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Угорщина блокуватиме використання заморожених активів РФ на зброю для України, - DW

угорщина,євросоюз

Угорщина збирається заблокувати пропозицію передати прибутки із заморожених активів РФ на закупівлю зброї для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на власні джерела.

"Пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи схвалять на саміті лідерів Європейського Союзу, який почнеться в четвер, 21 березня, у Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Джерело DW зазначає, що більшість країн-членів ЄС підтримує передачу прибутків із заморожених активів РФ на закупівлю зброї для ЗСУ,  але проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія сьогодні надасть пропозиції щодо використання заморожених активів РФ для допомоги України, - Bloomberg

Автор: 

Угорщина (2338) Євросоюз (13672) заморожені активи (581)


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Топ коментарі
+25
Випадково утопити орбана в каві.
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21.03.2024 06:47 Відповісти
+23
Мені взагалі оця довбана демократія не подобається.Рішення повинно прийматися більшістю голосів.
А так прекрасна відмазка.«Ми хотіли,але орбан не дозволив»
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21.03.2024 06:58 Відповісти
+22
Танці з бубнами продовжуються. Суцільна підарасня.
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21.03.2024 06:53 Відповісти
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Випадково утопити орбана в каві.
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21.03.2024 06:47 Відповісти
Надто благородно. Справедливо буде в кнурячій сечі. А заодно Сіярто і всю їхню підкацапську партію.
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21.03.2024 07:44 Відповісти
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21.03.2024 06:52 Відповісти
А Орбан слушает да ест... Отримані шантажем ЄСовські мільярди.
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21.03.2024 06:58 Відповісти
Ну там трохи хитріше. Отримав він їх дійсно за допомогою шантажу, але вони їх обговорювали і раніше. Ґорбан просто зпєтляв з реформ, які повинен був зробити, щоб отримати ті мільярди
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21.03.2024 07:02 Відповісти
Так само як і наші "блазенята" - гроші отримують і лише обіцянками відбуваються!
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21.03.2024 07:04 Відповісти
Танці з бубнами продовжуються. Суцільна підарасня.
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21.03.2024 06:53 Відповісти
Без під@р@сів нікуди.
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21.03.2024 06:54 Відповісти
угросвинособаки...
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21.03.2024 06:54 Відповісти
циганва
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21.03.2024 06:58 Відповісти
******
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21.03.2024 08:02 Відповісти
Мені взагалі оця довбана демократія не подобається.Рішення повинно прийматися більшістю голосів.
А так прекрасна відмазка.«Ми хотіли,але орбан не дозволив»
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21.03.2024 06:58 Відповісти
Ви праві. Відмазка. А, можливо, Орбана й назначили від ЄС бути відмазкою. Хто його знає, які там ігрища ідуть.
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21.03.2024 07:01 Відповісти
ЄС вже знайшли механізм, як прогинати Ґорбана.
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21.03.2024 07:08 Відповісти
Демократія тут ні до чого.
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21.03.2024 07:06 Відповісти
Якщо один голос блокує 28 то щось тут не правильно і добряче смердить корупцією.
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21.03.2024 07:24 Відповісти
Це не демократія, коли один нагинає багатьох.
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21.03.2024 07:55 Відповісти
Так.Це більш нагадує диктатуру.Орбана.
Країни ЄС нарештіздобули#.Одним словом.
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21.03.2024 11:53 Відповісти
Кто то может орбану в хрюкольник заехать?
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21.03.2024 07:01 Відповісти
Мені здається, Бутусов міг би під час інтервʼю, він мужній чоловік...
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21.03.2024 07:14 Відповісти
Ага! І Орбан з своїм кодлом тут же заявив-би: "Ну - ми ж вам казали, що українці - дикуни! І слова "демократія" та "толерантність" для них - "пустий звук"!" І Росія-б це підхопила!
Вольтеру приписують такий вислів: "Якби Диявол захотів стать Богом - він повинен був-би набуть всіх атрибутів божественності!"Не можна доводить свою приверженість демократії, аргументуючи це "ударом кулака в "хрюкальник" - бо тоді ми будемо відрізняться від дикунів лише кольором прапора!
Тому таких, як Орбан, треба "душить" делікатно - з приязною посмішкою на обличчі! Як-би це не було важко!
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21.03.2024 07:26 Відповісти
От саме за це, за лицемірство, в мене претензії до ********* ліберастизму.
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21.03.2024 07:48 Відповісти
А у цьому й полягає міжнародна політика І так діє весь світ! Та й ти сам не "не чужий цього"! Згадай - скільки разів ти з себе "душив приязну либу" при зустрічі з якимись родичами чи сусідами? А в думках вертілося: "Щоб ви повиздихали!"
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21.03.2024 08:08 Відповісти
Рано чи пізно світ докотиться до армагедонця з такою політикою. Відносно моїх сусідів та родичів ти помиляєшся.
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21.03.2024 08:15 Відповісти
Знаєш - говорив я на днях з сусідом Чоловік все життя пропрацював у "силових органах" Останній період - у СБУ І він мені розказував про опитування, яке проводилося з кадидатами Коли на запитання : "Ви затні збрехать?" людина відповідала категоричним "НІ!" - йому відмовляли Бо без брехні (в інтересах справи) ні одна людина не проживе на світі Брешуть дітям - бо вони ще не здатні зрозуміть деякі реалії життя Брешуть батькам - бо хочуть мать власне життя та не хочуть, щоб батьки їх життя контролювали Брешуть рідні та сусідам - щоб ті не знали, які порядки у твоїй сім"ї
Так що не лицемір та не бреши сам собі!
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21.03.2024 08:31 Відповісти
Яр, ти займаєшся маніпуляціями. І біда в тому, що розумієш, що маніпулюєш. Оце і є в правильному розумінні "брехня".
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21.03.2024 11:49 Відповісти
А конкретніше? Бо скільки ти не кричатимеш що "Яр -БРЕШЕ!" - тобі вірить не стануть!
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21.03.2024 12:07 Відповісти
1. Мені все одно, чи віритимуть мені чи ні. Я звертаю увагу, а розумні побачать. "Системно необізнаним" я читати лекції не наймався.
2. Стосовно ж тебе, то я думаю, що ти все дуже добре розумієш, про що я...
3. Якщо ж ти дійсно віруєш в те, що написав, то тим більше немає сенсу щось говорити.
4. Коротко скажу так - ці політики найвищого рівня цинічності і коли потрібно, то про гуманізм, лібералізм і т.п. -ізми вони легко забувають.

І останнє, загальне зауваження. Взагалі то хоча б колись спілкувався в неформальних ситуаціях (наприклад в домашній обстановці під чарку) з німецькими чи французькими (іншими) політиками першого і вищого рангів? Тобі дуже багато цікавого відкриється.
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21.03.2024 12:31 Відповісти
Ятак розумію - до тебе в кабінет Макрон з Шольцем без стуку не заходять!
А тепер :
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21.03.2024 12:36 Відповісти
це коли немає аргументів... "пІсатель"...
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21.03.2024 18:41 Відповісти
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21.03.2024 18:48 Відповісти
а-а-а... неправильно написав - пИсатель
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21.03.2024 18:50 Відповісти
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21.03.2024 18:54 Відповісти
вони добре розуміють, що вони роблять і які наслідки. Чиста локшина на вуха піплу, або як я написав Яру стосовно його дописів - маніпуляції. Я схиляюсь до того (все більше фактів про це). що він грає потрібну роль + "має свою рибку в мутній водичці". Дивлячись ретроспективно на історію західної Європи можу зауважити, що коли потрібно, то рішення ухвалюються аж занадто швидко. А коли можна потягнути, наговорити полови для "системно необізнаних" виборців, то вони не гонять коней.
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21.03.2024 11:55 Відповісти
Так потрібно душити, а йти на повідку
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21.03.2024 08:06 Відповісти
От піди й покажи, ЯК це зробить! А ми подивимося! Може, щось корисне для себе отримаємо! Он - Фаріон уже "подушила"! І отримала чергову порцію зневаги від тих, кого вона хоче "загнать залізною рукою в українське щастя"
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21.03.2024 08:22 Відповісти
фашист орбан лучший друг фашиста пуйла !
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21.03.2024 07:02 Відповісти
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21.03.2024 07:02 Відповісти
Та ну ,щоб Угорщина блокувала щось??Да не може такого бути...
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21.03.2024 07:15 Відповісти
Їм до фермерів у Польщу
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21.03.2024 07:20 Відповісти
мрія українця, роз...ти орбанщину після х..лостана
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21.03.2024 07:22 Відповісти
Сама здохне! Їх економіка - у стагнації Навіть без війни їх працездатні сили "розбіглись по Європі" І режим Орбана тримається лише на кредитах від ЄС Такий собі "чемодан без ручки" для ЄС
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21.03.2024 07:29 Відповісти
Так і Польща теж саме. Самі на заробітках десь у Німеччині, а в Польщі працюють наші за копійки. Фермери - на дотаціях. Відібрати їх - і все..аут.
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21.03.2024 08:06 Відповісти
Мрія нормального українця покласти болт на оті всі єси і розвиватися.Я вважаю,у 1991 р ми були найбільш розвиненою країною з величезним потенціалом.І все про*бали..
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21.03.2024 07:36 Відповісти
Про@б армії, флоту та ВПК нам зараз кров'ю вихаркується((
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21.03.2024 08:08 Відповісти
під керівництвом "слуг урода"? Потрібно було думати, кого вибирати! Потенціал є, а мізків нема...
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21.03.2024 08:09 Відповісти
А що ми виробляли в 1991? Мільйони тонн та штук нікому не потрібного лайна? Майже всі зв'язки з виробництвами колишнього "ссср" були розірвані, через що одразу стали нерентабельними та спинилися сотні підприємств. А те, що працювало, було приватизовано бандитами (тепер це поважні люди).
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21.03.2024 09:01 Відповісти
угу, а на тему с.к сусідів щось скажешь "розвивальник" з шоу скабеевой
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21.03.2024 15:43 Відповісти
Допоки не буде видворена з ЄС і НАТО напівфашиська Угорщина цей цирк буде продовжуватись.
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21.03.2024 07:28 Відповісти
А что ещё можно было ожидать от приятеля плешивого урода правящего рашей? Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты....
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21.03.2024 07:37 Відповісти
Бикуватиме доки роги не обламають.
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21.03.2024 07:39 Відповісти
"Баба-Яга проти"...
Не мав ані найменших сумнівів щодо путінської шавки орбана.
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21.03.2024 09:23 Відповісти
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21.03.2024 09:31 Відповісти
Треба щось робити з Угорщиною, вірніше з Орбаном! Всьому є межа...
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21.03.2024 09:33 Відповісти
подарить орбана пуйлу с последующим замочением в пуйловском сортире .
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21.03.2024 09:55 Відповісти
В Венгрии уже протесты идут против кретина Орбана.На самом деле многие недовольны им в Венгрии.Экономика в стагнации,роста нет хотя рядом Румыния и Чехия рост постоянный.
Дело в том что венгры очень не хотят принимать беженцев арабов.А партия Орбана это единственная кто отказывается это делать.Поэтому венгры и голосуют за него и при этом я уверен им противна его позиция по Украине.Ну не хотят они голосовать за социалистов которые примут в маленькую Венгрию тысячи арабов.
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21.03.2024 18:27 Відповісти
не примут арабов - то примут москалей. Свято место пусто не бывает
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21.03.2024 22:27 Відповісти
Дійсно,давно вже пора переходити на голосування більшістю (хоча б 75%), інакше ця угорська гнида буде з усіх кров пити...
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21.03.2024 09:52 Відповісти
Ну, такі ж гроші мимо дзьоба! Та ще й якійсь там Україні! Абідна!!!
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21.03.2024 10:00 Відповісти
ЄС у своєму розпорядженні має пару "блокераторів" котрим виділяє гроші з європейської кишені і котрим доплачує куйло.Тут і польські "пшияцєлі - рольніко -тітушковані " і мадярська орбано-всеріятова куєта і словацька "фіця".та ще де-які німецькі - меркельовані і шольцовані клєрки...
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21.03.2024 10:10 Відповісти
Може, точніше суть повідомлення передав би заголовок «Відморожена блокуватиме використання заморожених активів…»?
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21.03.2024 10:30 Відповісти
Какие пррблемы передать эти деньги в спецфогды стран которые поддерживают Украину а они уже закупят оружие иди прямо профинансирут Украину а Украина эти деньги вернет в ЕС по оруждейным контрактам.? Все эти блокировки венгрии обходятся на раз-два. Перечисляем деньги на пенсфонд Украины а Украина Возникший ПРОФИЦИТ бюджета направит на закупку вооружений у той-же ЕС. Главное по дороге не ******** часть денег. Плэтому конечно лучше давать оружием напрямую
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21.03.2024 10:46 Відповісти
Про злочини угорських окупантів в Україні під час ІІ СВ і, навіть, раніше - загальновідомо. https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/uhortsi-neodnorazovo-vchinjali-vojenni-zlochini-ta-akti-henotsidu-ukrajinskoho-narodu-918399.html Щось я нічого не можу знайти про відшкодування. Але ж воєнні злочини не мають строку давності. Може запустити процес?
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21.03.2024 11:24 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/25933 Олег Леусенко

Під час саміту лідерів Європейського Союзу, який розпочнеться сьогодні, Угорщина хоче заблокувати ідею передати доходи від заморожених активів рф для закупівлі зброї для ЗСУ.
Після моцної роботи єрмака і шістки кулеби з МЗС мадярів така позиція угрів не дивує.
Від т. зв. "формули "миру"" така ж саме віддача.
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21.03.2024 12:02 Відповісти
ТАК СКАЖИТЬ ЩО НЕ НА ЗБРОЮ !)
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21.03.2024 12:14 Відповісти
Бляха, та відрутіть тому Довбану шось, європейські толєрасти
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21.03.2024 14:01 Відповісти
 
 