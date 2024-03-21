НАТО стане суттєво сильнішим після вступу України, - ексміністр оборони Канади Маккей

Повноправне членство України в НАТО зробить Альянс сильнішим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив висловив колишній міністр оборони Канади Пітер Маккей.

"Нам ще належить сповна оцінити, як це (повномасштабне російське вторгнення до України - ред.) зміцнило НАТО. З одного боку - вступ Швеції та Фінляндії, а з іншого, коли врешті-решт до Альянсу приєднається Україна, вона посилить його дуже важливим чином, оскільки привнесе до столу перемовин у Брюсселі значно краще розуміння крихкості миру, ніж мали ми в різні періоди історії", - сказав Маккей.

Він також наголосив, що НАТО має значно більше підтримувати Україну.

"Я щиро вірю, що Україна візьме гору, але це станеться не швидко. Ми перебуваємо у критичній точці: наступні шість місяців визначать, чи зможе Україна звільнити себе й усіх нас", - зазначив колишній міністр.

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Маккей наголосив, що "Україна бореться за колективне виживання Заходу".

"Агресія Росії не припиниться в Україні. Тому ми можемо або спинити її або розслабитися й спостерігати, як вона шириться нашими країнами, наче рак", - зауважив він.