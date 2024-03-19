Прем’єр Італії Мелоні проти відправки західних військ в Україну: Ескалації слід уникати за будь-яку ціну

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні не підтримує думку президента Франції Емманюеля Макрона про відправку західних військ в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання,.. наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Мелоні розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

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Водночас прем'єрка Італії додала, що переговори з російським лідером Владіміром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – риторично запитала Мелоні.