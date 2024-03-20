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Верховна Рада готує звернення до країн світу про невизнання Путіна легітимним президентом РФ, - Мережко

мережко

ВРУ готує звернення до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії.

Про це розповів голова комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Основний пункт, основна ідея цього звернення полягає в тому, щоби закликати країни світу, парламенти, держави не визнавати Путіна легітимним", - пояснив він.

Він зазначив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.

"Один з ініціаторів - це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція (брала участь)", - розповів голова комітету.

Він нагадав, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.

"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині", - підсумував Мережко.

Читайте: Шольц не привітав Путіна із "переобранням"

Автор: 

путін володимир (24120) легітимність (28) Мережко Олександр (57) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+16
Вже потрібно було НА ВЧОРА. Блин, незграби
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20.03.2024 00:37 Відповісти
+11
Це не є видумка на голому місці. Все скоординовано у міжнародному масштабі.
Чому Путін втратив легітимність. Є низка обставин, які політично підважують легітимність Путіна.
Це, зокрема, те, що він не мав права висувати свою кандидатуру на третій поспіль президентський термін.
Путін, нагадаємо, вперше був обраний главою російської держави у 2000 році, переобрався у 2004, далі був змушений зробити паузу на чотири роки, яку пересидів, керуючи державою з крісла прем'єра, а у 2012-му повернувся на посаду президента, збільшивши термін президентських повноважень з чотирьох до шести років, щоб довше не стикатися з проблемою переобрання. Ще раз він переобрався у 2018-му і відразу почав думати над своїм майбутнім у 2024 році. Віддавати комусь посаду президента (як у 2008-му) Путін побоявся, тому провів юридично украй сумнівні поправки до конституції РФ, які встановлювали, що правило про два строки поспіль не будуть поширюватися на нього.
Найцікавішим прикладом тут є офіційна заява речника МЗС Німеччини, який оголосив, що Берлін вже перестав називати Путіна президентом.

Його швидше за все називатимуть ГЛАВАРЬ РФ.
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20.03.2024 00:48 Відповісти
+8
до фени это
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20.03.2024 00:39 Відповісти
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Вже потрібно було НА ВЧОРА. Блин, незграби
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20.03.2024 00:37 Відповісти
до фени это
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20.03.2024 00:39 Відповісти
Нехай сидять на роботі
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20.03.2024 00:46 Відповісти
Це не є видумка на голому місці. Все скоординовано у міжнародному масштабі.
Чому Путін втратив легітимність. Є низка обставин, які політично підважують легітимність Путіна.
Це, зокрема, те, що він не мав права висувати свою кандидатуру на третій поспіль президентський термін.
Путін, нагадаємо, вперше був обраний главою російської держави у 2000 році, переобрався у 2004, далі був змушений зробити паузу на чотири роки, яку пересидів, керуючи державою з крісла прем'єра, а у 2012-му повернувся на посаду президента, збільшивши термін президентських повноважень з чотирьох до шести років, щоб довше не стикатися з проблемою переобрання. Ще раз він переобрався у 2018-му і відразу почав думати над своїм майбутнім у 2024 році. Віддавати комусь посаду президента (як у 2008-му) Путін побоявся, тому провів юридично украй сумнівні поправки до конституції РФ, які встановлювали, що правило про два строки поспіль не будуть поширюватися на нього.
Найцікавішим прикладом тут є офіційна заява речника МЗС Німеччини, який оголосив, що Берлін вже перестав називати Путіна президентом.

Його швидше за все називатимуть ГЛАВАРЬ РФ.
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20.03.2024 00:48 Відповісти
Це все треба було робити раніше. Їхнє звернення дипломатичною поштою прибуде уже після визнання виборів в інших країнах.
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20.03.2024 08:32 Відповісти
Іншими країнами.
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20.03.2024 08:33 Відповісти
Цирк і клоунада замість реальних справ.
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20.03.2024 08:46 Відповісти
Боялись що х..... образиться.
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20.03.2024 05:48 Відповісти
Соплежуи! (и это я еще "опечатку" не сделал)
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20.03.2024 12:49 Відповісти
Так, треба це кодло вже виносити
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20.03.2024 00:51 Відповісти
І з какцапами в одну і закопувати
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20.03.2024 00:52 Відповісти
У нас все нормально, а у вас на раші - дійсно біда. Ти хаділ на "вибори"?
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20.03.2024 01:02 Відповісти
Может в Польше и нормально.
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20.03.2024 01:03 Відповісти
Та ви шо??? Не можна!!! А з ким же ж вони тоді про деескалацію домовлятимуться???
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20.03.2024 01:08 Відповісти
з прєзіком рашки ніхто ні про що домовлятися не збирається, збийся
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20.03.2024 01:34 Відповісти
Що за новини?! Пуйло під стінку, І ЦИХ СЦИКУНІВ, АБО ВОЮВАТИ, АБО НА МІСЦІ!
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20.03.2024 01:38 Відповісти
Добре багато хто тако попристроївся, думаєте ми про вас забудем, х вам, сцикливі подобиська, коментаторів теж стосується
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20.03.2024 01:40 Відповісти
Хоч формально не будуть визнавати,але говорити з ним будуть.Точно так і санкції працюють,на папері,а не по факту.Якщо б санкції дійсно працювали,так як потрібно,не потрібно ,було б накладати вторичні санкції,які обходять ті ж самі компанії.
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20.03.2024 02:37 Відповісти
передайте хтось ідіотам що московія має багато природних ресурсів, атомних бомб і територій і таку дичину з приводу ***** ніхто робити не буде, заграла вже ця клоунада
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20.03.2024 03:27 Відповісти
"Дэлом займис, дарагой! Дэлом!!!" (с)
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20.03.2024 03:34 Відповісти
Через два місяці цапи подадуть аналогічне звернення.І там підстави вагоміші . І через переляк зеленого Владіміра втратити владу , відповідно доступ до матеріальних ресурсів і можливостей держави і імунітет перед кримінальним кодексом заручником , в момент найбільшої загрози , стане вся Україна.
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20.03.2024 03:49 Відповісти
Серйозно? "Момент" найбільшої загрози Україні триває вже 5 років. І невідомо що буде далі! Оптимісти скажуть, що гірше бути не може!
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20.03.2024 05:56 Відповісти
То песимісти.
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20.03.2024 07:25 Відповісти
Добре що ти хоть здатен сам до себе критично відноситись.Щасти тобі куди ти йдеш.
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20.03.2024 08:11 Відповісти
Да,не туди тебе батьки ходить навчили.
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20.03.2024 10:26 Відповісти
Скоро і в нас з'явиться наступний «легітимний», залишилося почекати трішки більше місяця.
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20.03.2024 06:33 Відповісти
А тупорилий ішак після 20. 05 яким буде? Чи буде таке звернення зелених дебілоїдів тоді ?
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20.03.2024 06:59 Відповісти
Ішак повинен написати заяву та звалити.
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20.03.2024 07:27 Відповісти
Він ще п'ять років назад написав заяву: "я нікому нічево нє должен".
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20.03.2024 07:55 Відповісти
Чим би..., зебіли не... Шапіто!
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20.03.2024 08:12 Відповісти
Без физической ликвидации главарей кремлевской Хунты ситуация не изменится.
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20.03.2024 08:25 Відповісти
А коли сама Україна визнає вибори того покидька на території усієї московії нелегитимними?
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20.03.2024 09:12 Відповісти
Чому тільки зараз??! Про «вибори» хйла було відомо давно. І те що він себе на них призначить теж ні в кого сумніву не було. Ця постанова і звернення мали бути підготовлені заздалегідь і мали б з'явитися на наступний день після псевдовиборв
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20.03.2024 12:12 Відповісти
Треба подати позов в міжнародні та европейськи суди по непризнанню пуйла легитимним в зв'язку з голосуваннями на територіях які окуповані. Це довга пісня, але результат практично 100% бо прямо порушені міжнародні закони, а в судах не будуть враховувати лекторальні та політичні доцільністі.
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20.03.2024 12:35 Відповісти
 
 