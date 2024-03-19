Прем’єр Італії Мелоні проти відправки західних військ в Україну: Ескалації слід уникати за будь-яку ціну
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні не підтримує думку президента Франції Емманюеля Макрона про відправку західних військ в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання,.. наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.
Мелоні розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.
Водночас прем'єрка Італії додала, що переговори з російським лідером Владіміром Путіним марні.
"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – риторично запитала Мелоні.
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https://dl-news.defence-line.org/?author=7
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024
https://dl-news.defence-line.org/?p=26061
Історія з Гітлером,в Європі повторилася!
У період правління Муссоліні була обмежена частина прав і свобод населення, був установлений авторитарний режим. За його наказом на Сицилії була практично розгромлена мафія. Він сконцентрував значну частину влади у своїх руках як провідник, «дуче» Фашистської партії, та спробував створити Італійську імперію (по факту - відродити давню Римську), яка була б у військовому союзі з Третім Рейхом.
Поразка Італії у Другій світовій війні привела також до втрати влади Муссоліні. В 1945 був страчений італійськими партизанами.
Якщо переклад не збрехав, то ця пані теж трепло, як і більшість політиків.
Нацизм асоціюється з Німеччиною (хоча це не німецький винахід).
А батьківщиною поняття "фашизм" є Італія.
БУДЬ ЯКА ЦІНА - це геноцид українців як завжди