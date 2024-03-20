Верховна Рада готує звернення до країн світу про невизнання Путіна легітимним президентом РФ, - Мережко

ВРУ готує звернення до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії.

Про це розповів голова комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Основний пункт, основна ідея цього звернення полягає в тому, щоби закликати країни світу, парламенти, держави не визнавати Путіна легітимним", - пояснив він.

Він зазначив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.

"Один з ініціаторів - це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція (брала участь)", - розповів голова комітету.

Він нагадав, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.

"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині", - підсумував Мережко.

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