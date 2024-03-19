Канада могла б купувати вироблені в Україні дрони, - міністр оборони Блер
Канада та союзники могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів.
Передає слова міністра оборони Канади Біла Блера Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він розповів, що під час лютневого візиту до Києва йому вдалося обговорити досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
"Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що "ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами".
"Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель", - наголосив Блер.
Він додав, що Канада разом з іншими партнерами по коаліції спроможностей намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні.
"Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади", - резюмував очільник канадського міноборони.
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Бо з наших станеться згандлювати нашими дронами!
https://interfax.com.ua/news/general/935143.html
Дроны разные нужны - 48 млрд достаточно почти на 2 миллиона FPV, но ведь нужны и более дорогие дроны.
Одна з великих переваг FPV-дронів - їхня невисока ціна. Вартість одного такого БПЛА складає 8-60 тис. грн.
На остаточну ціну FPV-дрона впливає його комплектація. Цей вид безпілотника - конструктор, який можна зібрати під конкретні завдання - камікадзе, бомбери, розвідувальні тощо.
До прикладу, виробництво ударних БПЛА на базі гоночних квадрокоптерів коштує дуже дешево - від $200 за штуку. Саме таку собівартість нещодавно озвучила https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua громадська організація «Хвиля'91» , яка запустила завод із виробництва дронів-камікадзе з комплектуючих, які постачають азіатські партнери ...
Найбільш ходові моделі FPV дронів, які зараз використовуються на фронті, коштують близько 20 тисяч.
Я написал в посте, на который ты ответил про "48 млрд достаточно почти на 2 миллиона FPV".
ТЫ мне ответил, что достаточно трети - то есть - трети от 48 млрд. И "более 3 млрд" чего у тебя получилась третья часть? Монгольских тугриков?
Ну и?
Что там может поднять твой "гоночный за 200" - я хз,
https://safety.kiev.ua/ru/fpv-dron-10-dyuymoviy-kles10-pro-gruzopodemnost-2-0-kg/
https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua