Фінські прикордонники підозрюють 35 осіб у контрабанді мігрантів на кордоні з РФ, - ЗМІ

Прикордонна служба Фінляндії розслідує близько 40 справ, пов’язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише видання Yle.

В організації незаконних перетинів східного кордону і трафікінгу підозрюють 35 осіб.

У виданні зазначають, що організація нелегального перетину кордону передбачає ситуації, коли прохачів притулку за гроші перевозять до пунктів призначення і оформляють їм документи для в'їзду або виїзду. Частина випадків, які зараз розслідують, пов'язані з переправленням нелегалів через Фінляндію в інші країни Європи.

"Прикордонна служба раніше заявила, що контрабандисти здебільшого діють дистанційно з-за кордону, однак серед них також особи, які перебувають у Фінляндії. Серед підозрюваних - громадяни Іраку, Сирії та Росії. У багатьох випадках йдеться про організовану злочинність", - йдеться в повідомленні.

У Yle розповідають, що минулого тижня Центральна кримінальна поліція повідомила, що близько 200 прохачів притулку, які потрапили до Фінляндії через російський кордон, зникли. Більшість справ було розпочато минулого листопада-грудня, коли до Фінляндії через російський кордон прибуло понад тисячу прохачів притулку з третіх країн. Із серпня 2023 року до Фінляндії таким чином потрапили 1300 прохачів притулку із 29 країн.

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