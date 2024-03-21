Угорщина блокуватиме використання заморожених активів РФ на зброю для України, - DW

Угорщина збирається заблокувати пропозицію передати прибутки із заморожених активів РФ на закупівлю зброї для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на власні джерела.

"Пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи схвалять на саміті лідерів Європейського Союзу, який почнеться в четвер, 21 березня, у Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Джерело DW зазначає, що більшість країн-членів ЄС підтримує передачу прибутків із заморожених активів РФ на закупівлю зброї для ЗСУ, але проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія сьогодні надасть пропозиції щодо використання заморожених активів РФ для допомоги України, - Bloomberg