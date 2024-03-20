Верховна Рада готує звернення до країн світу про невизнання Путіна легітимним президентом РФ, - Мережко
ВРУ готує звернення до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії.
Про це розповів голова комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Основний пункт, основна ідея цього звернення полягає в тому, щоби закликати країни світу, парламенти, держави не визнавати Путіна легітимним", - пояснив він.
Він зазначив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.
"Один з ініціаторів - це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція (брала участь)", - розповів голова комітету.
Він нагадав, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.
"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині", - підсумував Мережко.
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Чому Путін втратив легітимність. Є низка обставин, які політично підважують легітимність Путіна.
Це, зокрема, те, що він не мав права висувати свою кандидатуру на третій поспіль президентський термін.
Путін, нагадаємо, вперше був обраний главою російської держави у 2000 році, переобрався у 2004, далі був змушений зробити паузу на чотири роки, яку пересидів, керуючи державою з крісла прем'єра, а у 2012-му повернувся на посаду президента, збільшивши термін президентських повноважень з чотирьох до шести років, щоб довше не стикатися з проблемою переобрання. Ще раз він переобрався у 2018-му і відразу почав думати над своїм майбутнім у 2024 році. Віддавати комусь посаду президента (як у 2008-му) Путін побоявся, тому провів юридично украй сумнівні поправки до конституції РФ, які встановлювали, що правило про два строки поспіль не будуть поширюватися на нього.
Найцікавішим прикладом тут є офіційна заява речника МЗС Німеччини, який оголосив, що Берлін вже перестав називати Путіна президентом.
Його швидше за все називатимуть ГЛАВАРЬ РФ.