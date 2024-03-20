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Новини
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МОК перевірить усю інформацію щодо нейтрального статусу російських спортсменів, яку надасть Україна

мок,олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет розгляне всю інформацію Національного олімпійського комітету України про російських спортсменів, які претендують на нейтральний статус для виступу на Олімпіаді-2024.

Про це після виконкому МОК повідомив представник організації Джеймс Маклауд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Комісія розглядатиме всі доступні джерела інформації. Напевно, зараз нашим найкращим джерелом є Національний олімпійський комітет України, там стежать за ситуацією дуже серйозно. Ми сказали їм, що розглянемо всі їхні дані", - запевнив він.

Маклауд додав, що комісія з перевірки відповідності критеріям нейтральності збиратиметься після кожного кваліфікаційного змагання. Після чергових рішень список атлетів з РФ та Білорусі, які зможуть виступити на Іграх, оновлюватиметься.

Водночас МОК заявили, що не каратимуть спортивні федерації, які допускають росіян на турніри під державним прапором або дозволяють змагатися спортсменам, які підтримують війну в Україні. У підсумку рішення про їхній виступ на Олімпіаді-2024 прийматиме комісія.

Читайте також: Російських та білоруських спортсменів не буде на відкритті Олімпіади в Парижі, - МОК

Автор: 

Олімпіада (687) росія (66060) санкції (12109)


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Топ коментарі
+15
Не розумію, навіщо потрібно доказувати що спільник вбивці також є злочинцем. Росіяни це продемонстрували вчора. 87 відсотків ЗА. За вбивцю путіна. Спортсмени інші?
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20.03.2024 02:26 Відповісти
+9
Не гайте час! Просто заходите в "Аднакласнікі", вбиваєте прізвіще спАртсмєна і зразу все стає ясно - можєм павтарить, на Бєрлін, гойда, далой неонацістов і ура сво...
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20.03.2024 05:58 Відповісти
+8
Чего только за фсбшные деньги не придумаешь вместо того, чтобы принять простую истину - кацапские спортсмены такие же граждане как и остальные в этой недоимперии, а потому также ответственны за то, кто их президент
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20.03.2024 03:08 Відповісти
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Не розумію, навіщо потрібно доказувати що спільник вбивці також є злочинцем. Росіяни це продемонстрували вчора. 87 відсотків ЗА. За вбивцю путіна. Спортсмени інші?
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20.03.2024 02:26 Відповісти
Ну, тут, спочатку, треба визначились - 87% проголосували, чи 87% "намалювали".
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20.03.2024 09:38 Відповісти
Після того як прутін почав вихваляти гітлера його прихвостні вирішили намалювати йому 88 відсотків на «виборах», але трішечки не дотягнули. Число 88 є закодованим привітанням Heil Hitler!, оскільки H - восьма літера латинського алфавіту.
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20.03.2024 09:46 Відповісти
Чего только за фсбшные деньги не придумаешь вместо того, чтобы принять простую истину - кацапские спортсмены такие же граждане как и остальные в этой недоимперии, а потому также ответственны за то, кто их президент
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20.03.2024 03:08 Відповісти
Хорошій рюській-мьортвий рюській.
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20.03.2024 05:49 Відповісти
Не гайте час! Просто заходите в "Аднакласнікі", вбиваєте прізвіще спАртсмєна і зразу все стає ясно - можєм павтарить, на Бєрлін, гойда, далой неонацістов і ура сво...
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20.03.2024 05:58 Відповісти
Це точно! Особливо у той період, коли вони "сцяли в стелю кип"ятком" від "пабед" - тобто, в перший місяць вторгнення!
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20.03.2024 06:49 Відповісти
Якій взагалі до біса нейтральний статус?
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20.03.2024 06:14 Відповісти
Если "патриот" рашки на*уй с пляжа.
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20.03.2024 07:01 Відповісти
А як перевірят?
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20.03.2024 07:12 Відповісти


Не гайте час! Просто заходите в "Аднакласнікі", вбиваєте прізвіще спАртсмєна і зразу все стає ясно - можєм павтарить, на Бєрлін, гойда, далой неонацістов і ура сво...

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20.03.2024 07:16 Відповісти
Соцсети, высказывания, награды, интернет для этого есть.
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20.03.2024 07:17 Відповісти
можливо вони мали на увазі спортсменів 3.14дарів і лесбіянок
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20.03.2024 06:21 Відповісти
Тобто "третю стать"? Так вони готові і зараз цим зайняться (прямо на стадіоні) - аби тільки допустили до Олімпіади! Адже для більшості - це справа всього життя і буває лише один раз!
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20.03.2024 06:52 Відповісти
Вообще повезло что Запад, ЦРУ (без шуток) контролируют все организации связанные со спортом. Иначе могли сказать спорт вне палитики. Это пожалуй единственный фронт, где есть успехи еще с 2014-го года.
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20.03.2024 06:59 Відповісти
ПЕРЕВІРКА БУДЕ ЯКОСЬ ТАК:
- Вы кто?
- Я росийскАй спортсмен то.
- Вы нейтральны по отношению к войне вашей страны? Как вы к ней относитесь?
- Да, я нейтрален к войне. Отношусь нейтрально.
- Окэй, вы прошли проверку!
- Слава Путину! Слава ЦСКА РФ! Крым наш!
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20.03.2024 07:17 Відповісти
Это как от Гитлера спортсмены - мы нейтральные, мы в Бухенвальде не тренировались.
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20.03.2024 07:38 Відповісти
КОРУПЦІЯ, КОРУПЦІЯ, КОРУПЦІЯ...
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20.03.2024 08:28 Відповісти
 
 