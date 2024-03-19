За минулу добу росіяни обстріляли Сумщину 30 разів, внаслідок цього загинула одна людина, - ОВА
Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Сумщини. За минулий день зафіксовано 90 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.
- Великописарівська громада: здійснено обстріли з РСЗВ (15 вибухів), мінометів (19 вибухів), артилерії (6 вибухів), авіаудари КАБ (13 вибухів) та ФАБ МПК (6 вибухів). Внаслідок авіаудару КАБ загинула 1 людина.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (7 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Свеська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
- Середино-Будська громада: зафіксовано артобстріл (5 вибухів) та обстріл дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено авіаудар ФАБ МПК (1 вибух) та обстріли з міномету (4 вибухи).
- Хотінська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
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