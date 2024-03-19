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Канада могла б купувати вироблені в Україні дрони, - міністр оборони Блер

блер

Канада та союзники могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів.

Передає слова міністра оборони Канади Біла Блера Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що під час лютневого візиту до Києва йому вдалося обговорити досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

"Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що "ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами".

"Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель", - наголосив Блер.

Він додав, що Канада разом з іншими партнерами по коаліції спроможностей намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні.

"Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади", - резюмував очільник канадського міноборони.

Читайте: Канада виділить $30 мільйонів для чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України

Автор: 

Канада (2217) українська зброя (183) дрони (4903)


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Топ коментарі
+14
Купуватимуть для ЗСУ. Просто текст по-дебільному написаний.
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20.03.2024 00:00 Відповісти
+8
Тільки женіть на хрін посередників з прокладками, таких як Шмигаль, Умєров, Єрмак і т.п. зелена наволоч.
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19.03.2024 23:57 Відповісти
+7
Для України. Бо у самої України немає фінансів, щоб фінансувати виготовлення необхідного об'єму дронів.
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19.03.2024 23:58 Відповісти
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ТИХО!

Бо з наших станеться згандлювати нашими дронами!
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19.03.2024 23:54 Відповісти
Так вони ж не для себе їх купуватимуть, а оплачуватимуть виробництво для ЗСУ. Він каже про прямі інвестиції в виробництво, а не через напівшахраїв типу "фонду притули". А значить - і контролювати витрати грошей забажають. Що дуже добре і доречно. Бо з виробництвом дронів в нашій країні все дуже неоднозначно. Принаймні половина того, що виробляється і впарюється - реально мотлох, який неможливо застосовувати.
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20.03.2024 00:35 Відповісти
не зрозумів, а ***** Канаді зараз дрони?
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19.03.2024 23:55 Відповісти
Для України. Бо у самої України немає фінансів, щоб фінансувати виготовлення необхідного об'єму дронів.
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19.03.2024 23:58 Відповісти
Кто сказал что нет. В прошлом году выделили 44 млрд. гривен. В этом году 43+5 млрд. Этого мало или дроны из золота?

https://interfax.com.ua/news/general/935143.html
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20.03.2024 00:06 Відповісти
Федоров і Ко ще не багатші за ахмєтку. Тож поки не досягнуть цієї "мети" - не заспокояться і мільярд баксів на дрони (що більше, ніж треба для "мільйон дронів") - буде їм замало...
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20.03.2024 00:37 Відповісти
и бриллиантов
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20.03.2024 00:50 Відповісти
Дрони різні бувають, є фпв за 500 баксів, а той же Байрактар десь кілька млн доларів.
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20.03.2024 01:06 Відповісти
Этого мало, потому, что нам нужно больше.
Дроны разные нужны - 48 млрд достаточно почти на 2 миллиона FPV, но ведь нужны и более дорогие дроны.
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20.03.2024 02:39 Відповісти
На 2 млн. ФПВ дронов достаточно третей части этих сумм. ЗСУ уже должны быть ими завалены под завязку.
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20.03.2024 11:40 Відповісти
Неужели? Где это ты видел FPV-дроны за 8000 грн? Я бы купил у тебя по такой цене несколько десятков для ВСУ. Продашь? Ибо в среднем (если считать и 10") FPV-дроны стоят в 3 раза дороже.
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20.03.2024 12:48 Відповісти
05 лютого 2024 ... Ціна та виробництво FPV-дронів в Україні

Одна з великих переваг FPV-дронів - їхня невисока ціна. Вартість одного такого БПЛА складає 8-60 тис. грн.

На остаточну ціну FPV-дрона впливає його комплектація. Цей вид безпілотника - конструктор, який можна зібрати під конкретні завдання - камікадзе, бомбери, розвідувальні тощо.

До прикладу, виробництво ударних БПЛА на базі гоночних квадрокоптерів коштує дуже дешево - від $200 за штуку. Саме таку собівартість нещодавно озвучила https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua громадська організація «Хвиля'91» , яка запустила завод із виробництва дронів-камікадзе з комплектуючих, які постачають азіатські партнери ...
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20.03.2024 17:11 Відповісти
Ну тобто з ціни "від 8000 до 60000" ви вирішили брати не середню, а мінімальну. А клепки у голові немає зрозуміти, що це РІЗНІ дроні під РІЗНІ потреби і потрібні нам далеко не тільки ті, що по 8000?
Найбільш ходові моделі FPV дронів, які зараз використовуються на фронті, коштують близько 20 тисяч.
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20.03.2024 17:25 Відповісти
Ну и? Так, оказывается, все-таки есть и по 8 и по 10 и по 12? Третья часть от 44+48 млрд - это более 3 млрд. Этого мало для 2 млн. ФПВ?
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20.03.2024 19:10 Відповісти
Каких еще +?
Я написал в посте, на который ты ответил про "48 млрд достаточно почти на 2 миллиона FPV".
ТЫ мне ответил, что достаточно трети - то есть - трети от 48 млрд. И "более 3 млрд" чего у тебя получилась третья часть? Монгольских тугриков?
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20.03.2024 19:21 Відповісти
... На 2 млн. ФПВ дронов достаточно третей части этих сумм. ЗСУ уже должны быть ими завалены под завязку. ...

Ну и?
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20.03.2024 19:22 Відповісти
Может научишься вначале читать внимательно?
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20.03.2024 19:23 Відповісти
И еще раз - дроны, используемые на фронте - в районе от $400 (7") до $700 (10").
Что там может поднять твой "гоночный за 200" - я хз,
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20.03.2024 19:22 Відповісти
Уверен?

https://safety.kiev.ua/ru/fpv-dron-10-dyuymoviy-kles10-pro-gruzopodemnost-2-0-kg/
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20.03.2024 19:33 Відповісти
Іііі? Це дрон за 20 тисяч, а не за 8 тисяч! Те, про що я тобі й писав!
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20.03.2024 19:42 Відповісти
Это меньше 700 баксов за 10 дюймов. Намного меньше.
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20.03.2024 20:05 Відповісти
Это $500. На много больше чем 8000.
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20.03.2024 21:07 Відповісти
Ну и?

https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua
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20.03.2024 21:25 Відповісти
Я не доначу ноунейм-хвилям. Мадяру, Стерненку, Повернись Живим, іноді - Хливнюку та у Дігнітас.
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20.03.2024 22:05 Відповісти
Это не фонд, закупающий где-то готовое. Они сами производители.
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20.03.2024 23:36 Відповісти
Купуватимуть для ЗСУ. Просто текст по-дебільному написаний.
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20.03.2024 00:00 Відповісти
та зрозуміло. Просто не втримався, щоб не виїбнутись через дебільне формулювання.
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20.03.2024 00:08 Відповісти
Ну, яке спало, таке й снилось. Що чекати від школярів?
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20.03.2024 07:30 Відповісти
Не прикидайся йолопом! Все ти правильно прочитав. А так то да, кому куда і скільки не кохає нікого....штіць
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20.03.2024 01:12 Відповісти
якось твоя думка,що і як я прочитав чи розумію, мені глибоко *****.
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20.03.2024 01:34 Відповісти
Тільки женіть на хрін посередників з прокладками, таких як Шмигаль, Умєров, Єрмак і т.п. зелена наволоч.
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19.03.2024 23:57 Відповісти
Ну вы даёте! Так в этом и суть предложения Шмыгаля.
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20.03.2024 00:16 Відповісти
Вони б могли,вони підтримують,вони з нами -а потім ху@к як я Франція приєднуються до Польщі щоб заблокувати нашу продукцію.
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20.03.2024 00:00 Відповісти
Купить Лепше у польських фермерів продукти, щоб ці цуки кордон розблокували
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20.03.2024 00:01 Відповісти
Нехай краще продадуть польських фермерів в Африку)
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20.03.2024 08:51 Відповісти
Фінансування українського ВПК - дуже розумна ідея. Але ще потрібна людина з сокирою, "для рук, що ніколи не крали".
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20.03.2024 00:04 Відповісти
Таку "потрібну людину з сокирою" ще треба народити і виховати належним чином.
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20.03.2024 00:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1770178794076148222 курск вечерний
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20.03.2024 00:22 Відповісти
Кожному кацапу по дрону на довгу пам'ять ...
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20.03.2024 00:28 Відповісти
Я б також оплатив дрона, і не одного, як би він задвохсотив хочаб одну свиню, біля бюджетного корита, повір, користь була набагато більшою ніж від дохлого кацапа....
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20.03.2024 06:24 Відповісти
Купити в України, для України, оце так багато ходовочка, хоча чому тут дивуватися... після бронижелетів в кредит для воїнів, я не здивуюся якщо скоро будуть пере продаватися **********, які вже раніше були поставлені союзниками, їм же...
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20.03.2024 06:20 Відповісти
Звичайна юридична формальність, замість того щоб давати гроші зермакам вони куплять для себе і передадуть безпосередньо ЗСУ.
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20.03.2024 08:59 Відповісти
Звичайна формальність, ну-ну ...
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20.03.2024 09:58 Відповісти
Поясніть ваш скепсис. От приходить до вас колишня і каже: мені треба машину бо треба дитину в школу возити. Що ви оберете: просто дати гроші, чи купити авто на себе і передати їй?
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20.03.2024 11:01 Відповісти
 
 