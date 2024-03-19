За результатами "Рамштайну" будуть нові оборонні пакети для України, зокрема дефіцитна артилерія, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 755 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – черговий "Рамштайн", зустріч країн, які підтримують нашу оборону, наш захист від російського терору. Це – продуктивна зустріч, є результати. Зараз можна сказати кілька речей.

Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів.

Також хочу сьогодні відзначити Німеччину за анонсований оборонний пакет – пів мільярда євро. Артилерія та бронетехніка. Ми дуже цінуємо німецький внесок у захист українських життів і нашої незалежності", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку березня РФ випустила 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів по Україні. Ми потребуємо більше систем ППО, - Зеленський