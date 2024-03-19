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Російських та білоруських спортсменів не буде на відкритті Олімпіади в Парижі, - МОК

олімпіада

На відкритті Олімпійських ігор 2024 року в Парижі не буде спортсменів із Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

Згідно з рішенням МОК, оприлюдненим у вівторок, вони не братимуть участь у церемонії відкриття, "оскільки є індивідуальними спортсменами (тобто не представляють жодну з держав, – ред.), але їм буде надана можливість відчути цю подію".

Спортсмени з обох країн були відсторонені від участі в Олімпіаді після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас російські та білоруські спортсмени, які пройшли відбір на Ігри, можуть брати участь у змаганнях як нейтральні.

Також читайте: На Олімпійських іграх в Парижі може бути до 40 російських спортсменів, - віцепрезидент МОК Коутс

Щодо їхньої участі в церемонії закриття Ігор рішення буде ухвалено пізніше.

Нагадаємо,  МОК також закликав спортсменів не брати участь у так званих "Іграх дружби", які відбудуться в Росії, оскільки наміри Москви провести їх є "цинічною спробою політизувати спорт".

Автор: 

Білорусь (7968) Олімпіада (687) росія (66060) спорт (1631)


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Топ коментарі
+17
Напишу коротко і по-кацапськи.

МЕСТО РУССКИХ У ПАРАШИ.
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19.03.2024 22:13 Відповісти
+13
Водночас російські та білоруські спортсмени, які пройшли відбір на Ігри, можуть брати участь у змаганнях як нейтральні.

В МОКе засели такие же пи""расы, как и в Красном Кресте. Любители и съесть, и сесть.
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19.03.2024 22:13 Відповісти
+12
Вони взагалі не мають бути допущені до Олімпіади ,так званим спортсменам які підтримують війну і світового терориста путіна не місце на іграх.
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19.03.2024 22:42 Відповісти
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Водночас російські та білоруські спортсмени, які пройшли відбір на Ігри, можуть брати участь у змаганнях як нейтральні.

В МОКе засели такие же пи""расы, как и в Красном Кресте. Любители и съесть, и сесть.
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19.03.2024 22:13 Відповісти
Напишу коротко і по-кацапськи.

МЕСТО РУССКИХ У ПАРАШИ.
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19.03.2024 22:13 Відповісти
ПАРАШИСТИ
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19.03.2024 22:20 Відповісти
Білоросійських.
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19.03.2024 22:19 Відповісти
Нах з пляжу
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19.03.2024 22:25 Відповісти
не может быть!як по Зощенко
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19.03.2024 22:28 Відповісти
Вони взагалі не мають бути допущені до Олімпіади ,так званим спортсменам які підтримують війну і світового терориста путіна не місце на іграх.
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19.03.2024 22:42 Відповісти
Круто. Штурм, засада? А я с десяток-полтора дронов оплатил и так по мелочи.
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19.03.2024 22:57 Відповісти
ху@ло таких ляпасів не пробачає,він полюбому готує якусь ФСБшну падлянку на Олімпіаді.Не просто так гей-лапусічка Макрон "розбрискує" свій мускус по Європі,швидше за все французька розвідка щось таке рознюхала,що в Емануєля аж любов до еротичних телнфонних шалостей відбило і почало рости волосся на грудях).
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19.03.2024 23:08 Відповісти
Що кацап ліс?
Не сподобався Макрон?
Нравится, не нравится- терпи…

1. «ху@ло таких ляпасів не пробачає…»?
Пробачае, бо він сцикун як блатняк із подвортні. Коли баче силу біжіть аж гай гуде.
Від Пріножина тікав дуже швидко із масьКви.

2. «Не просто так гей-лапусічка Макрон "розбрискує" свій мускус по Європі»…
Макрон единий лідер ЕС який післав ху&ла нах.
Знучаться з друзів та партнерів України може тільки кончений КАЦАП.
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20.03.2024 00:23 Відповісти
на х.. іди бот.І не користуйся більше ґуґл-перекладачем,бо він вас ,"ольгінських", видає).
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20.03.2024 00:44 Відповісти
Їх взагалі ніде не повинно бути, ні в якому статусі.
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20.03.2024 00:11 Відповісти
,,на відкритті,,...а далі, як карта ляже у нейтральному форматі ,,мирних,, Олімпійських ігр... Всім занепокоєним-за-покоїтись, всім хто не за-покоївся-зануритись і чекати рішення щойно народжених фюрерів щодо подальших дій МОК.
Де_ократія... Ти_анія... Всі боряться за якесь ,,Де,, чи ,,Ти,,. Но ніхто не бачить, що в світі вимальовується, ні не народжується, а саме нав'язується новий ******** лад суспільства. Він, ще в тумані, але його оскал хрустить челюстями ******** лідерів.
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20.03.2024 00:12 Відповісти
МОК работает на ФСБ. С таким упорством отстаивать необходимость присутствия спортсменов из страны террориста могут только агенты кремля. С такой логикой можно пригласить спортсменов из северной Кореи, они же ни причем тоже.
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20.03.2024 08:15 Відповісти
Мок на подсосе у *****.
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20.03.2024 10:36 Відповісти
 
 