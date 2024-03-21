Угорщина блокуватиме використання заморожених активів РФ на зброю для України, - DW
Угорщина збирається заблокувати пропозицію передати прибутки із заморожених активів РФ на закупівлю зброї для ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на власні джерела.
"Пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи схвалять на саміті лідерів Європейського Союзу, який почнеться в четвер, 21 березня, у Брюсселі", - йдеться в повідомленні.
Джерело DW зазначає, що більшість країн-членів ЄС підтримує передачу прибутків із заморожених активів РФ на закупівлю зброї для ЗСУ, але проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.
Топ коментарі
+25 Trevo Trow
показати весь коментар21.03.2024 06:47 Відповісти Посилання
+23 Юрий Викторович #524822
показати весь коментар21.03.2024 06:58 Відповісти Посилання
+22 Gary Grant
показати весь коментар21.03.2024 06:53 Відповісти Посилання
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А так прекрасна відмазка.«Ми хотіли,але орбан не дозволив»
Країни ЄС нарештіздобули#.Одним словом.
Вольтеру приписують такий вислів: "Якби Диявол захотів стать Богом - він повинен був-би набуть всіх атрибутів божественності!"Не можна доводить свою приверженість демократії, аргументуючи це "ударом кулака в "хрюкальник" - бо тоді ми будемо відрізняться від дикунів лише кольором прапора!
Тому таких, як Орбан, треба "душить" делікатно - з приязною посмішкою на обличчі! Як-би це не було важко!
Так що не лицемір та не бреши сам собі!
2. Стосовно ж тебе, то я думаю, що ти все дуже добре розумієш, про що я...
3. Якщо ж ти дійсно віруєш в те, що написав, то тим більше немає сенсу щось говорити.
4. Коротко скажу так - ці політики найвищого рівня цинічності і коли потрібно, то про гуманізм, лібералізм і т.п. -ізми вони легко забувають.
І останнє, загальне зауваження. Взагалі то хоча б колись спілкувався в неформальних ситуаціях (наприклад в домашній обстановці під чарку) з німецькими чи французькими (іншими) політиками першого і вищого рангів? Тобі дуже багато цікавого відкриється.
А тепер :
Не мав ані найменших сумнівів щодо путінської шавки орбана.
Дело в том что венгры очень не хотят принимать беженцев арабов.А партия Орбана это единственная кто отказывается это делать.Поэтому венгры и голосуют за него и при этом я уверен им противна его позиция по Украине.Ну не хотят они голосовать за социалистов которые примут в маленькую Венгрию тысячи арабов.
Під час саміту лідерів Європейського Союзу, який розпочнеться сьогодні, Угорщина хоче заблокувати ідею передати доходи від заморожених активів рф для закупівлі зброї для ЗСУ.
Після моцної роботи єрмака і шістки кулеби з МЗС мадярів така позиція угрів не дивує.
Від т. зв. "формули "миру"" така ж саме віддача.