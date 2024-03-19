Російських та білоруських спортсменів не буде на відкритті Олімпіади в Парижі, - МОК
На відкритті Олімпійських ігор 2024 року в Парижі не буде спортсменів із Росії та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.
Згідно з рішенням МОК, оприлюдненим у вівторок, вони не братимуть участь у церемонії відкриття, "оскільки є індивідуальними спортсменами (тобто не представляють жодну з держав, – ред.), але їм буде надана можливість відчути цю подію".
Спортсмени з обох країн були відсторонені від участі в Олімпіаді після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас російські та білоруські спортсмени, які пройшли відбір на Ігри, можуть брати участь у змаганнях як нейтральні.
Щодо їхньої участі в церемонії закриття Ігор рішення буде ухвалено пізніше.
Нагадаємо, МОК також закликав спортсменів не брати участь у так званих "Іграх дружби", які відбудуться в Росії, оскільки наміри Москви провести їх є "цинічною спробою політизувати спорт".
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В МОКе засели такие же пи""расы, как и в Красном Кресте. Любители и съесть, и сесть.
МЕСТО РУССКИХ У ПАРАШИ.
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1. «ху@ло таких ляпасів не пробачає…»?
Пробачае, бо він сцикун як блатняк із подвортні. Коли баче силу біжіть аж гай гуде.
Від Пріножина тікав дуже швидко із масьКви.
2. «Не просто так гей-лапусічка Макрон "розбрискує" свій мускус по Європі»…
Макрон единий лідер ЕС який післав ху&ла нах.
Знучаться з друзів та партнерів України може тільки кончений КАЦАП.
Де_ократія... Ти_анія... Всі боряться за якесь ,,Де,, чи ,,Ти,,. Но ніхто не бачить, що в світі вимальовується, ні не народжується, а саме нав'язується новий ******** лад суспільства. Він, ще в тумані, але його оскал хрустить челюстями ******** лідерів.