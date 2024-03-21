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Новини
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НАТО стане суттєво сильнішим після вступу України, - ексміністр оборони Канади Маккей

пітер,маккей

Повноправне членство України в НАТО зробить Альянс сильнішим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив висловив колишній міністр оборони Канади Пітер Маккей.

"Нам ще належить сповна оцінити, як це (повномасштабне російське вторгнення до України - ред.) зміцнило НАТО. З одного боку - вступ Швеції та Фінляндії, а з іншого, коли врешті-решт до Альянсу приєднається Україна, вона посилить його дуже важливим чином, оскільки привнесе до столу перемовин у Брюсселі значно краще розуміння крихкості миру, ніж мали ми в різні періоди історії", - сказав Маккей.

Він також наголосив, що НАТО має значно більше підтримувати Україну.

"Я щиро вірю, що Україна візьме гору, але це станеться не швидко. Ми перебуваємо у критичній точці: наступні шість місяців визначать, чи зможе Україна звільнити себе й усіх нас", - зазначив колишній міністр.

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Маккей наголосив, що "Україна бореться за колективне виживання Заходу".

"Агресія Росії не припиниться в Україні. Тому ми можемо або спинити її або розслабитися й спостерігати, як вона шириться нашими країнами, наче рак", - зауважив він.

Автор: 

Канада (2220) НАТО (6557) Україна (5968) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+4
Коли політик покидає посаду, в нього часом ніби розквитає роками придушена совість.
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21.03.2024 06:52 Відповісти
+2
От як би те НАТО слухало всих бувших...
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21.03.2024 06:41 Відповісти
+2
А попістеть..
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21.03.2024 07:22 Відповісти
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От як би те НАТО слухало всих бувших...
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21.03.2024 06:41 Відповісти
Ага, коли то буде і чи буде взагалі. Чергова порція п..
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21.03.2024 06:45 Відповісти
Коли політик покидає посаду, в нього часом ніби розквитає роками придушена совість.
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21.03.2024 06:52 Відповісти
А попістеть..
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21.03.2024 07:22 Відповісти
НАТО стане суттєво сильнішим після вступу України, - ексміністр оборони Канади Маккей

Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…

(А. П. Чехов, "Учитель словесности")
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21.03.2024 07:28 Відповісти
Бла... бла... бла... бла...
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21.03.2024 08:07 Відповісти
Всі це розуміють. Чому ж не роблять?
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21.03.2024 08:12 Відповісти
Про це вголос кажуть лише політики з приставкою "екс", котрі вже майже ні на що не впливають.
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21.03.2024 09:27 Відповісти
хай війська вводять бо вазелінове тцк вже на новий рівень дурки виходе
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21.03.2024 09:13 Відповісти
так-же ж ЗЕмародери відмовилися від військ НАТО в Україні....

напевно, мають якийсь секретний план: сивохи з юзеками та з Кошовим на чолі з літінантам баканаФФим створюють потужний підрозділ в ЗСУ....
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21.03.2024 10:07 Відповісти
секретний план прой*0*пу патріота та химери?
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21.03.2024 10:32 Відповісти
 
 