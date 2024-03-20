МОК перевірить усю інформацію щодо нейтрального статусу російських спортсменів, яку надасть Україна

Міжнародний олімпійський комітет розгляне всю інформацію Національного олімпійського комітету України про російських спортсменів, які претендують на нейтральний статус для виступу на Олімпіаді-2024.

Про це після виконкому МОК повідомив представник організації Джеймс Маклауд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Комісія розглядатиме всі доступні джерела інформації. Напевно, зараз нашим найкращим джерелом є Національний олімпійський комітет України, там стежать за ситуацією дуже серйозно. Ми сказали їм, що розглянемо всі їхні дані", - запевнив він.

Маклауд додав, що комісія з перевірки відповідності критеріям нейтральності збиратиметься після кожного кваліфікаційного змагання. Після чергових рішень список атлетів з РФ та Білорусі, які зможуть виступити на Іграх, оновлюватиметься.

Водночас МОК заявили, що не каратимуть спортивні федерації, які допускають росіян на турніри під державним прапором або дозволяють змагатися спортсменам, які підтримують війну в Україні. У підсумку рішення про їхній виступ на Олімпіаді-2024 прийматиме комісія.

Читайте також: Російських та білоруських спортсменів не буде на відкритті Олімпіади в Парижі, - МОК