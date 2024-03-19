УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9323 відвідувача онлайн
Новини
3 799 51

Прем’єр Італії Мелоні проти відправки західних військ в Україну: Ескалації слід уникати за будь-яку ціну

мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні не підтримує думку президента Франції Емманюеля Макрона про відправку західних військ в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання,.. наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Мелоні розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Також читайте: Війська НАТО в Україні - це ризик Третьої світової війни, - глава МЗС Італії Таяні

Водночас прем'єрка Італії додала, що переговори з російським лідером Владіміром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – риторично запитала Мелоні.

Автор: 

Італія (1587) Мелоні Джорджа (156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Будь - яка цiна - это она про жизни украинских граждан ?
показати весь коментар
19.03.2024 21:59 Відповісти
+21
Если путину не дать ***** всем миром, дальше каждый диктатор начнет делать то же, что и путин. А, и да, на США все после этого срать хотели.
показати весь коментар
19.03.2024 22:08 Відповісти
+13
Ну так - хаи Украіна воює 1 на 1 з монстром якии в 20р більшии
показати весь коментар
19.03.2024 21:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10 лет войны (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024

https://dl-news.defence-line.org/?p=26061

Історія з Гітлером,в Європі повторилася!
показати весь коментар
19.03.2024 21:54 Відповісти
Ну так - хаи Украіна воює 1 на 1 з монстром якии в 20р більшии
показати весь коментар
19.03.2024 21:55 Відповісти
Будь - яка цiна - это она про жизни украинских граждан ?
показати весь коментар
19.03.2024 21:59 Відповісти
Такі да. Італія ж не може воювати з фашистами, не ті традиції.
показати весь коментар
19.03.2024 23:13 Відповісти
Ну шо ви як діти. Макрон десь трохи перебрав бурбона і ляпнув зайвого а всі уже щось собі понпридумували.
показати весь коментар
19.03.2024 22:03 Відповісти
Не будуть вони вводити в Україну свої війська - в ЄС навіть у разі нападу на них готові мобілізуватися лише 17-20% і звісно, громадська думка там проти того, аби їх військові воювали в Україні. Скільки б нас не бомбили та не вбивали - вони можуть поспівчувати, погодитися дати трохи грошей, зброї та прийняти певну кількість біженців, але це все. Тому не варто тішити себе марними сподіваннями.
показати весь коментар
19.03.2024 22:05 Відповісти
А в НАТО вступати треба?
показати весь коментар
19.03.2024 22:08 Відповісти
Звісно, але треба було робити це ще після Помаранчевої революції, а зараз поки триває війна, впевнений на 100%, що нас туди не приймуть, як би ми не намагалися.
показати весь коментар
19.03.2024 22:14 Відповісти
Так это ж закон физики. Нас самих сильно волновали ираки, ливаны, сирии, сербии с албаниями и пр. ?
показати весь коментар
19.03.2024 22:10 Відповісти
Деякі військові підрозділи брали участь у місіях ООН, але впевнений, що якби десь була така ж війна як зараз, але не у нас, то будь-які пропозиції відправити туди ЗСУ не підтримала б абсолютна більшість населення.
показати весь коментар
19.03.2024 22:19 Відповісти
що значить хвилювали? Що слід було наши хлопців відправити? собливо у Сирію
показати весь коментар
19.03.2024 22:23 Відповісти
Ну, так и они сейчас так рассуждают.
показати весь коментар
19.03.2024 22:36 Відповісти
Цікаво, а громадська думка там яка щодо такої тези- якщо путлер на них нападе - що робити -захищатися чи одразу здаватися?
показати весь коментар
20.03.2024 10:02 Відповісти
Трамп, Кім, Папа дир дир дир. Ми за мир, ми за мир!
показати весь коментар
19.03.2024 22:05 Відповісти
Підтримую позицію президента Франції Емманюеля Макрона.
показати весь коментар
19.03.2024 22:06 Відповісти
Джонсонюк та Макронюк - друзья України
показати весь коментар
19.03.2024 22:35 Відповісти
Це який Макронюк? Той, що хоче нанести українській економіці 1.2 млрд євро збитків, заборонивши експорт української продукції до ЄС? З такими друзями куйлу і напружуватись особливо не треба...
показати весь коментар
19.03.2024 23:08 Відповісти
Да Ви що? Макрон таке сказав? Усе- призвіще Макронюк не заслужив
показати весь коментар
19.03.2024 23:11 Відповісти
За оцінками Єврокомісії, запропоновані Польщею та Францією зміни до угоди позбавлять Україну 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі з ЄС, стверджують двоє співрозмовників видання. Джерело: https://biz.censor.net/n3479514
показати весь коментар
19.03.2024 23:13 Відповісти
А скількі дотацій фермерам Польщі і Франції ?
показати весь коментар
19.03.2024 23:17 Відповісти
Це мене не обходить.
показати весь коментар
19.03.2024 23:20 Відповісти
А яка в нього позиція? Фраєр уже здав назад.
показати весь коментар
19.03.2024 23:09 Відповісти
Бубачка здав назад, почувши пропозицію Макрона. Так точніше.
показати весь коментар
19.03.2024 23:15 Відповісти
Статтю тут, на Цензорі, сам знайдеш чи обов"язково тикати носом?
показати весь коментар
19.03.2024 23:17 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2024 09:53 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2024 11:09 Відповісти
а ми в Італії і США І і у фріцляндії за могилами українців збираємось пересидіти загрозу від куйла...
показати весь коментар
19.03.2024 22:07 Відповісти
а ти де персидиш, чувирло?
показати весь коментар
19.03.2024 22:26 Відповісти
"чувирло"- хамство , котре видає.
показати весь коментар
20.03.2024 00:50 Відповісти
Если путину не дать ***** всем миром, дальше каждый диктатор начнет делать то же, что и путин. А, и да, на США все после этого срать хотели.
показати весь коментар
19.03.2024 22:08 Відповісти
Італійці не хочуть воювати, але добре памʼятають, що таке фашизм і розуміють куди йде Росія.

У період правління Муссоліні була обмежена частина прав і свобод населення, був установлений авторитарний режим. За його наказом на Сицилії була практично розгромлена мафія. Він сконцентрував значну частину влади у своїх руках як провідник, «дуче» Фашистської партії, та спробував створити Італійську імперію (по факту - відродити давню Римську), яка була б у військовому союзі з Третім Рейхом.

Поразка Італії у Другій світовій війні привела також до втрати влади Муссоліні. В 1945 був страчений італійськими партизанами.
показати весь коментар
19.03.2024 22:10 Відповісти
Разом зі своєю подружкою Клареттою Петаччі дуче був підвішений головою донизу. Партизани- вони такі!
показати весь коментар
20.03.2024 06:08 Відповісти
В Африканском корпусе Роммеля немцы шутили что у итальянских танков вперед одна скорость а назад 4. Итальянцы произвели на меня впечатление понторезов.
показати весь коментар
19.03.2024 22:11 Відповісти
Главный их лозунг был тогда-лучше сто раз быть трусом чем раз мертвым.
показати весь коментар
19.03.2024 22:25 Відповісти
в случае с русскими этот лозунг сработает плохо
показати весь коментар
19.03.2024 23:16 Відповісти
Італійці не вояки, так виконують поліцейські справи в Косово!!! Афганістан, після атаки водія камікадзе, вбившего 18 і поранено кілька італійців, зібрали свої речі і на цьому їхня поміч коаліції закінчилась. В Германії 5,6 років тому на навчаннях доручили італійському спецназу охороняти штаб одної з сторін, український спецназ на початку навчань одразу захопив цей штаб, і італійців зв'язав, це призвело до того що навчання закінчились ще не пославшись, там були всі в шоці, це є все в ютубі!!!тож це не воякі!!!
показати весь коментар
19.03.2024 23:20 Відповісти
"...слід уникати за будь-яку ціну..."

Якщо переклад не збрехав, то ця пані теж трепло, як і більшість політиків.
показати весь коментар
19.03.2024 22:13 Відповісти
Не треба забувати, що фашизм і нацизм - різні речі.
Нацизм асоціюється з Німеччиною (хоча це не німецький винахід).
А батьківщиною поняття "фашизм" є Італія.
показати весь коментар
19.03.2024 22:16 Відповісти
не дуже і різні. Вікі каже що Нацизм це форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-9 [9]
показати весь коментар
19.03.2024 22:31 Відповісти
»за будь-яку ціну«
БУДЬ ЯКА ЦІНА - це геноцид українців як завжди
показати весь коментар
19.03.2024 22:31 Відповісти
Ну вони підуть на ескалацію але не першими тому чекаємо на месію нового тисячоліття , можливо це Макрон а можливо ви здивуєтесь і Трамп
показати весь коментар
19.03.2024 22:36 Відповісти
Рашисти там стільки хатів поскупляли по рімінях та капрях. Та й наші зелені теж..... звісно не хтять сварити
показати весь коментар
19.03.2024 23:02 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
19.03.2024 23:59 Відповісти
Як з нелегітимним шашликом піаритись на камеру обіцяючи золоті гори , то ми впєрєді планети всєй, а як макрон щось ляпнув для рейтингу - так всі ці героїчні члени НАТО пообсиралися по черзі.
показати весь коментар
20.03.2024 00:14 Відповісти
Треба цій пані знову відвідати Україну, бажано під час повітряної тривоги
показати весь коментар
20.03.2024 02:17 Відповісти
Коли баба рулить- тікай з дороги подалі.
показати весь коментар
20.03.2024 04:52 Відповісти
Аргумент виправдання звичайно знайдеться, ескалації бояться, ціною нашої крові мала на увазі? і це тільки бадьорить х*ла не бояться?
показати весь коментар
20.03.2024 08:03 Відповісти
Чемберлен теж хотів уникнути ескалації з Гітлером
показати весь коментар
20.03.2024 09:36 Відповісти
Вот и показала своё истинное лицо. Все ультраправые и леваки так или иначе подмахивают *****.
показати весь коментар
20.03.2024 10:35 Відповісти
 
 