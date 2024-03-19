F-16, боєприпаси, дрони, ППО і не тільки: Умєров розповів про пакети допомоги від союзників після 20-го "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, яке озброєння пообіцяли надати Києву партнери, на засіданні у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністра оборони.

Умєров розповів, що напередодні відбулась важлива зустріч у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів. Українська делегація презентувала план на 2024 рік, озвучила критичні потреби українських Сил оборони, презентувала останні досягнення щодо побудови фортифікацій. Дуже важливо зберегти такий формат зустрічей напередодні засідань Контактної групи з питань оборони України.

"Сьогодні наша команда мала окрему зустріч з Секретарем Остіном та Генералом Брауном. Обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження", - написав Умєров.

Він зазначив, що під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі "Рамштайн" коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

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Міністр також анонсував пакети допомоги від союзників, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші.

"ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний Міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання - забезпечити перевагу України в повітрі", - написав Умєров.

Також за його словами, йде активна робота з усіма залученими до коаліції F-16 партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше, щоб літаки були в Україні якнайшвидше.

"Наша війна за відновлення територіальної цілісності – це перша повномасштабна війна дронів. Маємо декілька нових країн, які приєднались до дронової коаліції та зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", - додав Умєров.

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