союзників після 20-го "Рамштайну"

умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, яке озброєння пообіцяли надати Києву партнери, на засіданні у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністра оборони.

Умєров розповів, що напередодні відбулась важлива зустріч у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів. Українська делегація презентувала план на 2024 рік, озвучила критичні потреби українських Сил оборони, презентувала останні досягнення щодо побудови фортифікацій. Дуже важливо зберегти такий формат зустрічей напередодні засідань Контактної групи з питань оборони України.

"Сьогодні наша команда мала окрему зустріч з Секретарем Остіном та Генералом Брауном. Обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження", - написав Умєров.

Він зазначив, що під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі "Рамштайн" коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

Читайте: Фінляндія виділила €30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Міністр також анонсував пакети допомоги від союзників, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші.

"ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний Міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання - забезпечити перевагу України в повітрі", - написав Умєров.

Також за його словами, йде активна робота з усіма залученими до коаліції F-16 партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше, щоб літаки були в Україні якнайшвидше.

"Наша війна за відновлення територіальної цілісності – це перша повномасштабна війна дронів. Маємо декілька нових країн, які приєднались до дронової коаліції та зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", - додав Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна підтримка, щоб продовжувати захищати свою територію, сподіваємося на якнайшвидше рішення Конгресу, - Остін

Автор: 

Умєров Рустем (656) Рамштайн (164)


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Топ коментарі
+13
Обіцяти не значить женитися --1млн снарядів теж обіцяли
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19.03.2024 21:48 Відповісти
+12
може було б краще стулити рота а не розказувати військові таємниці. а потім дивуються що контрнаступ не вдався бо всі знали за нього путін теж.
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19.03.2024 22:19 Відповісти
+11
Звучить обнадійливо. Але останнім часом вірю тільки нашим героїчним хлопцям які боряться з самим клятим і дурним в одночас ворогом.
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19.03.2024 21:55 Відповісти
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Обіцяти не значить женитися --1млн снарядів теж обіцяли
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19.03.2024 21:48 Відповісти
Звучить обнадійливо. Але останнім часом вірю тільки нашим героїчним хлопцям які боряться з самим клятим і дурним в одночас ворогом.
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19.03.2024 21:55 Відповісти
Питання тільки - коли і скільки??!!
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19.03.2024 22:37 Відповісти
Хлопці пишуть що снарядів стало більше і фпв-дронів.але не вистачає розвідувальних дронів та РЕБ.
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19.03.2024 23:42 Відповісти
Обіцянки у них безкоштовні
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19.03.2024 22:04 Відповісти
Знов клікбейтний заголовок (ф-16)
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19.03.2024 22:12 Відповісти
Остін попередив Зе-риго-опешну владу, що коаліція не дасть Україні програти.
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19.03.2024 22:16 Відповісти
може було б краще стулити рота а не розказувати військові таємниці. а потім дивуються що контрнаступ не вдався бо всі знали за нього путін теж.
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19.03.2024 22:19 Відповісти
Рассказывать они умеют.
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19.03.2024 22:24 Відповісти
F-16...і коли таки ми їх отримаємо...?!
Коли кацаби КАБами зруйнують всю Сумщину та все під Авдієвкою..?!!!
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19.03.2024 22:47 Відповісти
Орки повинні відчувати поставки зброї тільки на полі бою. Чим меньше вони будуть знать про надходження ***********, техніки тим важче йому буде боротись ,бо буде раптовість А наші піарщики наперегонки про це сповіщають московитів, відкрито,щоб меньше було в тайних докладах Тому орки і знають про наші плани задовго до наступу./
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19.03.2024 23:03 Відповісти
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19.03.2024 23:16 Відповісти
Тімошонка текст писав , свиня?
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20.03.2024 00:16 Відповісти
Чомусь це лічеко міністра оборони не визивае …. нічого.

Мульти міліонер($). Був завхозом- керував Держмайном. Працювати з Ермаком…
Був « переговірником» у Стамбулі…

Де позітив?

Ось у Перемогу України вірю.
ЗСУ вірю.
Умерову ні.
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20.03.2024 01:06 Відповісти
А можна імпортувати міністра оборони?
Ну хоч на пів року?
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20.03.2024 02:21 Відповісти
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20.03.2024 03:38 Відповісти
А заодно розкажи як та чим вояків у шанцях годувати збираєшся. Хоча, правду ти нам все одно не скажеш.
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20.03.2024 09:20 Відповісти
 
 