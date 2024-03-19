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Новини Війна
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За результатами "Рамштайну" будуть нові оборонні пакети для України, зокрема дефіцитна артилерія, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 755 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – черговий "Рамштайн", зустріч країн, які підтримують нашу оборону, наш захист від російського терору. Це – продуктивна зустріч, є результати. Зараз можна сказати кілька речей.

Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів. 

Також хочу сьогодні відзначити Німеччину за анонсований оборонний пакет – пів мільярда євро. Артилерія та бронетехніка. Ми дуже цінуємо німецький внесок у захист українських життів і нашої незалежності", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку березня РФ випустила 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів по Україні. Ми потребуємо більше систем ППО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) Рамштайн (164)


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Топ коментарі
+36
А до чого тут цей несмішний карлик?
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19.03.2024 22:22 Відповісти
+31
То треба було знищити виробництво "богдан", аби зараз гундосити про "дефіцитну артилерію".
Зеленський елементарної совісті і стиду не має - насере і робить вигляд, що все нормально.
Типова поведінка годованців москальських спецслужб.
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19.03.2024 22:25 Відповісти
+29
Яке ти ішаку маєш відношення до прийнятих там рішень. Це чмо може прокукурікати про чиїсь результати та здобутки. Світ думає, як допомогти, а безтолкове чмо лише, як попіаритись.
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19.03.2024 22:25 Відповісти
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Наче він має якийсь вплив на постачання зброї Україні. Що зможуть дать, те й дадуть, незалежно від його "хотєлок"
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19.03.2024 22:21 Відповісти
Може зашкодити. Заі своїми кротами. Все, що б він зараз не говорив, повертає нас на початок 2022 року. Виправдання Зе жОпі немає. Будуть відповідати в судах за знищення ВПК та розмінування Чонгару.
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20.03.2024 07:54 Відповісти
А до чого тут цей несмішний карлик?
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19.03.2024 22:22 Відповісти
А й дійсно, слушне заперечення!
Умєров чи як там того нового міністра по яйцях за 17/шт вже все доповів і всі розклади дав.
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19.03.2024 22:32 Відповісти
Якраз про чесного зеленого умерова.
Тарас Чорновіл: МІНОБОРОНИ КРАДЕ У ВІЙСЬКОВИХ ПРОДУКТИ
https://www.youtube.com/watch?v=oW_Un2ep1pg
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20.03.2024 09:50 Відповісти
Ну мабуть в ролi речника
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20.03.2024 00:55 Відповісти
От є такі 73% ідіотів які оце дивляться по ящику і думають який в нас президент розумний, от якби був порошенко...
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20.03.2024 07:43 Відповісти
та ти шо... знов як в 90-х дефіціт...
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19.03.2024 22:24 Відповісти
То треба було знищити виробництво "богдан", аби зараз гундосити про "дефіцитну артилерію".
Зеленський елементарної совісті і стиду не має - насере і робить вигляд, що все нормально.
Типова поведінка годованців москальських спецслужб.
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19.03.2024 22:25 Відповісти
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19.03.2024 23:25 Відповісти
Яке ти ішаку маєш відношення до прийнятих там рішень. Це чмо може прокукурікати про чиїсь результати та здобутки. Світ думає, як допомогти, а безтолкове чмо лише, як попіаритись.
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19.03.2024 22:25 Відповісти
Джельсоміно в Країні брехунів

Книга, автор Джанні Родарі
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19.03.2024 22:29 Відповісти
Підкинуть нам дефіцит - добре - може хлопцям на передку трохи розвидниться
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19.03.2024 22:30 Відповісти
Нарешті, дочекалися вечірній гундос.
Якось сьогодні пізно вийшло, невже так запрацювався найвеличніший на благо Батьківщині, що таке запізнення вийшло.
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19.03.2024 22:30 Відповісти
Зайву доріжку занюхачило от і довелося чекати, аби трохи попустило. Яка там праця, воно уявлення не має, що це таке.
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19.03.2024 22:39 Відповісти
Винен, каюсь, слово "запрацювався" в лапки треба було взяти
Його праця - то тріпання язиком незрозумілого йому тексту написаним кимось.
Так було в кагалі 95 і так воно є зараз.
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19.03.2024 22:46 Відповісти
Цікавий план цього "СВО" прописали:

"ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области минимум пятью дронами-камикадзе и одной ракетой С-200, пишет Mash. Всё было сбито на подлёте силами ПВО. Обломки повредили подстанцию «Высокая», которая снабжает минимум семь курских улиц. Сейчас там перебои с электроэнергией, их обещают устранить в ближайшее время."

....

"Из-за обстрелов Белгорода со стороны ВСУ руководство Белгородского госуниверситета перевело студентов на дистанционное обучение на период с 20 по 30 марта."

...

"В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков."
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19.03.2024 22:34 Відповісти
Є таке:
https://t.me/voynareal/85903?single
https://t.me/voynareal/85904?single
https://t.me/voynareal/85906?single
https://t.me/voynareal/85907?single
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19.03.2024 22:49 Відповісти
Путин запросто может пустить ракету на собственую АЭС чтобы обвинить ВСУ и очернить Украину на весь мир-в этом плане я в путине не соммневаюсь. И самое страшное что это сработает:как минимум сплотит вокруг него российское фашистское общество по-настоящему. Они замбированные итак уже воспринимают его на уровне спасителя покруче чем Иисуса. ПС нужно проолжать уничтожать экономическую базу пуйла-производство и продажу нефти и нефтепродуктов. единственное что он боится-нехватка денег для закупки оружия и пушечного мяса среди рабсиян
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20.03.2024 08:44 Відповісти
Писали что под Белгородом авианосец потопили!
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19.03.2024 22:37 Відповісти
Методички сплутали. Авіаносець завтра потоплять, сьогодні - підлодку.
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19.03.2024 22:50 Відповісти
Як завжди до 2030 року?
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19.03.2024 22:54 Відповісти
******* не мішки носити. Знову кинуть кістку яка нічого не вирішує.
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19.03.2024 23:00 Відповісти
Хтось знаходить снаряди для ЗСУ, а хтось напускає на свій ВПК ДАСУ
Хтось збирає кошти на зброю для ЗСУ, а хтось виділяє 17млрд на дороги
Хтось бере зобов'язання вчити наших військових, а хтось робить усе, щоб військових ставало менше

Гундосику, а що там з будівництвом заводу безпілотників "Байрактар"? Що там з вітчизняною ракетною програмою? А що з вітчизняними БПЛА, на які ще Рєзніков виділив 40млрд, а потім, навздогін, ви туди злили гроші від ПДФО, яке забрали у громад?

Закінчується 5 років "царювання" при всій повноті влади (ВРУ, КМУ, Прокуратура, Поліція, БЕБ, ДБР і т.ін.). Є хоч щось, що може починатися словами "ми/я виконав/зробив"? Хоч щось? ("проє@алі" і "я ваш вирок" не рахується)

Щоб в тебе, падло, язик вузлом зав'язався, а твоя брехня скіпідаром тобі нижче пояса капала до скону твого віку!
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19.03.2024 23:01 Відповісти
Літерний потяг Зеленського знаходиться в Стамбулі (Туреччина) на ст. Halkalı (Turkish: Halkalı garı), куди прибув десь біля 5-6 години ранку по м.ч.
Поїхав готувати угоду про капітуляцію?
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19.03.2024 23:56 Відповісти
За результатами Рамштайну дружні партнери ні куди не поспішають.Війна триває далі.і знову буде Рамштайн і знову і знову і знову.А куди їм поспішати не в них війна,закази на зброю сотнями мільрдів.А вам нате горстку чогось воюйте потім ще дамо.А люди гинуть....
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20.03.2024 00:17 Відповісти
"дефіцитна артилерія" в Північно-Корейського колобка,він нею куйла забезбечує
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20.03.2024 00:52 Відповісти
А пікапи для тимошенок будуть?
До травневих лишилося трохи більше місяця, шашлики вже реально горять! І смердять паленою дупою недодіхтатора
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20.03.2024 01:14 Відповісти
Ну це знову ПОТУЖНИЙ контент для любителів поїсти гавна. Доречі, знову все в майбутньому часі, знову БУДЕ, БУДУТЬ, БУДЕМО. Це ще когось дивує? І чи хоть хтось на це ведеться? Ато вже і спільне ВПК з партнерами мало бути, і гарантії давала АЛБАНІЯ , і снаряди будуть, і літаки, і ракети. Ой та я ще забув за міліон дронів (так-то вже третій місяць минає а це вже мало бути поставлено у ЗСУ приблизно 250000 дронів, мабуть ще поки стругають з того міліарда дерев), ще Ф-16, а ракети.... Що з того, що розказував ця хрипато-носата мати драконів виявилось правдою, хтось підкаже?
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20.03.2024 05:31 Відповісти
результати твого правління - жидьонок,це сотні тисяч убитих українців і сухопутний коридор кацапів в крим.будь ти проклятий навіка і весь твій рід.
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20.03.2024 07:05 Відповісти
Без тебе Україні буде набагато краще а ти впився як кліщ в неї
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20.03.2024 07:53 Відповісти
Я подумав, що новий гарний альбом вийшов
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20.03.2024 08:24 Відповісти
А слабо Зеленскому продать свою виллу в Италии и на эти деньги закупить снаряды для ЗСУ в любой стране не обязательно в ЕС и США? Подать ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР Президентам демократических стран? Ато Президент Чехии бегает и ищет снаряды для Украины хотя у него и внутри Чехии много забот а Зеленский только видосики записывает. У Зели ветдь есть еще роскошное жилье в Украине и Израиле. Да и как минимум несколько миллионов долларов в заначке в офшоре-я не сомневаюсь. Плюс хорошая пенсия бывшему Презмденту и гособеспечение и жилье от государства-жить его семье есть где даже без виллы в Италии. Это была-бы хорошей платой за его 4 кратное уклонение от службы в ВСУ
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20.03.2024 08:38 Відповісти
А такого дефіцитного президента в пакеті не буде?
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20.03.2024 08:41 Відповісти
Вова не просри!
29 січня 2024 року

"Вчора правоохоронці вручили підозри Олександру та Тоомасу Нахкуру - екс та діючому керівнику ДВТП МОУ. Міністерство оборони сприяло Нацполіції та СБУ у викритті зловмисників. Департамент військово-технічної політики в міністерстві Резнікова здійснював всі закупівлі зброї в країні. Тобто опрацьовував на основі запиту потреби від Генерального Штабу комерційні пропозиції від постачальників, здійснював переговори з ними про ціну, якість, час поставки, підписував контракти. Перевіряв надійність постачальників, здійснював оплати, приймав товари", - йдеться в повідомленні.
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20.03.2024 08:49 Відповісти
Болтун - находка для шпиона
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20.03.2024 09:28 Відповісти
Якже я ненавиджу цю зелену шмарклю
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20.03.2024 10:09 Відповісти
Ну що костін скільки в тебе кримінальних справ відкрито на клоуна з квартал 95 і на шобло дерьмака із оп,ти ж в нас генеральний продкурор????
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20.03.2024 10:33 Відповісти
Щира вдячність президенту Чехії Петру Павелу за "урок лідерства" у надважкий для України час
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20.03.2024 10:53 Відповісти
ваш комент єдиний вартий уваги та вподобайки в цій темі!
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20.03.2024 12:38 Відповісти
 
 