За результатами "Рамштайну" будуть нові оборонні пакети для України, зокрема дефіцитна артилерія, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 755 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні – черговий "Рамштайн", зустріч країн, які підтримують нашу оборону, наш захист від російського терору. Це – продуктивна зустріч, є результати. Зараз можна сказати кілька речей.
Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів.
Також хочу сьогодні відзначити Німеччину за анонсований оборонний пакет – пів мільярда євро. Артилерія та бронетехніка. Ми дуже цінуємо німецький внесок у захист українських життів і нашої незалежності", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Умєров чи як там того нового міністра по яйцях за 17/шт вже все доповів і всі розклади дав.
чесногозеленого умерова.
Тарас Чорновіл: МІНОБОРОНИ КРАДЕ У ВІЙСЬКОВИХ ПРОДУКТИ
https://www.youtube.com/watch?v=oW_Un2ep1pg
Зеленський елементарної совісті і стиду не має - насере і робить вигляд, що все нормально.
Типова поведінка годованців москальських спецслужб.
Книга, автор Джанні Родарі
Якось сьогодні пізно вийшло, невже так запрацювався найвеличніший на благо Батьківщині, що таке запізнення вийшло.
Його праця - то тріпання язиком незрозумілого йому тексту написаним кимось.
Так було в кагалі 95 і так воно є зараз.
"ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области минимум пятью дронами-камикадзе и одной ракетой С-200, пишет Mash. Всё было сбито на подлёте силами ПВО. Обломки повредили подстанцию «Высокая», которая снабжает минимум семь курских улиц. Сейчас там перебои с электроэнергией, их обещают устранить в ближайшее время."
....
"Из-за обстрелов Белгорода со стороны ВСУ руководство Белгородского госуниверситета перевело студентов на дистанционное обучение на период с 20 по 30 марта."
...
"В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков."
https://t.me/voynareal/85903?single
https://t.me/voynareal/85904?single
https://t.me/voynareal/85906?single
https://t.me/voynareal/85907?single
Хтось збирає кошти на зброю для ЗСУ, а хтось виділяє 17млрд на дороги
Хтось бере зобов'язання вчити наших військових, а хтось робить усе, щоб військових ставало менше
Гундосику, а що там з будівництвом заводу безпілотників "Байрактар"? Що там з вітчизняною ракетною програмою? А що з вітчизняними БПЛА, на які ще Рєзніков виділив 40млрд, а потім, навздогін, ви туди злили гроші від ПДФО, яке забрали у громад?
Закінчується 5 років "царювання" при всій повноті влади (ВРУ, КМУ, Прокуратура, Поліція, БЕБ, ДБР і т.ін.). Є хоч щось, що може починатися словами "ми/я виконав/зробив"? Хоч щось? ("проє@алі" і "я ваш вирок" не рахується)
Щоб в тебе, падло, язик вузлом зав'язався, а твоя брехня скіпідаром тобі нижче пояса капала до скону твого віку!
Поїхав готувати угоду про капітуляцію?
До травневих лишилося трохи більше місяця, шашлики вже реально горять! І смердять паленою дупою недодіхтатора
29 січня 2024 року
"Вчора правоохоронці вручили підозри Олександру та Тоомасу Нахкуру - екс та діючому керівнику ДВТП МОУ. Міністерство оборони сприяло Нацполіції та СБУ у викритті зловмисників. Департамент військово-технічної політики в міністерстві Резнікова здійснював всі закупівлі зброї в країні. Тобто опрацьовував на основі запиту потреби від Генерального Штабу комерційні пропозиції від постачальників, здійснював переговори з ними про ціну, якість, час поставки, підписував контракти. Перевіряв надійність постачальників, здійснював оплати, приймав товари", - йдеться в повідомленні.