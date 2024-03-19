Російських та білоруських спортсменів не буде на відкритті Олімпіади в Парижі, - МОК

На відкритті Олімпійських ігор 2024 року в Парижі не буде спортсменів із Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

Згідно з рішенням МОК, оприлюдненим у вівторок, вони не братимуть участь у церемонії відкриття, "оскільки є індивідуальними спортсменами (тобто не представляють жодну з держав, – ред.), але їм буде надана можливість відчути цю подію".

Спортсмени з обох країн були відсторонені від участі в Олімпіаді після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас російські та білоруські спортсмени, які пройшли відбір на Ігри, можуть брати участь у змаганнях як нейтральні.

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Щодо їхньої участі в церемонії закриття Ігор рішення буде ухвалено пізніше.

Нагадаємо, МОК також закликав спортсменів не брати участь у так званих "Іграх дружби", які відбудуться в Росії, оскільки наміри Москви провести їх є "цинічною спробою політизувати спорт".